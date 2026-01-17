HUAWEI Mate X7旗舰折机试玩！轻薄坚韧性能爆升 第2代红枫3镜拍出真色彩 入手送MatePad 11.5平板
发布时间：12:00 2026-01-17 HKT
华为新一代旗舰折机HUAWEI Mate X7将于
HUAWEI Mate X7旗舰折机轻薄坚韧性能爆升 第2代红枫影拍真色彩
HUAWEI Mate X7：机身更轻薄 云锦白卖相抢眼
Mate X系列折机总是一代轻薄过一代，Mate X7也不例外，折叠时厚度由
内外萤幕继续加码
原以为机身变得轻薄，内外萤幕难有空间加大尺寸，殊不知机面萤幕及主萤幕双双加码至6.49吋（解像度2,444×1,080）及8吋（解像度2,416×2,210），同时应用了最新X-True Display显示技术，支援1-120Hz自适应更新率，峰值亮度统一达到2,500nits，并对应1,440Hz高频PWM调光。
第2代钢化玻璃 升级IP59防水
经过6年多次演变，HUAWEI一直强化折机的耐用性，尤其关系到整天不断开合的折轴，Mate X7的玄武架构不但结合超高强度钢材铰链及铝合金中框，防水等级更升级至IP58及IP59，能够承受高温高压水流冲击。值得留意的是，除了机面萤幕铺有第2代玄武钢化昆仑玻璃保护，主萤幕首创三层复合超韧结构，将非牛顿流体防护层、UTG抗击层及碳纤维支撑层三合一，令这片大芒抗冲击提升20%，耐弯折能力提升更达100%，从关键地方改良折机的耐用与坚固。
EMUI 15系统高效流畅
只要亲身试玩过Mate X7，定会发现整体操作非常顺畅，全因处理器采用6nm制程的Kirin 9030 Pro，RAM及储存容量分别为
红枫原色
50MP三镜
上代Mate X6首次把红枫原色影拍引入港版，来到Mate X7红枫影像系统已升级到第2代，色彩还原度较第1代再高出43%，进光量则提升96%，面对光线复杂的拍摄环境，亦可智能消除偏色问题，呈现近乎肉眼所见的逼真色彩。此外，机背「时空之门」模组内3镜头悉数升级至
入手送MatePad 11.5平板+FreeBuds 6耳机
Mate X7即日起接受预订，
售价：$15,988（
推出日期：
查询：按此
文：B1807
图：B1807、HUAWEI