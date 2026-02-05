Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本andST Outlet九龙湾开幕！3折起入手niko and …/GLOBAL WORK/LOWRYS FARM

时尚购物
更新时间：12:38 2026-02-05 HKT
发布时间：12:38 2026-02-05 HKT

andST Outlet 香港｜日本首间海外andST Outlet香港首店正式开幕，全场集合9大人气日本品牌，包括niko and…、GLOBAL WORK、LOWRYS FARM、Heather等，全场服饰低至3折发售，价钱最平$39，涵盖不同穿搭风格，同步推出开幕限定优惠，买满指定金额享折上折，《星岛头条》记者前往and ST Outlet直击现场商品款式及优惠，即看下文了解详情。

日本人气潮牌andST Outlet首度登港！9大品牌全场低至3折起

andST Outlet集合旗下9个深受欢迎的日本品牌，包括 niko and …、GLOBAL WORK、LOWRYS FARM、Heather、JEANASIS、studio CLIP、LEPSIM、PAGEBOY 及 repipi armario，风格涵盖日常休闲、简约时尚、少女可爱及个性单品等多种路线，一次过可以选购各类服饰与生活小物。据记者现场所见，全场有逾500款男女服饰、帽款、袋款、鞋款、饰物等，多款货品低至3折发售，最平$39即有交易，非常抵买！

andST Outlet开幕期间限定优惠详情

andST Outlet开幕推出多项限定折扣优惠，包括全场购物满$500即可享8折优惠；部分精选货品低至原价3折，涵盖多款热门及当季单品，想以低价入手新衫记得把握机会！

andST OUTLET

  • 地址：九龙湾宏照道38号Megabox地下G08铺
  • 开幕日期：2025年2月5日
  • 营业时间：11AM - 10PM

同场加映：GU新春贺年祭一连3周优惠！「神裤」减价至$149 满额送收纳盘 会员1方法免费换人气袋

最Hit
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
时事热话
5小时前
六合彩买8个号码半注复式 美少妇仅花呢个数捧走近$10万 网民顿悟一条人生哲理
六合彩买8个号码半注复式 美少妇仅花呢个数捧走近$10万 网民顿悟一条人生哲理｜Juicy叮
时事热话
8小时前
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站/流动银行都有 自助揿钱换新钞！
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站柜员机都有 自助揿钱换新钞！
生活百科
2026-02-04 13:06 HKT
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
教育资讯
11小时前
刘德华老婆朱丽倩近照激罕流出  眉清目秀气质惊人  被爆当天王嫂细节：做得好辛苦
刘德华老婆朱丽倩近照激罕流出  眉清目秀气质惊人  被爆当天王嫂细节：做得好辛苦
影视圈
5小时前
政府再推长者餐饮优惠券！$25食尽8大连锁餐厅 大家乐/太兴/大快活/麦当劳
政府再推长者餐饮优惠券！$25食尽8大连锁餐厅 大家乐/太兴/大快活/麦当劳
饮食
6小时前
前TVB男星林子博移英恐遇巨变？移民政策拟加辣斥：系咪要拆散头家 首揭后路或「骨肉分离」
前TVB男星林子博移英恐遇巨变？移民政策拟加辣斥：系咪要拆散头家 首揭后路或「骨肉分离」
影视圈
5小时前
直升机出动搜救。杨伟亨摄
00:40
屯门青山男子跌落山 一度抓紧树枝 直升机救起送院
突发
5小时前
立陶宛总理指容许设立「台湾代表处」犯巨大错误。美联社
立陶宛容台湾设「代表处」 总理：犯巨大错误
即时国际
6小时前
铜锣湾闹市现手机碰瓷党！称被撞跌iPhone要求微信赔偿 醒目港人2招击退骗徒
铜锣湾闹市现手机碰瓷党！称被撞跌iPhone要求微信赔偿 醒目港人2招击退骗徒
生活百科
8小时前