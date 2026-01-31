H&M再执两间店！又一城/铜锣湾旗舰店2月底齐结业 全港仅剩1分店 网民心酸︰撑不住了 时代的巨轮

在租金高昂及消费模式转变的双重夹击下，本港零售业近年屡受考验。国际连锁时装品牌H&M近日传出震撼消息，有网民发现其铜锣湾Fashion Walk旗舰店及九龙塘又一城的分店将于今年2月底同步结业，意味著全港的H&M将大减至仅剩荃湾一间店。事件引来网民热烈讨论，不少人对此感到惋惜，慨叹是「一个时代的结束」。

H&M铜锣湾旗舰店/九龙塘又一城结业！全港仅剩荃湾1分店

日前有网民于社交平台小红书上，以「突发！！H&M 铜锣湾和又一城将于2月底结业」为题发文，表示这两间H&M分店正进行结业促销，「正价减价买满3件以上就有全单8折」。同时亦有另一位网民分享，指H&M又一城分店早已贴出公告，表示「由于租约到期」，分店将于2月22日正式闭店。

翻查资料，其实H&M官方早前已证实铜锣湾旗舰店结业的消息，表示因租约期满，会于2月21日结业。而店家将会透过优化门店组合及提升产品供应，满足本地顾客的需求，「顾客仍可前往H&M荃湾广场门店以及H&M香港官网继续选购心仪商品」。

高峰期约16间店 网民闻结业心酸︰又一个时代结束

H&M是主打平价服饰的瑞典连锁大型时装品牌，于2007年正式攻入香港，高峰期一度拥有约16间分店，遍布核心购物区。惟近年大缩至仅剩铜锣湾、又一城及荃湾店。而即将结业的铜锣湾分店属楼高4层的巨舖旗舰店，占地达4.6万呎，是该区的地标之一。

对于H&M连笠两间香港分店，网民反应两极。不少人感到难过及不舍，留言「好难过，上次去太古，Zara/H&M也都不见了」、「又一个时代结束」及「今天听到店舖广播真的很心酸」。但亦有网民从商业角度分析，认为结业原因与「香港的地租人工太贵了」有关，亦有人指出H&M近年在产品「没有太便宜，但质量非常差」，甚至「比优衣库（UNIQLO）差了不少，关店不意外吧」，加上「淘宝拼多多冲击」，令传统快时尚品牌的经营愈来愈困难。

H&M（铜锣湾Fashion Walk旗舰店）

地址︰铜锣湾百德新街2至20号恒隆中心地下G01舖、一楼F01舖、二楼及三楼全层

营业时间︰10:30am-11pm

结业日期︰2月21日

H&M（又一城店）

地址︰九龙塘达之路80号又一城UG-26, L1-25及L2-35号店

营业时间︰10:30am-10pm

结业日期︰2月22日

资料来源︰小红书

来源网址 : HM-MegaBox分店疑将结业网民直击大量货架撤走-店内货品劈至半价-全港仅剩4分店 | 星岛头条