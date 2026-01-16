新年购物｜功能广泛 有型设计 智慧家电迎新岁

农历新年就快到，传统上要为家居破旧立新，让屋企添上新气象。全新电器不乏融入人工智能与新科技，从多功能到亮丽设计，应有尽有，大家定可叹住过新年。

当今新出炉的电器都将新科技加注其中，例如电饭煲以零涂层内锅为设计，又利用专业风冷技术配合蜂巢状的内锅纹理，做到煮饭不黏底，方便用家。另有低糖电饭煲，以蒸代煮，减少米饭糊化的过程，减少米饭中的还原糖，并大幅提升抗性淀粉，让大家食得健康又滋味。

说到家居享受，不少家庭都会添置一张按摩椅，新产品加入AI人工智能，精准监测用家体验，旨在提升身心健康新境界。至于过年邀请朋友到家中作客，操作简单的全自动意式咖啡机 ，可助用家零难度炮制专业咖啡，又如智能电焗炉，能快速加热食物表层以打造香脆口感，过年烹调食物招呼朋友无难度！

Osim uDream.AI 按摩椅 零售价$49,999（原价$78,999）

加入先进的 AI 养身科技，精准监测用家的压力指数，并融合中式、泰式及日式按摩模式，同时附有意境光、声学、香氛、味觉及按摩。

Philips 低糖零涂层双层IH微压磁应电饭煲 $1,998

产品透过独有「控糖三式」，以蒸代煮，减少米饭糊化的过程，减少米饭中的还原糖，并大幅提升抗性淀粉，这项技术可降低米饭的升糖指数（GI值），及增加饱腹感。

Philips 零涂层健康IH磁应电饭煲 $1,398

使用食品级不锈钢打造零涂层内锅，确保不会有涂层脱落，用家可在锅内洗米。利用专业风冷技术配合蜂巢状的内锅纹理，令煮饭不黏底。

Philips 双温萃取全自动意式咖啡机 $8,998

机身以柔和的奶白色作主调，融入现代奶油风、日式木系的家居设计，结合独家研发的双温萃取技术与LatteGo 奶泡系统，简单步骤已可做出冷或咖啡。

Panasonic 智能电焗炉 $1,580

搭配双重加热器设计，毋需预热即可瞬间升温，又透过远红外线快速加热食物表层以打造香脆口感。

Panasonic电解水机 $12,800

提供4段碱性与2段酸性水质选择及净水功能，大幅优化制水效能。采用新一代纳米般尺寸活性炭滤材，在增加表面面积的同时强化过滤能力。

家居小物 打造喜乐氛围

想让屋企充满喜乐氛围，不妨添置色彩鲜艳的小家品，骏马、金鱼图案都象征好意头，以家品粉饰居室，令生活充满仪式感，迎接新一年的来临。

FOSSTA 咕𠱸套$49.9（IKEA有售）

FOSSTA 金鱼图案米黄色被套连枕套 $379.9（IKEA有售）

FOSSTA 金鱼图案碗 $99.9（IKEA有售）

