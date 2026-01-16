Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

新年购物｜功能广泛 有型设计 智慧家电迎新岁

时尚购物
更新时间：00:05 2026-01-16 HKT
发布时间：00:05 2026-01-16 HKT

农历新年就快到，传统上要为家居破旧立新，让屋企添上新气象。全新电器不乏融入人工智能与新科技，从多功能到亮丽设计，应有尽有，大家定可叹住过新年。

当今新出炉的电器都将新科技加注其中，例如电饭煲以零涂层内锅为设计，又利用专业风冷技术配合蜂巢状的内锅纹理，做到煮饭不黏底，方便用家。另有低糖电饭煲，以蒸代煮，减少米饭糊化的过程，减少米饭中的还原糖，并大幅提升抗性淀粉，让大家食得健康又滋味。

说到家居享受，不少家庭都会添置一张按摩椅，新产品加入AI人工智能，精准监测用家体验，旨在提升身心健康新境界。至于过年邀请朋友到家中作客，操作简单的全自动意式咖啡机 ，可助用家零难度炮制专业咖啡，又如智能电焗炉，能快速加热食物表层以打造香脆口感，过年烹调食物招呼朋友无难度！

  • Osim uDream.AI 按摩椅 零售价$49,999（原价$78,999）

加入先进的 AI 养身科技，精准监测用家的压力指数，并融合中式、泰式及日式按摩模式，同时附有意境光、声学、香氛、味觉及按摩。

  • Philips 低糖零涂层双层IH微压磁应电饭煲 $1,998

产品透过独有「控糖三式」，以蒸代煮，减少米饭糊化的过程，减少米饭中的还原糖，并大幅提升抗性淀粉，这项技术可降低米饭的升糖指数（GI值），及增加饱腹感。

 

  • Philips 零涂层健康IH磁应电饭煲 $1,398

使用食品级不锈钢打造零涂层内锅，确保不会有涂层脱落，用家可在锅内洗米。利用专业风冷技术配合蜂巢状的内锅纹理，令煮饭不黏底。

 

  • Philips 双温萃取全自动意式咖啡机 $8,998

机身以柔和的奶白色作主调，融入现代奶油风、日式木系的家居设计，结合独家研发的双温萃取技术与LatteGo 奶泡系统，简单步骤已可做出冷或咖啡。

 

  • Panasonic 智能电焗炉 $1,580

搭配双重加热器设计，毋需预热即可瞬间升温，又透过远红外线快速加热食物表层以打造香脆口感。

 

  • Panasonic电解水机 $12,800

提供4段碱性与2段酸性水质选择及净水功能，大幅优化制水效能。采用新一代纳米般尺寸活性炭滤材，在增加表面面积的同时强化过滤能力。

家居小物 打造喜乐氛围

想让屋企充满喜乐氛围，不妨添置色彩鲜艳的小家品，骏马、金鱼图案都象征好意头，以家品粉饰居室，令生活充满仪式感，迎接新一年的来临。

  • FOSSTA 咕𠱸套$49.9（IKEA有售）
  • FOSSTA 金鱼图案米黄色被套连枕套 $379.9（IKEA有售）
  • FOSSTA 金鱼图案碗 $99.9（IKEA有售）

info

Philips/www.philips.com.hk

Osim/www.osim.com.hk

Panasonic/www.panasonic.hk

IKEA/www.ikea.com.hk

 

文︰Angel 图︰品牌提供

最Hit
屯门市广场男子挥刀 警员开两枪制服 疑犯送院抢救不治
01:15
屯门市广场男子挥刀 警员开两枪制服 疑犯送院抢救不治
突发
3小时前
屯门开枪．有片｜开枪过程曝光 男子持刀冲入人群 警轰两枪惊险救出女市民
01:15
屯门开枪全过程｜ 男子潜入Donki厨房掠刀 对峙间冲向人群 警轰两枪救回女人质
突发
3小时前
屯门开枪｜天眼直击疑犯扯跌女人质 手起刀落之际被击毙 地面血迹斑斑
01:51
屯门开枪｜天眼直击疑犯扯跌女人质 手起刀落之际被击毙 地面血迹斑斑
突发
2小时前
屯门开枪｜涉案34岁越南汉案底累累身藏冰毒 警现场搜证检凶刀弹壳 
00:42
屯门开枪｜涉案34岁越南汉案底累累身藏冰毒 警现场搜证检凶刀弹壳 
突发
1小时前
有线男主播陈书君宣布与同性密友订婚 布置浪漫纯白花海铺烛光之路 甜晒方型巨钻：最美好的冒险
有线男主播陈书君宣布与同性密友订婚 布置浪漫纯白花海铺烛光之路 甜晒方型巨钻：最美好的冒险
影视圈
11小时前
万宁新年快闪优惠！一日限定全场88折 满额再送$50现金券 指定分店适用
万宁新年快闪优惠！一日限定全场88折 满额再送$50现金券 指定分店适用
时尚购物
7小时前
麦明诗「准阿嫂」系TVB上位小花？大合照企位融入麦家力压妹妹 女方亲回与麦明山关系
麦明诗「准阿嫂」系TVB上位小花？大合照企位融入麦家力压妹妹 女方亲回与麦明山关系
影视圈
7小时前
内地连锁烤肉西塔老太太疑全线结业！攻港不足3年 最后分店遭法拍 网民揭败走原因......
西塔老太太疑全线结业！内地连锁烤肉攻港不足3年 最后分店遭法拍 网民揭败走原因......
饮食
11小时前
宏福苑大火︱遇难者增至168人 邓炳强：是最终数字不再更新 尊重家属意愿暂不公布名单
宏福苑大火︱遇难者增至168人 邓炳强：是最终数字不再更新 尊重家属意愿暂不公布名单
社会
6小时前
前港姐季军胡家惠火速搭上「霸气总裁」 离婚不足两月与新欢高调放闪：谢谢你20年来的守护
前港姐季军胡家惠火速搭上「霸气总裁」 离婚不足两月与新欢高调放闪：谢谢你20年来的守护
影视圈
6小时前