REDMI Note 15 Pro+上手试！强悍抗摔防水裸机砸碎合桃 升级6.83吋大芒+ 6,500mAh矽碳电池 售价3千有找送$2,354礼遇
发布时间：12:05 2026-01-15 HKT
踏入新一年，小米一如以往派出中阶REDMI Note 15系列打头阵，当中旗舰REDMI Note 15 Pro+「小金刚」机身抗摔防水能力更强悍，裸机下一拍砸碎合桃，6.83吋大芒丝毫无损，续航表现伴随升级6,500mAh矽碳电池进一步提升，生成式AI应用亦更有创意，最吸引是优惠期入手送晶石手机壳等总值$2,354礼遇，而机价依旧3千元有找！
REDMI Note 15 Pro+强悍抗摔防水裸机砸碎合桃售价3千有找
REDMI Note 15 Pro+：6.83吋历代最大芒
近年中阶手机亦兴起行大芒路线，REDMI Note 15 Pro+也不例外，装有同系历来最大的6.83吋1.5K CrystalRes AMOLED萤幕（解像度2,772×1,280），加上萤幕边框由上代
钛金级结构 玻璃纤维机背
自上代REDMI Note 14系列开始，小米以「小金刚」形容其硬净防水，REDMI Note 15 Pro+深得这份本领，甚至用上自家「钛金级」结构，结合高强度主机板、加固铝合金中框及多层缓震，表面铺有Gorilla Glass Vistus 2强化玻璃，机背更首次用上高强度玻璃纤维，整体结构通过最高
防水表现提升层次
说到防水，REDMI Note 15 Pro+同样有备而来，不但符合IP68防水规格，内部更加入17组精密防水结构，难怪获得TÜV SÜD智能手机防水耐用认证，可于
《安兔兔》跑分超过100万
REDMI Note 15 Pro+效能属常规升级，处理器由去年Gen 3版本换成Snapdragon 7s Gen 4，内置最高12GB RAM及512GB ROM，运行基于Android 15的HyperOS 2，《安兔兔v11》测试跑分超过100万，性能相当不俗，就算长时间打机，也不用担心烫手，事关新作内置了
6,500mAh矽碳电池 22.5W反向充电
此外，REDMI Note 15 Pro不但电量由上代
AI文字创作生成文案
一如上代，REDMI Note 15 Pro+同样整合了多项HyperAI生成式AI功能，如执相必会用到的魔法消除、魔法换天、反光消除、画质修复等等，还有外游派上用场的对话翻译，又或开会时把会议录音转录成文字，至于AI文字创作进一步升级，除了生成摘要、自动校对及扩写，今回只要简单输入主题提示，就可以生成相关文案内容，那怕不是旗舰机款，亦能一定程度提高工作效率。
2亿主镜4倍无损变焦
虽然机背看似有3个镜头，REDMI Note 15 Pro+实际上仍是2亿像素广角主镜及
REDMI Note 15 Pro+限时礼遇
由即日至
售价：$2,899（12+
同级推介：Nothing Phone (
3a) Lite
近期值得推介的中阶手机，还有Nothing定位最入门的Phone (
Dimensity 7300 Pro性能不俗
此机装有6.77吋FHD+ AMOLED萤幕，支援120Hz更新率，户外亮度1,300nits，针对HDR显示峰值亮度最高达3,000nits，并设2,160Hz PWM调光。处理器用上MTK Dimensity 7300 Pro，内置
50MP广角主镜
Phone (
售价：$1,999
文、图：B1807