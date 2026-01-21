京东推家电「公屋专享优惠」！全屋电器¥1758起包晒 雪柜/洗衣机/电饭煲 平香港买近$3000 1件免运费送上门

网购近年已经成为港人生活的一部分，不少网购平台都会推出优惠吸客。而内地最大电商平台之一的京东近日就出招，推出一项专为公屋户而设的「幸福家计划」，让住户可以低至千几蚊的套餐价，买到全屋家电及家品等，由洗衣机、电视机、电饭煲等都有齐，比起香港购买便宜近$3000。加上有买一件即免运费送上门及额外减¥300优惠，即睇内文详情！

京东推公屋户专享「幸福家计划」！低至千几蚊包办全屋家电/家品

为帮助公屋户于布置家居，以及购买家电、家品、家具时有可能遇到的预算限制及采购问题，内地最大网购平台之一的京东近日特别推出「幸福家计划」，是专为公屋居民而设的服务。专区主打「千几蚊包哂全屋家电/家居」、「百几蚊包哂全屋日用」等高性价比组合，涵盖厨房电器、家电、家居用品至日常消耗品，让用户能一站式买齐所需，节省不少时间及金钱。

实测「千蚊组合」京东价 vs 香港价 相差近$3000

公屋用户可于透过京东香港的手机应用程式，进入「幸福家」专区了解详情。以「千几蚊包晒全屋家电」为例，专区设有「千蚊组合」、231ft2、326ft2及377ft2不同尺寸的户型。最平的「千蚊组合」只需¥1758就可入手6件家电，包括雪柜、微波炉、养生壶、风筒、电饭煲及洗衣机。

《星岛头条》记者就此亦实测一下最便宜的「千蚊组合」内的家电，与于香港电器舖选择相类似的型号及款式作比较，发现京东的组合价，比起本地电器舖的零售价，便宜几乎$3000元。



家电项目 京东售价 香港同类型电器售价 康佳183公升雪柜 ¥599 $2060 米家小米风筒H101 ¥79 $208 美的700W微波炉 ¥279 $389 美的养生壶1.5L ¥87.7 $199 苏泊尔3公升电饭煲 ¥154 $280 美的6.5公斤全自动洗衣机 ¥559 $1780 总金额 ¥1758 $4916

送货上门免运费 增设口岸免费巴士去京东MALL

而针对大型家电及家私，京东香港增设了「自营家电1件免运费送货上门」服务，免除额外费用。于售后方面，更提供「30天内包退、180天内有坏换新」的承诺。

此外，于「幸运家」专区购买家电或家品，更可叠加「公屋专属优惠」，用户可享最高¥300的立减优惠，进一步减轻负担。而现有用户成功邀请1位新用户，即可获满¥100可用的¥85优惠券。

为方便港人北上深圳京东MALL购物，京东特别开设「幸福家北上专线」，每个周末会于福田口岸及深圳湾口岸安排免费直通巴士，接送港人前往深圳京东MALL、京东体检中心及七鲜超市等旗舰场所，搭乘者更可获赠价值超过¥800的吃喝玩乐专属礼包，包括优惠券及免费饮品等。

福田口岸 ⇄ 南山京东MALL

路线︰福田口岸1号门 → 南山京东MALL → 福田水围七超市 → 福田口岸1号门

发车时间︰1pm、2:30pm

深圳湾口岸 ⇄ 南山京东MALL

路线︰深圳湾口岸上落点 → 南山京东MALL → 京东体检中心南山店 → 深圳湾口岸上落点

发车时间︰1pm、2:30pm

资料来源︰京东