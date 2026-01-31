德国宝搬舖清货1折开仓！全场家私电器减价 低至$199电饭煲/风扇/电磁炉/抽油烟机

德国宝搬舖清货1折！大型电器连锁店德国宝（German Pool），一直深受香港家庭信赖。为庆祝德国宝湾仔骆克道旗舰店及乐富广场陈列中心于3月及6月开幕，现有的铜锣湾Fashion Walk旗舰店会进开仓清货，推出劲减优惠，多款皇牌电器、厨具及家私会以1折的价格发售，低至$199即可入手，让顾客以最实惠的价钱购得心头好。

铜锣湾德国宝结业搬舖扩充！家私电器1折清货 低至$199

德国宝位于铜锣湾Fashion Walk的旗舰店即将乔迁扩充，全新湾仔骆克道旗舰店及乐富广场陈列中心，分别预计于3月下旬及6月上旬开幕。为庆祝新店登场，德国宝由即日起至2月8日期间推出多项惊喜优惠，当中包括每日10am开始的限量「破底价快闪抢」活动。

多款热卖陈列品会以至抵价发售，先到先得。包括夏日必备、可在家轻松制作各式冰凉甜品的自家制雪糕机，原价$2,320，现仅售$199，限量5部。另外，有采用光波技术实现无油健康烹饪的光波万能煮食锅，原价$1,480，快闪价仅$299。每日数量有限，售完即止。

电饭煲/风扇/电磁炉/抽油烟机 皇牌电器激减低至$199

除每日快闪优惠外，德国宝亦精选了多款皇牌产品的陈列品，以限量震撼价回馈顾客。无论是追求烹饪效率，还是想提升生活品质，总有一款啱心水，精选产品包括：

可折叠式高速电蒸锅JET-920：清货价$780，原价$1780，限量10部

三合一空清风扇暖风机EFB-P20H：清货价$684，原价$2280，限量2部

IH多功能电饭煲IRC-150：清货价$744，原价$2480，限量3部

迷你韩式光波烧烤炉KQB-29E：清货价$799，原价$1,399，限量10部

嵌入式双头电磁电陶炉DIH-146DB：清货价$2970，原价$9990，限量5部

烟导挂墙式抽油烟机GPR-GY900L：清货价：$2,760，原价$9,200，限量3部

德国宝铜锣湾旗舰店开仓优惠详情

地点：铜锣湾京士顿街9号Fashion Walk地下及1楼G舖德国宝铜锣湾旗舰店

日期：即日起至至2月8日

营业时间：星期一至日及公众假期10am-9pm

查询电话（WhatsApp）：6530 5963

条款及细则：所有新机享1年保养，陈列品享6个月保养，示范机不设保养；产品数量有限，售完即止

资料来源︰德国宝