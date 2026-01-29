Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Sony LX3BT/LX5BT黑胶唱盘回归！落针回臂全自动 蓝牙Hi-Res传输+USB电脑转录 Technics/Philips特色新「盘」推介

更新时间：13:26 2026-01-29 HKT
发布时间：13:26 2026-01-29 HKT

黑胶唱片回归多年，捧场客已不局限老一辈乐迷，随着新一代歌手偶像相继推出精美LP专辑，越来越多年轻世代为实体收藏而加入行列，以致近年黑胶销量大幅回勇，市场显著扩大，影音大厂亦趁机重推黑胶唱盘，包括SonyPhilips等，为迎合无线潮流，同时加入蓝牙Hi-Res串流，以至整合功放、喇叭一体化，叫年轻乐迷更易上手。

Sony LX3BT/LX5BT黑胶唱盘落针回臂全自动 蓝牙Hi-Res传输+USB电脑转录

Sony LX3BT/LX5BT：一键自动落针回臂

屈指一算，Sony上一次推出黑胶唱盘PS-LX310BT已是7年前，当影音迷以为再无后继，厂商日前发布2款新作PS-LX3BT及PS-LX5BT，外形沿用简约方正机身设计，操作继续主打一键全自动播放，放入黑胶再按「Start」掣，唱臂即会自动升起并移到唱片落针，播完自动收针回臂，就算刚「入坑」的年轻世代都玩得掂。

LX5BT配高精度MM唱头

2款新作外形几乎一样，只差唱头位置LX3BT为白色，LX5BT则以黄色作区别，同时用上高精度动磁唱头（MM），针压为2g，官方表示可带来更宽广音场及细腻音色，并额外加固外壳减少不必要的共振，至于转盘为黑色轻量铝合金，搭配5mm厚橡胶唱片垫，进一步抑制震动，让模拟输出更接近Hi‑Res Audio标准，而机背RCA输出改为独立镀金插头，方便更换发烧线材，显然是针对音色较有要求的影音迷，而LX3BT只用上标准MM唱头及3.5g针压，RCA也是固定线材，是一台近乎开箱即用的入门唱盘。

蓝牙支援aptX Adaptive编码

为跟无线享乐接轨，LX3BT及LX5BT不但支援蓝牙，还对应aptX、aptX Adaptive编码，可将黑胶讯号以96kHz/24bit Hi-Res格式，传输至对应的蓝牙喇叭或无线耳机，选择后者的话，夜䦨人静都不用担心骚扰家人，由于唱盘可以最多可记录8个配对装置，家人轮流使用也不成问题。值得一提的是，新作设有USB Type-B，连接电脑即可将黑胶转录成数码档案，另提供低、中、高三段增益选择，方便配合不同录音设备。

PS-LX3BT售价：400美元（约3,120港元）

PS-LX5BT售价：500美元（约3,900港元）

查询：按此

Technics SL‑40CBT：无铁芯直驱

相对Sony采用皮带驱动，Technics SL-40CBT沿用品牌最耍家的直驱设计，以无铁芯直驱摩打系统，直接驱动重约1.26kg的压铸铝转盘，优点是高惯量及减少杂音颤动，官方指转动时稳定度约0.025% W.R.M.S.，媲美中阶手动唱盘。唱臂为传统S形静态平衡臂，循迹误差角控制在内外圈均小于2°32’，配合原厂附送的Audio‑Technica AT‑VM95C动磁唱头，不用调校亦有稳定、低失真的循轨表现。

与其他入门机款一样，SL-40CBT内置唱头放大器，并针对唱头进行增益调校，只需将RCA线连至有源喇叭或扩音机，便能有线享乐。无线的话，此机同样支援蓝牙及aptX Adaptive编码，想要夹音色或衬托外形，可以考虑同厂无线喇叭SC-CX700，合组成一套具家居品味的小型音响。

售价：899美元（约7,014港元）

查询：按此

Philips TAV3000：3速皮带驱动

若然连喇叭也懒得搞，可选择集扩音器及喇叭功能于一身的All-in-One唱盘，如Philips早前为庆祝一百周年推出的TAV3000（又称The Stevie），只要放上黑胶唱片，就可以听歌。

除了外形走复古木制机身风格，TAV3000还用上3速皮带驱动，常见的33⅓rpm及45rpm转速以外，还支援78rpm，换言之，不只LP或7吋EP，在二手市场找到古董78转唱片，都可放到唱盘播放。虽然不是一键全自动，播完后唱臂亦会自动归位。至于一对2.5吋全音域喇叭设有低音反射，最大输出为6W（黑胶）及12W（蓝牙/音讯输入）。由于所用蓝牙5.4支援双向串流，将讯号发送无线耳机或其他器材，亦可接收手机或平板的串流音乐，充当蓝牙喇叭。

售价：$2,227

查询：按此

 

文：B1807

图：Sony、Technics、Philips

 

