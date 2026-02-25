Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

AEON Mono Mono 丽港城新店逆市开幕！1招享$15优惠券 加推$69限定版购物车/DAISO换公仔

时尚购物
更新时间：14:55 2026-02-25 HKT
发布时间：14:55 2026-02-25 HKT

AEON旗下的人气生活百货专门店「Mono Mono」深受港人喜爱，以其多样化的日本直送商品及DAISO 专区，成为一站式购物热点。而近日AEON于逆市下更密密开分店，最新就有位于蓝田丽港城商场，于今日（2月25日）正式开业，并推出一系列优惠，包括$69限定版购物车，必定成为区内一大购物热点，即睇内文详情。

AEON丽港城Mono Mono新店开幕！推$69限定版购物车+送$15优惠券

为庆祝蓝田丽港城Mono Mono新店开幕，AEON特别推出多项迎新优惠，包括推出限定版购物车。由即日起顾客只需在丽港城新店内购物满$150或以上，即可以$69的优惠价换领一架，购物车设计时尚实用，无论是日常采购或搬运重物都非常方便，是主妇及OL的恩物，数量有限，换完即止。

而由即日起至3月8日，AEON会员凡于丽港城Mono Mono店作任何消费满$150或以上，即可获赠一张$15电子优惠券。此外，新店内的DAISO专区同样有换购活动，即日起于DAISO购物满$68或以上，即可免费换领可爱公仔一个；而由3月3日起，于DAISO购物满$48或以上，更可以$1超抵价换购DAISO购物袋，简约实用，是日常购物的环保之选。

AEON Mono Mono丽港城店

  • 地址：观塘茶果岭道88号丽港城商场地库一楼B4-B6号舖
  • 营业时间：10am至10pm

资料来源︰AEON Stores Hong Kong

延伸阅读︰AEON逆市扩张！旗下「Mono Mono」连开两新店 3月进驻元朗屋邨 网民疑惑：边有人专登去......

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
财政预算案2026．持续更新︱陈茂波早上11时公布预算案 热传「派糖」措施一览 公务员加薪有望？
01:46
财政预算案2026｜库房转亏为盈倒赚29亿 「派糖」力度增 下年度综合盈余预计为221亿
政情
3小时前
观塘警署23岁女督察吞枪当场死亡 周一鸣到场了解事件
00:47
观塘警署23岁女督察吞枪当场死亡 周一鸣到场了解及慰问死者家人
突发
6小时前
财政预算案派糖懒人包｜退税上限3000元兼宽减差饷 子女及供养父母免税额齐加 生果金出双粮
01:46
财政预算案2026派糖懒人包｜退税上限3000元兼宽减差饷 子女及供养父母免税额齐加 生果金出双粮
社会
2小时前
房协举行「跨代共融在房协」启动礼暨乙明邨跨代共融游乐空间开幕典礼
03:00
跨代共融在房协　全方位提升社区幸福感
社会资讯
2026-02-23 08:00 HKT
前TVB「御用烂仔」游飚猝逝终年57岁 好友黄文标叫救护车 送院前已呈半昏迷状态
01:48
前TVB「御用烂仔」游飚猝逝终年57岁 好友黄文标叫救护车 送院前已呈半昏迷状态
影视圈
8小时前
财政预算案2026前瞻︱一文看清各方消息、八大焦点 「派糖」力度料增 消费券、电动车一换一冻过水？
03:01
财政预算案2026前瞻︱一文看清8大焦点 退税差饷有望提高？消费券、电动车一换一冻过水
社会
23小时前
港人新年后「报复式饮茶」？香港各区酒楼人山人海 网民：睇街症都冇咁墟冚！
港人新年后「报复式饮茶」？香港各区酒楼人山人海 网民：睇街症都冇咁墟冚！
饮食
22小时前
财政预算案2026︱电动车「一换一」取消 无税务宽减车价贵几多？即睇热门车款现价比较
01:07
财政预算案2026︱电动车「一换一」取消 无税务宽减车价贵几多？即睇热门车款现价比较
社会
3小时前
电动车「一换一」取消！须赶及3.31尾班车 否则失最高$17万税务宽减
01:07
财政预算案2026︱电动车「一换一」3.31后取消！须赶及尾班车 否则失最高$17万税务宽减
社会
3小时前
港珠澳大桥生日免费游！全程140分钟深度观光 登蓝海豚岛打卡 附港澳居民预约步骤
港珠澳大桥生日免费游！全程140分钟深度观光 登蓝海豚岛打卡 附港澳居民预约步骤
好去处
2026-02-24 14:31 HKT