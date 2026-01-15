Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

REDMI Note 15 Pro+上手试！强悍抗摔防水裸机砸碎合桃 升级6.83吋大芒+ 6,500mAh矽碳电池 售价3千有找送$2,354礼遇

时尚购物
更新时间：12:05 2026-01-15 HKT
发布时间：12:05 2026-01-15 HKT

踏入新一年，小米一如以往派出中阶REDMI Note 15系列打头阵，当中旗舰REDMI Note 15 Pro+「小金刚」机身抗摔防水能力更强悍，裸机下一拍砸碎合桃，6.83吋大芒丝毫无损，续航表现伴随升级6,500mAh矽碳电池进一步提升，生成式AI应用亦更有创意，最吸引是优惠期入手送晶石手机壳等总值$2,354礼遇，而机价依旧3千元有找！

REDMI Note 15 Pro+强悍抗摔防水裸机砸碎合桃售价3千有找

REDMI Note 15 Pro+：6.83吋历代最大芒

近年中阶手机亦兴起行大芒路线，REDMI Note 15 Pro+也不例外，装有同系历来最大的6.83吋1.5K CrystalRes AMOLED萤幕（解像度2,772×1,280），加上萤幕边框由上代2.37mm大幅收窄至2.03mm，视觉上更为广阔，除了支援120Hz更新率、3,840Hz PWM调光，峰值亮度亦达3,200nits，由于对应25%像素开放率，实际户外显示效果比起部分峰值亮度更高的机款更明亮，因后者只计1%像素开放率。值得留意，新作不但用上旗舰级立体声喇叭，音量同时加大400%，声效更为震撼。

钛金级结构 玻璃纤维机背

自上代REDMI Note 14系列开始，小米以「小金刚」形容其硬净防水，REDMI Note 15 Pro+深得这份本领，甚至用上自家「钛金级」结构，结合高强度主机板、加固铝合金中框及多层缓震，表面铺有Gorilla Glass Vistus 2强化玻璃，机背更首次用上高强度玻璃纤维，整体结构通过最高2.5米高（上代1.8米）跌落测试。记者会上，官方为示范萤幕有多硬净，除了以机面打爆合桃壳，还不断重复钟摆式抛物线撞击机身，结果一一过关。

防水表现提升层次

说到防水，REDMI Note 15 Pro+同样有备而来，不但符合IP68防水规格，内部更加入17组精密防水结构，难怪获得TÜV SÜD智能手机防水耐用认证，可于2米深浸泡24小时，足以应付意外溅湿及严苛环境，加上支援Wet Touch 2.0湿手触控功能，手指或萤幕沾湿，仍能操作如常。

《安兔兔》跑分超过100万

REDMI Note 15 Pro+效能属常规升级，处理器由去年Gen 3版本换成Snapdragon 7s Gen 4，内置最高12GB RAM及512GB ROM，运行基于Android 15的HyperOS 2，《安兔兔v11》测试跑分超过100万，性能相当不俗，就算长时间打机，也不用担心烫手，事关新作内置了5,200m²超大面积IceLoop液态散热系统，导热传导效率提高3倍，令玩游戏时系统更稳定。

6,500mAh矽碳电池 22.5W反向充电

此外，REDMI Note 15 Pro不但电量由上代5,110mAh大幅增加至6,500mAh，还是同系首次引入矽碳电池技术，矽碳含量为10%，能量密度更高，正常使用续航足够撑足2天，并支援100W有线快充，40分钟即可充至100%，必要时更可利用22.5W反向充电，经USB-C为其他装置补充电力。

AI文字创作生成文案

一如上代，REDMI Note 15 Pro+同样整合了多项HyperAI生成式AI功能，如执相必会用到的魔法消除、魔法换天、反光消除、画质修复等等，还有外游派上用场的对话翻译，又或开会时把会议录音转录成文字，至于AI文字创作进一步升级，除了生成摘要、自动校对及扩写，今回只要简单输入主题提示，就可以生成相关文案内容，那怕不是旗舰机款，亦能一定程度提高工作效率。

2亿主镜4倍无损变焦

虽然机背看似有3个镜头，REDMI Note 15 Pro+实际上仍是2亿像素广角主镜及8MP超广角双镜组合，可以16,320×12,240超高解像度捕捉眼前景物，拍摄后即使剪裁仍能保留细节，甚至借此重新构图。尽管不设远摄，采用1/1.4吋感光元件的主镜提供2倍及4倍无损变焦，必要时也可将远景接近，另前置镜头升级至32MP，配合超清人像演算法，Selfie成像更见讨好。

