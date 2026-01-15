REDMI Note 15 Pro+上手试！强悍抗摔防水裸机砸碎合桃 升级6.83吋大芒+ 6,500mAh矽碳电池 售价3千有找送$2,354礼遇

踏入新一年，小米一如以往派出中阶REDMI Note 15系列打头阵，当中旗舰REDMI Note 15 Pro+「小金刚」机身抗摔防水能力更强悍，裸机下一拍砸碎合桃，6.83吋大芒丝毫无损，续航表现伴随升级6,500mAh矽碳电池进一步提升，生成式AI应用亦更有创意，最吸引是优惠期入手送晶石手机壳等总值$2,354礼遇，而机价依旧3千元有找！

REDMI Note 15 Pro+强悍抗摔防水裸机砸碎合桃售价3千有找

REDMI Note 15 Pro+：6.83吋历代最大芒

近年中阶手机亦兴起行大芒路线，REDMI Note 15 Pro+也不例外，装有同系历来最大的6.83吋1.5K CrystalRes AMOLED萤幕（解像度2,772×1,280），加上萤幕边框由上代 2.37m m大幅收窄至 2.03m m，视觉上更为广阔，除了支援120Hz更新率、3,840Hz PWM调光，峰值亮度亦达3,200nits，由于对应25%像素开放率，实际户外显示效果比起部分峰值亮度更高的机款更明亮，因后者只计1%像素开放率。值得留意，新作不但用上旗舰级立体声喇叭，音量同时加大400%，声效更为震撼。

钛金级结构 玻璃纤维机背

自上代REDMI Note 14系列开始，小米以「小金刚」形容其硬净防水，REDMI Note 15 Pro+深得这份本领，甚至用上自家「钛金级」结构，结合高强度主机板、加固铝合金中框及多层缓震，表面铺有Gorilla Glass Vistus 2强化玻璃，机背更首次用上高强度玻璃纤维，整体结构通过最高 2.5米 高（上代 1.8米 ）跌落测试。记者会上，官方为示范萤幕有多硬净，除了以机面打爆合桃壳，还不断重复钟摆式抛物线撞击机身，结果一一过关。

防水表现提升层次

说到防水，REDMI Note 15 Pro+同样有备而来，不但符合IP68防水规格，内部更加入17组精密防水结构，难怪获得TÜV SÜD智能手机防水耐用认证，可于 2米 深浸泡24小时，足以应付意外溅湿及严苛环境，加上支援Wet Touch 2.0湿手触控功能，手指或萤幕沾湿，仍能操作如常。

《安兔兔》跑分超过100万

REDMI Note 15 Pro+效能属常规升级，处理器由去年Gen 3版本换成Snapdragon 7s Gen 4，内置最高12GB RAM及512GB ROM，运行基于Android 15的HyperOS 2，《安兔兔v11》测试跑分超过100万，性能相当不俗，就算长时间打机，也不用担心烫手，事关新作内置了 5,200m² 超大面积IceLoop液态散热系统，导热传导效率提高3倍，令玩游戏时系统更稳定。

6,500mAh矽碳电池 22.5W反向充电

此外，REDMI Note 15 Pro不但电量由上代 5,110m Ah大幅增加至 6,500m Ah，还是同系首次引入矽碳电池技术，矽碳含量为10%，能量密度更高，正常使用续航足够撑足2天，并支援100W有线快充，40分钟即可充至100%，必要时更可利用22.5W反向充电，经USB-C为其他装置补充电力。

AI文字创作生成文案

一如上代，REDMI Note 15 Pro+同样整合了多项HyperAI生成式AI功能，如执相必会用到的魔法消除、魔法换天、反光消除、画质修复等等，还有外游派上用场的对话翻译，又或开会时把会议录音转录成文字，至于AI文字创作进一步升级，除了生成摘要、自动校对及扩写，今回只要简单输入主题提示，就可以生成相关文案内容，那怕不是旗舰机款，亦能一定程度提高工作效率。

2亿主镜4倍无损变焦

虽然机背看似有3个镜头，REDMI Note 15 Pro+实际上仍是2亿像素广角主镜及 8M P超广角双镜组合，可以16,320×12,240超高解像度捕捉眼前景物，拍摄后即使剪裁仍能保留细节，甚至借此重新构图。尽管不设远摄，采用1/1.4吋感光元件的主镜提供2倍及4倍无损变焦，必要时也可将远景接近，另前置镜头升级至 32M P，配合超清人像演算法，Selfie成像更见讨好。

REDMI Note 15 Pro+限时礼遇

由即日至 2月1日 ，凡入手REDMI Note 15 Pro+，即送HODA晶石抗摔手机壳（价值$298）、额外12个月保养（价值$699）、12个月碎屏保障服务1次（价值$899）、Spotify Premium服务3个月（价值$234）、YouTube Premium服务2个月（价值$176）及 100G B Google One云端储存服务6个月（价值币$48），总值达$2,543。

售价：$2,899（12+ 256G B）、$3,199（12+ 512G B）

同级推介：Nothing Phone ( 3a ) Lite

近期值得推介的中阶手机，还有Nothing定位最入门的Phone ( 3a ) Lite，透明机背特色犹在，但视觉效果及功能来个新演译，将一切变得精简，机背底板没有多余修饰，灯带直接取消，只留下一盏Glyph灯，用户可在Glyph介面设定，将闪光作为来电、讯息通知提示，又或反转机身开启静音模式。

Dimensity 7300 Pro性能不俗

此机装有6.77吋FHD+ AMOLED萤幕，支援120Hz更新率，户外亮度1,300nits，针对HDR显示峰值亮度最高达3,000nits，并设2,160Hz PWM调光。处理器用上MTK Dimensity 7300 Pro，内置 8G B RAM及 256G B ROM，运行基于Android 15的Nothing OS 3.5系统，《安兔兔v11》测试跑分为916,419。续航方面，此机配备 5,000m Ah电池，支援33W快充，约20分钟即可充至50%。

50MP广角主镜

Phone ( 3a ) Lite装有3镜头，当中 50M P广角主镜用上1/1.57吋感光，辅以同厂TrueLens Engine 4.0影像处理，日拍夜摄成像具水准，并设有2倍无损变焦，配合 8M P超广角及 2M P微距，以及 16M P前置自拍，足够日常抓拍及记录生活点滴所用。

售价：$1,999

文、图：B1807