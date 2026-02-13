Sony WF-1000XM6上手试！外形大改款贴耳零压迫 全新8.4mm单元专业调校 音色/降噪/通话超越上代

承接去年头戴旗舰WH-1000XM6，今年Sony降噪真无线耳机旗舰又要改朝换代，第6代WF-1000XM6今日正式开卖，由耳机到充电盒都换上全新设计，舒适度由戴上一刻开始已感受大有改善，至于音色、降噪及通话，在全新开发的驱动单元、高清降噪处理器及演算法下，整体表现较WF-1000XM5大幅进化，尤以音色最为讨好。

Sony WF-1000XM6大改款贴耳零压迫 音色/降噪/通话超越上代

Sony WF-1000XM6：药丸状机身收窄11%

继上代体积大幅大瘦修身，新一代WF-1000XM6亦大刀濶斧换上全新造型，耳机形状经人体工学设计，由圆球变成修长的药丸状，侧面曲线变得自然贴合耳道之余，配合4种大小的高效隔音耳棉（XS/S/M/L），物理降噪效果做到更密封，从而有效阻隔高频噪音。

双耳不再受压迫 通风改善闭塞感

除了大部分用家会觉得更容易佩戴，WF-1000XM6设计上另一破格之处，是戴上后尽可能减低对耳部结构造成物理干扰，尤其针对耳轮脚及对珠的接触减少，同时机身侧面加入内凹轮廓，亦做到缓和跟耳珠的接触，令长时间佩戴再无挤压双耳的压迫感，感觉不太像入耳式耳机。另为减少降噪耳机造成的翳闷，今代耳机采用全新通风结构，作用是提升气流流动，以减少耳内闭塞感，同时降低步行、咀嚼等由身体产生的内部声音。

8.4mm 单元 专业音色调校

为追求更好的音色，WF-1000XM6采用了新开发的 8.4m m 驱动单元，直径与上代一样，特别之处是单元边缘利用缺口设计以减低失真，声音听起来更细腻顺滑，同时高刚性圆顶材料令高频清晰度提高，而柔韧边框则可保留低频厚度。值得留意的是，今代早于开发初期，团队已邀请多位格林美（Grammy）得奖及知名母带制作工程师交流，并为耳机反复调校，预求音色上忠实呈现原音细节。

实试以LDAC编码串流Hi-Res音乐，WF-1000XM6细节层次及人声延伸明显更胜上一代，低频非常利落，而自家DSEE Extreme及360 Reality Audio技术一一保留，新EQ均衡器则扩展至10段，让用家可依个人喜好微调音色特质。

QN3e+V2双处理器强化降噪

说到历代真传的最强降噪，WF-1000XM6依旧没令人失望，采用全新QN3e降噪处理器，辅以V2整合式处理器协同运算，透过每边耳机内的4个收音咪（双前馈+双反馈），进行精准噪音侦测及动态消除，多得大幅提升讯噪比（S/N ratio），就算在中高频夹杂的噪音环境，亦能营造深层宁静的享乐空间。

内外夹攻抵抗风噪

至于抗风噪结构设计亦经过改良，藉流线型机身减少多余边角，收音咪位置则以平滑无缝结构结合微孔设计，降低风噪干扰。另机身内部特设的抗风噪腔体结构，更可主动抵消由外部进入的风声。此外，WF-1000XM6的环境声模式能自动根据环境噪音水平调整环境声捕捉量，听起来空间感更自然，而Speak-to-Chat功能启动时改为降低音量，而非完全停止播放，这点值得一赞。

通话连线清晰稳定

最后来到通话，除了骨传导感应器，WF-1000XM6以每边2个指向性收音咪及AI波束成形演算法，更准确捕捉用家的声音，同时大幅减少背景噪音，令对话清晰传送至对方，体验近乎只听到问下那把声。续航方面，开启主动降噪下，享乐时间维持在8小时，连全新造型充电盒可延长至24小时，且支援5分钟再听1小时的快速充电，充电盒支援Qi无线充电及Xperia Battery Share。

