日本andST Outlet九龙湾开幕！3折起入手niko and …/GLOBAL WORK/LOWRYS FARM

andST Outlet 香港｜日本首间海外andST Outlet香港首店正式开幕，全场集合9大人气日本品牌，包括niko and…、GLOBAL WORK、LOWRYS FARM、Heather等，全场服饰低至3折发售，价钱最平$39，涵盖不同穿搭风格，同步推出开幕限定优惠，买满指定金额享折上折，《星岛头条》记者前往and ST Outlet直击现场商品款式及优惠，即看下文了解详情。

日本人气潮牌andST Outlet首度登港！9大品牌全场低至3折起

andST Outlet集合旗下9个深受欢迎的日本品牌，包括 niko and …、GLOBAL WORK、LOWRYS FARM、Heather、JEANASIS、studio CLIP、LEPSIM、PAGEBOY 及 repipi armario，风格涵盖日常休闲、简约时尚、少女可爱及个性单品等多种路线，一次过可以选购各类服饰与生活小物。据记者现场所见，全场有逾500款男女服饰、帽款、袋款、鞋款、饰物等，多款货品低至3折发售，最平$39即有交易，非常抵买！

andST Outlet开幕期间限定优惠详情

andST Outlet开幕推出多项限定折扣优惠，包括全场购物满$500即可享8折优惠；部分精选货品低至原价3折，涵盖多款热门及当季单品，想以低价入手新衫记得把握机会！

andST OUTLET