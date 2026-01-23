富士instax mini Evo Camera试玩！枪形机身首创年代转盘 10种滤镜特效穿越1930-2020年 Kodak/初照/Escura即影即有推介

近年拍摄潮流由器材、画质先决，大举转风向至创意风格，令擅长玩质感、卖情怀的即影即有相机更受追捧，其中Fujifilm富士新推出的instax mini Evo Cinema，由外形设计到新增滤镜摆明车马怀旧，既有跟足 8 米厘 摄录机的手感，还可一次过穿越1930年至2020年，体验过去最具代表性的影像风格，再通过即影即有将每个年代的回忆分享出去。

Fujifilm instax mini Evo Camera首创年代转盘10种滤镜特效穿越1930-2020年

instax mini Evo Cinema：8米厘摄录机话题造型

去年推出的混合式即影即有相机instax WIDE Evo，首度应用超大尺寸Wide相纸及大萤幕，成功入选《时代杂志》年度最佳发明之一。今年Fujifilm再接再厉，带来外形破格及穿越百年影像光影的instax mini Evo Cinema。新作卖相完全跳出旧有框框，改用直立枪形机身，显然是致敬同厂上世纪60年代的 8 米厘 摄录机Fujica Single-8。

10款年代滤镜穿越数百年

instax mini Evo Cinema不但外形复古，同时设有多个手动操作按钮，大大加强拍摄仪式感，其中最令感兴趣的肯定是年代转盘（Eras Dial），直接切换10种灵感源自于不同年代的滤镜，从1930年一直穿越到2020年，足足横跨百年，每个年代均有代表性的影像风格，如1940年代三色底片的鲜艳色彩、1960年代富有菲林的颗粒感、1970年代夹杂着模拟电视老是常出现的扫描线及磷光，1980年代则加入了 35mm 负片的质感，可谓集合了几辈人的集体回忆。

自订效果强度100种组合

虽然年代滤镜只有10种，由于每一种都可透过镜头环微调10级强弱，从而令对比度及噪讯有所变化，实际可组合出共100种效果，而年代滤镜也会改变拍片的录音效果，如出现模仿菲林卷动的声音，让声画特效同步。

混合式拍片QR分享 连App无线打印

既是混合式即影即有，还用上枪形机身，instax mini Evo Cinema当然可以拍片（解像度2,440×1,080），但长度只有15秒，拍摄后可经手机App上传至伺服器，然后以QR Code印在硬照分享。拍友可以利用App将影片剪辑成30秒短片，甚至选择预设式样为该影片制作「海报」，再打印出来分享。

支援人脸识别对焦

说到规格，instax mini Evo Cinema装有f/2光圈的 28m m镜头，最近对焦距离 10c m，支援人脸识别对焦，并用上500万像素1/5吋CMOS，相片解像度2,560×1,920，除了相机内置记忆，亦可外加micro SD卡扩充。

售价：$2,980

推出日期： 1月28日

Kodak Printomatic+：升级10MP镜头

Kodak Printomatic+升级10MP感光元件及更快的处理器。

Printomatic+沿用Zink热感应技术打印相片。

Printomatic+亦可打印贴纸相，直接贴在笔记或手机壳。

不只轻便DC及盲盒匙扣双双热卖，Kodak授权的即影即有相机亦有新成员，新发布的Printomatic+属小改款升级版，感光元件由初代 5M P升级至 10M P，处理器速度更快，快门掣亦加入LED灯，以不同颜色显示操作状态，机身继续设有micro SD记忆卡槽。

Printomatic+镜头焦距换成 3.8m m ，光圈f/2.8，机身依旧小巧得可以随身袋着携带。此机沿用Zink热感应成像技术，列印不用墨水，选好按下快门后约50秒即可印出2×3吋的相片，除了防水相纸，亦可打印出贴纸相，直接贴到手机壳。

售价：80美元（约623港元）

初照D2：国产品牌新势力

初照D2是内地薄有名气的即影即有相机。

机背设有LCD芒取景及设定选项。

D2可通过App连接手机无线印相。

D2备有4款机身颜色可选择。

即影即有相机不乏国产牌子，其中初照可说近年冒起较快，而D2已是第2代产品，外形与功能跟传统数码相机没分别，内置1/3吋感光元件，可拍摄2,560×1,920解像度相片，机身设有2.8吋LCD芒用于取景及选项，由于影像会记录在micro SD卡，按快门时大可放肆一点，拍得好的才列印出来。

D2采用三原色热升华打印技术及自家专用相纸，每张成本低至人民币2.5元，较日系菲林相纸便宜得多，除了预先开启滤镜，打印前还可选择不同边框。D2也可充当无线打印机，经App连接即可把手机储存的珍贵相片，打机成可保存50年不变色的硬照。

售价：人民币699元（约783港元）起

Escura Instant 60s：多啦A梦限定版

Escura Instant 60s限定版机身印有多啦A梦及不同法宝，卖相可爱十足。

Instant 60s本身采用Fujifilm instax mini格式菲林相纸。

附有闪光灯可在暗昏场景补光。

去年曾以另类数码相机Instant Snap上位的日本Escura，一直有推出即影即有相机Instant 60s，且6年前就开始跟多啦A梦联乘合作，刚又推出全新限定版，机身印满主角及招牌法宝，并加入对焦、光圈、快门等参数提示，令新手也可轻松手动设定，至于机顶黑色圈圈其实是取景器。

说是限定版，规格与标准版无异，定焦镜头光圈可从f/12.7与f/16之间切换，快门速度固定为1/100秒，另支援B快门及长时间曝光，亦玩到多重曝光，由于使用Fujifilm instax mini格式菲林相纸，可直接从菲林取电，相机不用插入电池或充电，随机附有一盏外置闪光灯，装饰以外，还可以补光。

售价：$762

文：B1807

图：B1807、Kodak、初照、Escura