连锁超级市场著数优惠！买牙膏送逾$455日用品 19吋行李箱/米/厕纸/洗衣珠
更新时间：12:19 2026-01-19 HKT
发布时间：12:19 2026-01-19 HKT
连锁超级市场惠康作为香港家喻户晓的超市，一直以货品齐全、地点便利深受市民欢迎。日前有网民发现惠康由即日起至再次推出「坚著数」优惠活动，其中最引人注目的，莫过于是购买高露洁指定牙膏，即可获赠价值超过$455的丰富礼品，包括19吋行李箱、米、厕纸等，是近期不容错过的著数优惠。
日前有网民发现，由即日起至1月22日，连锁超市惠康再度推出至抵优惠「坚著数」优惠活动，包括5大购物优惠。其中最吸引有购买4支高露洁精选全效专业牙膏（95/115克），即送赠总值超过$455的礼品，包括19吋行李箱（价值$299）、唯洁雅极致绵柔4层卫生纸10卷装（价值$41）、极致绵柔抽取式面纸5包装（价值$33）、金凤泰国顶级香米1公斤（价值$32.9）及DoDoME强力消臭3D洗衣珠25粒装（价值$50）。
网民知道消息后，笑言「刻着住对拖鞋冲咗落楼下惠康，好彩有货 即刻俾钱！」，她续指「终于可以换咗我个用咗9年cabin size嘅箧!」。事主更立即于现场拆箱开箧，更将行李箱摆满「战利品」，再推回家中，「估唔到又几好推几顺滑，本身以为赠品，quality一般。」似乎对赠品非常满意。
买年货/日用品同样有礼品
除牙膏优惠外，惠康这次优惠亦涵盖多款厨房干货及饮品，让顾客在办年货或日常补给时悭得更多，包括︰
- 家乐牌鸡粉：购买1罐家乐牌鸡粉珍宝装，即可获赠亨氏茄汁、超力银丝米粉及营多传统印尼捞面，总值$40。
- 维他奶豆奶：购买任何维他奶常温豆奶类饮品满$70，即可获赠总值$40的礼品，包括倩丝纸巾、东洋牌鱼仔饼及一排维他奶低糖果味豆奶，是下午茶的最佳组合。
- 李锦记蚝油：购买1套李锦记旧装蚝油优惠装，即送是蜜味茄汁焗豆、家乐牌纯鲜清鸡汤及超力银丝米粉，总值$43。
- 佳善（Cussons）产品：购买全线佳善产品满$98，即可获赠维达抱抱绵抽取式面纸及刀唛纯正芥花籽油，总值超过$74，一次过满足个人护理和煮食需要。
惠康坚著数优惠
- 优惠日期：即日起至1月22日
- 适用店舖：全线惠康超级市场分店
- 备注：不可与其他推广优惠同时使用；所有货品、赠品及优惠装数量有限，售完或送完即止；部分优惠不适用于惠康网店、Market Place网店或yuu网购平台
资料来源︰惠康超级市场 Wellcome Supermarket、Threads
