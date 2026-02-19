港女推介神招赚八达通回赠？！成功「抽几次奖」 网民赞出色︰完全冇谂过咁样用

消费优惠五花八门，市民为赚尽回赠各出奇谋。八达通于新年期间推出「一嘟即赢」奖赏，以八达通付款随时赢取高达$28的回赠。有网民日前于社交平台分享一「神招」，就算当刻未想到购买甚么亦可有多次抽奖机会，并成功赚取回赠。这方法随即在网上疯传，引起网民对这招「著数」与否的热烈讨论，即睇内文详情。

网民神招赚八达通回赠？！一方法成功「抽几次奖」

农历新年期间，八达通推出限时「一嘟即赢」优惠活动，手机八达通及乐悠咭用户于指定商户单次消费满$100或以上，即有机会抽赏，赢取回赠。而日前就有网民在社交平台发文，分享其赚取回赠的「神招」！她表示，「去百佳买coupon $100一张，分几张买，可以抽几次奖！」。

她续指，自己以这方法成功「抽几次奖」，合共抽到$12的回赠，包括中了两次$2及一次$8的回赠，笑言「未谂到买咩，买coupon最实际」，是在未有特定购物目标时的最佳「赚回赠」招数。

网民大赞出色︰完全冇谂过可以咁样用

帖文一出，随即引来网民热议，但意见反应两极。不少网民大赞「抵呀」，认为是「最抵玩嘅方法！」，更有人表示「完全冇谂过可以咁样用」，纷纷表示要仿效；亦有成功「跟风」的网民分享战果，表示「买咗$260，回赠$28」。

然而，亦有网民提出质疑，认为此举未必是最划算。有人指出，使用其他信用卡购买百佳现金券可能更著数，例如「平时HSBC卡指定日子买满 $100都92折」。另外亦有网民理性分析，表示购买现金券后便无法享受超市本身的会员折扣，「买完coupon，如果有会员88折你就享受唔到，最后蚀返」，变相得不偿失，亦有留言认为，除非抽中$28高额回赠，否则吸引力不大。

资料来源︰Threads