诚品尖沙咀星光行将结业！同区新店选址曝光 告别维港海景 传规模缩减为一层

诚品生活尖沙咀店（星光行分店）以无敌维港海景闻名，陪伴港人10年。不过，早前诚品生活尖沙咀店宣布于今年第二季结业，并表示会于同区另觅新址重开，不少人对「海景书店」的消失感到惋惜。近日有新址位置曝光，诚品生活于官方社交平台透露新店将迁入尖沙咀The One，惟有传店舖规模或会有所缩减，即睇详情。

诚品尖沙咀店新址位置曝光！传规模缩减为一层

诚品生活社交平台小编日前透露，尖沙咀新址将搬迁至The One。（图片来源：Threads）

诚品生活社交平台小编日前透露，原本位于星光行的诚品生活尖沙咀店，结业后将迁至同区的The One，选址尖沙咀核心商业区，加上The One本身为购物热点，人流密集。有消息指将进驻商场3楼舖位，但规模缩减为一层，而且不再拥有维港海景，相信会更注重室内疗愈气氛和文化体验。虽然告别海景令不少人感可惜，但诚品继续留在尖沙咀，相信新店会带来新惊喜。

星光行店屹立10年结业 被誉「海景书店」

诚品生活星光行店店舖占两层楼面，享有维港景色，被誉为「海景书店」，累积大量集体回忆。

诚品生活尖沙咀店自2015年进驻星光行以来，以「时空汇流，经典新生」为理念，结合书店、文创商品及咖啡空间，成为尖沙咀区内重要文化地标。店舖占两层楼面，享有维港景色，被誉为「海景书店」，去年12月宣布于2026年第二季结业，并于同区另觅新址重开。

来源：Threads