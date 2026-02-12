Momax 1-Vibe Clip M.IN.D夹耳式耳机破抵价！舒适享乐+大热AI翻译售$368 Nuarl/Buttons新作齐打破语言隔膜

今时今日到外地旅游，还怕遇上言语不通？只要善用AI翻译，基本上再没有鸡同鸭讲的情况，就算手机不具相关功能，简单戴上一对夹耳式无线耳机，已经做到AI即时翻译，如Momax、Nuarl等新作，而且花费无几，新款三、数百元有交易，可谓买耳机送AI翻译，若准备出外度岁，确是不可或缺的智能新装备。

Momax 1-Vibe Clip M.IN.D夹耳式耳机舒适享乐+AI翻译售$368

Momax 1-Vibe Clip M.IN.D：亲民价上位

本地品牌Momax近年开发新产品紧贴潮流，且「百足咁多爪」，继全球定位器、智能手表及智能戒指后，刚又推出首款夹耳式开放耳机1-Vibe Clip M.IN.D，别以为价钱不过三百多元，又是单纯高性价比货色，实在相比听歌，耳机最大卖点是只要配合自家开发手机App《M.IN.D》，即可进行AI翻译，官方声称支援超过140种语言（进阶版），至于免费的基本版为常用16+语言，令1-Vibe Clip M.IN.D由穿戴式音讯装备升格为智能伴侣。

11mm 动圈单元音色不俗

近期夹耳式耳机成功上位，全因佩戴舒适，连眼镜一族也不抗拒，而1-Vibe Clip M.IN.D采用高灵敏度 11m m三磁路动圈单元，音色不俗，每边耳机重量轻至 4.2g ，完全考虑到长时间使用最需要就是轻巧，而且针对最多用户关心的漏音问题，特地加入定向音讯聚焦与防漏音设计，从声学架构入手改善音乐、通话内容泄漏的尴尬。另为提升通话质素，耳机内置双收音咪及ENC环境降噪功能，有效提升语音清晰度。

稍后追加对话翻译

说回AI，1-Vibe Clip M.IN.D随机附送一个激活码，激活了《M.IN.D》App的帐号后，即可使用录音翻译、会记摘要及AI畅聊等免费功能，稍后还会加入对话翻译。目前若要外地进行即时翻译，如同声传译，需在App内付费增值，以点数解锁相关功能，即时跟外国人无障碍沟通不过，由于是戴上耳机收听翻译内容，不似用手机重复播放那样麻烦。

Nuarl vClip：双单元Hi-Res音质

来自日本的Nuarl vClip，同样走夹耳路线，弹性支架兼具单手佩戴的灵活，且舒适无压迫感，更重要是用料规格较同级对手「发烧」，不但用上10× 15m m PEEK+PU动圈单元，配合超高频MEMS Cowell侧发声单元，频响范围达20Hz至40kHz，加上支援LDAC编码，开放式聆听下仍可实现Hi-Res Wireless高音质标准。

3种专属音效模式

撇开音色，vClip同时设有3种专属音效模式，分别是维持平衡听感的标准模式、针对Podcast/ASMR优化人声清晰度的人声强化，以及营造沉浸包围感的空间音讯，满足不同的应用场景。此外，vClip应用了独家微型声槽（Micro Sound Slits）技术，有效减少漏音。

AI翻译免费1年

虽然Nuarl没有涉足AI范畴，但为赶上AI翻译潮流，特地跟日本惠安株式会社合作，透过后者的《Auralink》App，用户可经耳机体验AI语音翻译，或将会议内容录音转为摘要，官方表示首年可免费完整使用，之后需付费方可继续。

Buttons Clip：语音助理计划行程

去年推出的Buttons Clip，主打可经《Buttons Lab》App直连大模型，经过多次软件更新，AI功能已相当整全，不但可透过虚拟助理Hali，以语音指令搜寻资讯，甚至计划外游行程，至于即时语音翻译，更早早整合至AI功能，而且对话过程流畅，亦支援广东话，功能全面，且不另收费。

追加白色新装

品牌早前为耳机追加白色，卖相更有节日气氛。Clip采用 12m m钛复合双磁单元，支援蓝牙5.4传输，同样不分左、右，佩戴后会自动调整声道。跟其他开放式耳机相比，Clip音色相当到位，人声饱满，声音细节分明，低频可透过《Buttons Lab》App的EQ来增强，音量输出充沛。

文：B1807

图：B1807、Momax、Nuarl、Buttons