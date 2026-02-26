Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Samsung Galaxy S26 Ultra上手试！萤幕首创一键防偷窥 整合Perplexity AI跨应用执行任务

更新时间：02:02 2026-02-26 HKT
发布时间：02:02 2026-02-26 HKT

Samsung刚举行今年首场Galaxy Unpacked发布会，主角正是统一了镜头模组设计风格的Galaxy S26系列，除了升级处理器及整合Perplexity AI，让本地用家无痛体验代理式AI，简单快捷执行跨应用任务，当中旗舰Galaxy S26 Ultra更首次具备防偷窥显示的萤幕设计，不用外加芒贴都可一键保护私隐，同场还有来新一代AI降噪耳机Galaxy Buds4系列。

Galaxy S26 Ultra：首创硬件级防偷窥显示

自上代改用圆角设计，新一代Galaxy S26 Ultra继续加大弧度，大圆角机身不但更好握手，由于厚度进一步偷薄，新作凭7.9mm成为同系历来最薄Ultra，重量亦由218g减至214g。至于Quad HD+ Dynamic AMOLED 2X萤幕仍是6.9吋（解像度3,120×1,440）及120Hz，不过首次在硬件层面加入防偷窥显示功能，透过面板上的正常像素与相对较窄的像素切换，提供一个手机私稳新标准，一如贴上防偷窥芒贴，别人在两侧较窄角度，只会看到萤幕变成黑色，看不到画面内容，而且这个Privacy mode可随意一键开关，如在人多挤逼的车厢才开启，跟好友或同事分享画面时则关上，相比芒贴灵活得多，也不会有后者令萤幕亮度变暗的问题。

Hey Plex语音唤醒AI助理

众所周知，新一代Android手机原本可用到Google Gemini AI，可是香港用户因地缘政治一直被排除在外，Samsung为让本地用户体验代理式AI（Agentic AI）如何融合生活应用，在Galaxy S26系列运行的One UI 8.5中整合颇受本地用户欢迎的Perplexity AI，现在长按电源掣，或说声「Hey Plex」，就可以唤醒AI助理，以广东话问长问短，无论建议外游行程，又或分析运动记录，都可一一办到，而且Samsung同时将常用应用程式与Perplexity AI深度整合，令这个代理式AI真的可以执行跨应用的连串任务，如放工想Call网约车返屋企，AI能在背后代劳，你只要选择哪类型的网约车就可送出订单，这才是手机上应有的AI体验。

Galaxy AI直接输入Prompt

除了Perplexity AI帮手，Galaxy S26系列自家Galaxy AI亦追加输入Prompt（提示语）的玩法，在生成图像方面非常管用，如在相片助手直接描述想要更改的细节，就可把切去了一份的蛋糕回复原状，又或帮自己试新衫，借助AI生成穿上不同衣服的效果，至于戴太阳镜、沙滩帽就更加手到拿来，有别之前要拿起S Pen画公仔，再要AI估估下。此外，今代在Now Brief以外，还加入了Now Nudge，AI可分析萤幕内容，并因应情景提供及时且相关的建议，如讯息对话中提到跟对方约好下周吃饭，Now Nudge便会建议将行程加入日历，主动出击更贴心。

充电提速至60W

既是2026年新旗舰，Galaxy S26 Ultra当然用上最新的Snapdragon 8 Elite Gen 5处理器，内置最高16GB RAM及1TB储存容量，一如S26及S26+支援实体SIM双卡及eSIM，虽然电池容量维持5,000mAh水平，但有线快充升级至Fast Charge 3.0，对应最高60W快充，只需30分钟即可由零电量充至75%。

2亿角主镜配F1.4大光圈

说到影拍，Galaxy S26 Ultra仍是大家熟悉的4镜设计，当中广角主镜沿用2亿像素感光元件，不过光圈由上代F1.7加大至F1.4，整体吸光量大增47%，配合Nightography功能及AI辅助，夜间拍摄成像更清晰干净，一对远摄镜则继续提供3倍（10MP）及5倍（50MP）光学变焦，另有50MP超广角。

水平锁定拍片+APV编码

值得一提的是拍片，除了升级Super Steady动态摄影功能新增水平锁定，例如在游乐场追着小朋友录影，水平锁定可大大提高画面稳定性，效果有点像Action Cam。而Galaxy S26 Ultra更首度支援APV（Advanced Professional Video）录影编码，在高压缩率下保持极佳画质，不论APV 422 HQ或APV 422 LQ均且支援LOG及HDR录影，且可直接储存到外置储存装置，能满足专业拍片需要。

Galaxy Buds4系列对应Perplexity

手机以外，Samsung同步带来升级至蓝牙6.1连接的Galaxy Buds4系列，其中入耳式Buds4 Pro沿用双单元设计，当中低音单元发声面积大增20%，低音效果更澎湃，实时适应式降噪更可根据不同环境自动调节，同时超宽频通话表现亦更清晰。更重要是可以配合新一代S26系列，透过语音指令唤醒Perplexity AI执行任务，配合即时翻译功能，堪称新世代AI耳机。

Galaxy Book6 Ultra可选配GTX 5070/5060显示卡

笔电同样带来新一代Galaxy Book6系列，备有Galaxy Book6（14吋/16吋）、Galaxy Book6 Pro（14吋/16吋）及Galaxy Book6 Ultra（16吋），后者不但是最薄Galaxy Book Ultra，效能亦做到打机、生成式AI一步到位，事关采用全新Intel Core Ultra Series 3处理器，NPU运算达到50 TOPS之余，用户还可选配NVIDIA GeForce RTX 5070/5060独立显示卡，而重新设计的Vapor Chamber拥有更大导热面积，均匀分散热量，散热效率较上代提升35%

The Movingstyle可拆式移动显示器

Samsung终于在本地推出移动显示器，头炮The Movingstyle（型号LSM7F）用上27吋QHD触控萤幕，不但可经HDMI、USB-C连接不同讯源，又或透过WiFi无线串流，还可以同步手机游戏在大萤幕上接力游玩。内置滚轮可以轻松出入不同房间，The Movingstyle最特别之处是萤幕可独立拆下来，直接坐枱摆放或充当平板，而内置电池更可提供3小时续航。

文、图：B1807

 