REDMI Note 15 Pro+限时礼遇

由即日至2月1日，凡入手REDMI Note 15 Pro+，即送HODA晶石抗摔手机壳（价值$298）、额外12个月保养（价值$699）、12个月碎屏保障服务1次（价值$899）、Spotify Premium服务3个月（价值$234）、YouTube Premium服务2个月（价值$176）及100GB Google One云端储存服务6个月（价值币$48），总值达$2,543。

售价：$2,899（12+256GB）、$3,199（12+512GB）

查询：按此

 

同级推介：Nothing Phone (3a) Lite

近期值得推介的中阶手机，还有Nothing定位最入门的Phone (3a) Lite，透明机背特色犹在，但视觉效果及功能来个新演译，将一切变得精简，机背底板没有多余修饰，灯带直接取消，只留下一盏Glyph灯，用户可在Glyph介面设定，将闪光作为来电、讯息通知提示，又或反转机身开启静音模式。

Dimensity 7300 Pro性能不俗

此机装有6.77吋FHD+ AMOLED萤幕，支援120Hz更新率，户外亮度1,300nits，针对HDR显示峰值亮度最高达3,000nits，并设2,160Hz PWM调光。处理器用上MTK Dimensity 7300 Pro，内置8GB RAM及256GB ROM，运行基于Android 15的Nothing OS 3.5系统，《安兔兔v11》测试跑分为916,419。续航方面，此机配备5,000mAh电池，支援33W快充，约20分钟即可充至50%。

50MP广角主镜

Phone (3a) Lite装有3镜头，当中50MP广角主镜用上1/1.57吋感光，辅以同厂TrueLens Engine 4.0影像处理，日拍夜摄成像具水准，并设有2倍无损变焦，配合8MP超广角及2MP微距，以及16MP前置自拍，足够日常抓拍及记录生活点滴所用。

售价：$1,999

查询：按此

 

文、图：B1807

 

延伸阅读：POCO F8 Ultra高性能娱乐旗舰S8 Elite Gen 5+Bose 2.1声道

最Hit
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
时事热话
2026-01-13 16:42 HKT
陈茵媺容貌大变装扮朴素惹争议：内地都不这么穿了 为陈豪执行李显好老婆本色
陈茵媺容貌大变装扮朴素惹争议：内地都不这么穿了 为陈豪执行李显好老婆本色
影视圈
17小时前
58岁女星癌指数持续飙升 患直肠癌两年已安排后事放弃急救 望保尊严离世
58岁女星癌指数持续飙升 患直肠癌两年已安排后事放弃急救 望保尊严离世
影视圈
15小时前
百佳全单88折！一连三日门市激减 金凤米$74.8/包装点心$10.5/维达12卷低至$22
百佳全单88折！一连三日门市激减 金凤米$74.8/包装点心$10.5/维达12卷低至$22
饮食
19小时前
被告万日林当晚行凶后街头被捕，官斥他将死者斩至几乎身首分离，手法极为凶残，依例判处终身监禁。
无业汉随机斩杀七旬翁至近身首分离 事后扮作精神病人 官斥手法极凶残判终身监禁
社会
23小时前
伊朗示威｜伊朗官台播放特朗普遇刺画面　配字幕「今次不会失手」
伊朗示威｜伊朗官台播放特朗普遇刺画面　配字幕「今次不会失手」
即时国际
4小时前
23岁苦命女患骨癌父母失联 自签做6次手术求生：妈说我是负累
23岁苦命女患骨癌父母失联 自签做6次手术求生：妈说我是负累
奇闻趣事
5小时前
49岁女星嫁细15年嫩夫婚姻现况曝光 自爆已无性生活 不介意老公畀钱解决生理需求
49岁女星嫁细15年嫩夫婚姻现况曝光 自爆已无性生活 不介意老公畀钱解决生理需求
影视圈
18小时前
「港式世纪发明」被封最垃圾家私？港女「闪腰」含泪警世爆共鸣：睇落好用，用过想喊｜Juicy叮
「港式世纪发明」被封最垃圾家私？港女「闪腰」含泪警世爆共鸣：睇落好用，用过想喊｜Juicy叮
时事热话
19小时前
章小蕙认后悔嫁钟镇涛：全因恋爱脑 恨前夫剥夺子女探视权 失败婚姻更多细节曝光
章小蕙认后悔嫁钟镇涛：全因恋爱脑 恨前夫剥夺子女探视权 失败婚姻更多细节曝光
影视圈
3小时前