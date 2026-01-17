HUAWEI Mate X7旗舰折机试玩！轻薄坚韧性能爆升 第2代红枫3镜拍出真色彩 入手送MatePad 11.5平板

华为新一代旗舰折机HUAWEI Mate X7将于 2月6日 开卖，由机面到主萤幕，甚至折轴核心──玄武架构，坚韧度与耐用性再次强化，日常使用更可靠，性能受惠新处理器爆升，操作非常流畅，在第2代红枫影像系统加持下， 50M P三镜更能还原眼见的彩色，摄力在同级之上，现凡入手不但可获MatePad 11.5吋平板及FreeBuds 6蓝牙耳机等礼品，预订期内付订金$500机价即扣$1,500，变相劲减$1,000。

HUAWEI Mate X7旗舰折机轻薄坚韧性能爆升 第2代红枫影拍真色彩

HUAWEI Mate X7：机身更轻薄 云锦白卖相抢眼

Mate X系列折机总是一代轻薄过一代，Mate X7也不例外，折叠时厚度由 9.85mm 偷薄至 9.5mm ，打开时更只有 4.5mm ，加上重量由上代 239g 减至 236g ，手感确实更讨好。假若入手云锦白版本，除了视觉上带有「锦织」美学元素，还能感受到机背纳米纤维经纬交织的触感，至于另外2款配色分别为熟悉的寰宇红及曜石黑。

内外萤幕继续加码

原以为机身变得轻薄，内外萤幕难有空间加大尺寸，殊不知机面萤幕及主萤幕双双加码至6.49吋（解像度2,444×1,080）及8吋（解像度2,416×2,210），同时应用了最新X-True Display显示技术，支援1-120Hz自适应更新率，峰值亮度统一达到2,500nits，并对应1,440Hz高频PWM调光。

第2代钢化玻璃 升级IP59防水

经过6年多次演变，HUAWEI一直强化折机的耐用性，尤其关系到整天不断开合的折轴，Mate X7的玄武架构不但结合超高强度钢材铰链及铝合金中框，防水等级更升级至IP58及IP59，能够承受高温高压水流冲击。值得留意的是，除了机面萤幕铺有第2代玄武钢化昆仑玻璃保护，主萤幕首创三层复合超韧结构，将非牛顿流体防护层、UTG抗击层及碳纤维支撑层三合一，令这片大芒抗冲击提升20%，耐弯折能力提升更达100%，从关键地方改良折机的耐用与坚固。

EMUI 15系统高效流畅

只要亲身试玩过Mate X7，定会发现整体操作非常顺畅，全因处理器采用6nm制程的Kirin 9030 Pro，RAM及储存容量分别为 16G B及 512G B，还有 3,550mm² 超大VC及石墨烯散热，令EMUI 15系统在高负载运行时，如打机或多任务处理，仍然保持效能稳定及避免机身过热。续航方面，Mate X7电池容量增至 5,600m Ah，有线及无线快充分别为66W及50W，充电速度跟上代一样。

红枫原色 50M P三镜

上代Mate X6首次把红枫原色影拍引入港版，来到Mate X7红枫影像系统已升级到第2代，色彩还原度较第1代再高出43%，进光量则提升96%，面对光线复杂的拍摄环境，亦可智能消除偏色问题，呈现近乎肉眼所见的逼真色彩。此外，机背「时空之门」模组内3镜头悉数升级至 50M P，其中广角主镜用上同级鲜见的1/1.28吋大底感光，并支援F1.49至F4十档可变光圈，加上Ultra HDR功能及17.5 EV动态范围，强横影拍跟同厂Mate系列及Pura系列一样出色。

入手送MatePad 11.5平板+FreeBuds 6耳机

Mate X7即日起接受预订， 2月6日 正式开卖，凡入手即送同厂MatePad 11.5平板（价值$1,599）、FreeBuds 6蓝牙耳机（价值$1,099）、Scale 3智能体脂磅（价值$199）及尊享服务（价值$499）。预订期内于官方支付订金$500，即可抵扣$1,500，变相机价直接减$1,000，有兴趣用户不妨趁早落订。

售价：$15,988（ 16G B+ 512G B）

推出日期： 2月6日

查询：按此

文：B1807

图：B1807、HUAWEI