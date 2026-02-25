AEON Mono Mono 丽港城新店逆市开幕！1招享$15优惠券 加推$69限定版购物车/DAISO换公仔

AEON旗下的人气生活百货专门店「Mono Mono」深受港人喜爱，以其多样化的日本直送商品及DAISO 专区，成为一站式购物热点。而近日AEON于逆市下更密密开分店，最新就有位于蓝田丽港城商场，于今日（2月25日）正式开业，并推出一系列优惠，包括$69限定版购物车，必定成为区内一大购物热点，即睇内文详情。

AEON丽港城Mono Mono新店开幕！推$69限定版购物车+送$15优惠券

为庆祝蓝田丽港城Mono Mono新店开幕，AEON特别推出多项迎新优惠，包括推出限定版购物车。由即日起顾客只需在丽港城新店内购物满$150或以上，即可以$69的优惠价换领一架，购物车设计时尚实用，无论是日常采购或搬运重物都非常方便，是主妇及OL的恩物，数量有限，换完即止。

而由即日起至3月8日，AEON会员凡于丽港城Mono Mono店作任何消费满$150或以上，即可获赠一张$15电子优惠券。此外，新店内的DAISO专区同样有换购活动，即日起于DAISO购物满$68或以上，即可免费换领可爱公仔一个；而由3月3日起，于DAISO购物满$48或以上，更可以$1超抵价换购DAISO购物袋，简约实用，是日常购物的环保之选。

AEON Mono Mono丽港城店

地址：观塘茶果岭道88号丽港城商场地库一楼B4-B6号舖

营业时间：10am至10pm

资料来源︰AEON Stores Hong Kong