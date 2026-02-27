Tim Cook预告Apple新机下周来袭！平价MacBook、iPhone 17e、新iPad呼声最高 

Apple行政总裁Tim Cook刚在社交平台出Post，证实下周一起将有连串新机公布，并会在3月4日举行「Apple Experience」体验活动，据爆料人Mark Gurman预测，新机名单包括首款采用A系晶片的入门版MacBook、追加MagSafe的iPhone 17e，还有新一代iPad及MacBook Pro，几乎照顾到所有层面的果粉，以下综合现时消息，为大家预先整理最有机会亮相的焦点新品。

Tim Cook预告Apple新机下周来袭！平价MacBook、iPhone 17e呼声最高

入门版MacBook：首款A系晶片MacBook

传闻新机中最受关注的，莫过于被视为「平价入门 」的新系列MacBook，有传采用接近12.9吋萤幕，配备A18 Pro级别晶片，而非传统M系列，主打云端及App Store生态，而非针对重度剪片或3D工作，故此售价有机会大幅压低，并由599美元起跳，对准Chromebook及入门手提电脑市场。 消息指Apple会提供多款机身颜色，配合轻薄设计，明显把目标锁定在学生、教育机构及首次接触macOS的用家。

采用A18 Pro级晶片，低功耗、静音、长续航表现

预计约12.9吋萤幕，机身轻薄，多款机身颜色选择

定位介乎iPad与MacBook Air之间，主攻学生及入门用家

可能采用60Hz LCD面板、扩充介面较少

预期售价低于现有MacBook Air

iPhone 17e：追加MagSafe无线充电

入门iPhone很大机会亦有继任人，流传多时的iPhone 17e有消息指将带来MagSafe、新处理器及更佳5G连线，并有望支援WiFi 7，令入门机也具备享新一代网络规格。

iPhone 17e外形相信跟iPhone 16e分别不大，但6.1吋萤幕望升级至动态岛设计，不过更新率依旧只有60Hz，除了按产品周期升级至A19晶片，盛传新作会加入MagSafe功能，通过无线充电及磁吸扩大应用生态，同时亦会如iPhone 16e试用新Modem，并由C1升级为C1X。

预计延续USB‑C、直角边框设计，加入MagSafe无线配件生态

采用A19系列晶片C1X Modem， 支援WiFi 7，效能与网络同步升级

萤幕可能统一采用动态岛设计

新一代 MacBook Pro/Air：M5 Pro/Max火力全开

对内容创作者来说，今次传闻的MacBook Pro及MacBook Air是另一重头戏，当中14吋及16吋MacBook Pro将升级至M5 Pro、M5 Max晶片，而MacBook Air则换上M5，带来更高CPU、GPU效能以及更佳续航表现。

全线升级至M5系列晶片，Pro、Max版本主攻专业创作

CPU、GPU及记忆体频宽强化，针对4K/8K剪及3D工作

有望进一步优化AI加速单元，配合各类生成式AI工具

新iPad Air及入门iPad：全线接轨Apple Intelligence

爆料者亦提到Apple下周有可能同步更新iPad Air及入门iPad，前者有望跃升至M4晶片，后者则升级至A18或同级处理器， 意味即使果粉只升级入门iPad，也能体验功能越来越强大的Apple Intelligence。

iPad Air料升级至 M4 晶片，效能更接近桌面级

续推11吋及13吋型号，支援Apple Pencil Pro及新键盘配件

入门iPad改用A18晶片，正式跟Apple Intelligence接轨





文：B1807

图：Apple Hub、Apple Insider、Macrumors