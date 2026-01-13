日本神级鞋垫爆红引疯抢！6大款式针对扁平足/拇趾外翻 长期站立/步行唔脚痛 港人：收工冲去睇都卖晒！

有部分工种需要长期站立，或于旅游期间难免需要日行数万步，双脚会出现疼痛症状，难免令人感到不适。早前有网民分享日本品牌推出的6款机能鞋垫，声称使用后长时间走路都不会脚痛，有港人趁著在日本旅行时入手，一试后大赞「果然无觉得脚痛」，香港LOG-ON亦有售同款鞋垫，惟推出后火速售罄，有人更表示：「收工冲去睇都卖晒」，即睇详情！

日本神级鞋垫爆红引疯抢！6大款式针对扁平足/拇趾外翻

不少人出于工作、运动或旅游步行关系，或受到扁平足及拇趾外翻困扰，导致双脚不时出现疼痛不适的症状。近日，有港人于日本旅游期间入手一款网友介绍的日本品牌鞋垫，试用1个月后更大赞「果然无觉得脚痛」，同时表示脚部不适情况有所纾缓。

这款鞋垫出自日本品牌Ashimaru，鞋垫售价由¥2420起（约$119），标明为日本制造，用清水即可简单进行清洁，非常方便。此系列共推出6款半足鞋垫，针对不同人士而设，并分成不同硬度以应付不同场合的需要，详情如下：

橙色「DAILY HALF PREMIUM」（乐）

硬度为3级

适合长时间通勤或从外事外勤销售工作的上班族穿着皮鞋时使用

采用较柔软塑胶材质制成，为双足提供支撑，减轻脚底压力及疲劳感

能支撑足弓，避免足弓向内弯侧，令双足保持正确姿势

减轻扁平足人士因姿势问题导致的腰痛

鞋跟高度1.6mm

黄色「ACTIVE HALF PREMIUM」（快）

硬度为4级

适合运动人士使用，亦可日常穿着

有助调整双脚与身体的平衡，有效预防运动伤害并促进放松

鞋垫采用玻璃纤维材质，提供强力回弹支撑，适合各种运动鞋

减少关节与肌肉负担，提升活动效率

鞋跟高度1.6mm

蓝色「PLATINUM HALF PREMIUM」（愈）

硬度为4级

适合长时间站立工作或高尔夫球爱好者使用的高机能半垫

结合玻璃纤维的回弹力，稳定支撑足弓，减轻足部压力与疲劳

特别加入白金与电气石成份，有助促进血液循环与身体调理

鞋跟高度1.6mm

红色「CARBON HALF PREMIUM」（刚）

硬度为5级

专为需要强力稳定足部支撑者设计

碳纤维支撑结构，适合足部结构需强力修正、体重偏重或运动需求高的人士

帮助快速导正足弓与身体平衡，提升步行稳定性

鞋跟高度1.6mm

灰色「NAGOMI HALF CUSHION」（和）

硬度为4级

适合脚掌较宽或拇趾外翻人士使用

强化避震功能，融合玻璃纤维材质，有助减轻双膝负担

鞋跟高度2.2mm

泥黄色「TAKUMI HALF CUSHION」（匠）

适合长期负重及防止脚趾变形的人士

加入碳纤维材质，支撑力更升级

防止足脚与身体姿势歪斜，提供稳定支撑能力

鞋跟高度2.2mm

用家分享用后感：旅行日日劲行路就系靠佢！

对于近期爆红的日本品牌鞋垫，不少用家表示的确有助减轻脚痛症状，「我女扁平足，佢话真系纾缓到，无咁易脚痛！」、「去旅行日日劲行路就系靠佢」、「用紧，着boot同皮鞋真系唔错」、「扁平足人士救星，以前我行15分钟只脚开始痛，用咗之后行成日只系攰，完全唔痛」。

有网友买齐系列款式，「好好着，买晒咁多款，日用款可以旅行长着」。有港人得知香港LOG-ON有售，收工后赶往门市入手，「但都系卖晒」。不过，每款用品使用体验因人而异，有扁平足人士表示不抱厚望，「日本买咗，唔好咁高期望，冇乜用」、「其实咪又系普通足弓垫，日本大把货」。

文:RY

资料及图片来源:Ashimaru、manspocky@Threads、chrisyiu9046@Threads