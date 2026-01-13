Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本神级鞋垫爆红引疯抢！6大款式针对扁平足/拇趾外翻 长期站立/步行唔脚痛 港人：收工冲去睇都卖晒！

时尚购物
更新时间：16:49 2026-01-13 HKT
发布时间：16:49 2026-01-13 HKT

有部分工种需要长期站立，或于旅游期间难免需要日行数万步，双脚会出现疼痛症状，难免令人感到不适。早前有网民分享日本品牌推出的6款机能鞋垫，声称使用后长时间走路都不会脚痛，有港人趁著在日本旅行时入手，一试后大赞「果然无觉得脚痛」，香港LOG-ON亦有售同款鞋垫，惟推出后火速售罄，有人更表示：「收工冲去睇都卖晒」，即睇详情！

日本神级鞋垫爆红引疯抢！6大款式针对扁平足/拇趾外翻

不少人出于工作、运动或旅游步行关系，或受到扁平足及拇趾外翻困扰，导致双脚不时出现疼痛不适的症状。近日，有港人于日本旅游期间入手一款网友介绍的日本品牌鞋垫，试用1个月后更大赞「果然无觉得脚痛」，同时表示脚部不适情况有所纾缓。

这款鞋垫出自日本品牌Ashimaru，鞋垫售价由¥2420起（约$119），标明为日本制造，用清水即可简单进行清洁，非常方便。此系列共推出6款半足鞋垫，针对不同人士而设，并分成不同硬度以应付不同场合的需要，详情如下：

橙色「DAILY HALF PREMIUM」（乐）

  • 硬度为3级
  • 适合长时间通勤或从外事外勤销售工作的上班族穿着皮鞋时使用
  • 采用较柔软塑胶材质制成，为双足提供支撑，减轻脚底压力及疲劳感
  • 能支撑足弓，避免足弓向内弯侧，令双足保持正确姿势
  • 减轻扁平足人士因姿势问题导致的腰痛
  • 鞋跟高度1.6mm

黄色「ACTIVE HALF PREMIUM」（快）

  • 硬度为4级
  • 适合运动人士使用，亦可日常穿着
  • 有助调整双脚与身体的平衡，有效预防运动伤害并促进放松
  • 鞋垫采用玻璃纤维材质，提供强力回弹支撑，适合各种运动鞋
  • 减少关节与肌肉负担，提升活动效率
  • 鞋跟高度1.6mm

蓝色「PLATINUM HALF PREMIUM」（愈）

  • 硬度为4级
  • 适合长时间站立工作或高尔夫球爱好者使用的高机能半垫
  • 结合玻璃纤维的回弹力，稳定支撑足弓，减轻足部压力与疲劳
  • 特别加入白金与电气石成份，有助促进血液循环与身体调理
  • 鞋跟高度1.6mm

红色「CARBON HALF PREMIUM」（刚）

  • 硬度为5级
  • 专为需要强力稳定足部支撑者设计
  • 碳纤维支撑结构，适合足部结构需强力修正、体重偏重或运动需求高的人士
  • 帮助快速导正足弓与身体平衡，提升步行稳定性
  • 鞋跟高度1.6mm

灰色「NAGOMI HALF CUSHION」（和）

  • 硬度为4级
  • 适合脚掌较宽或拇趾外翻人士使用
  • 强化避震功能，融合玻璃纤维材质，有助减轻双膝负担
  • 鞋跟高度2.2mm

泥黄色「TAKUMI HALF CUSHION」（匠）

  • 适合长期负重及防止脚趾变形的人士
  • 加入碳纤维材质，支撑力更升级
  • 防止足脚与身体姿势歪斜，提供稳定支撑能力
  • 鞋跟高度2.2mm

用家分享用后感：旅行日日劲行路就系靠佢！

对于近期爆红的日本品牌鞋垫，不少用家表示的确有助减轻脚痛症状，「我女扁平足，佢话真系纾缓到，无咁易脚痛！」、「去旅行日日劲行路就系靠佢」、「用紧，着boot同皮鞋真系唔错」、「扁平足人士救星，以前我行15分钟只脚开始痛，用咗之后行成日只系攰，完全唔痛」。

有网友买齐系列款式，「好好着，买晒咁多款，日用款可以旅行长着」。有港人得知香港LOG-ON有售，收工后赶往门市入手，「但都系卖晒」。不过，每款用品使用体验因人而异，有扁平足人士表示不抱厚望，「日本买咗，唔好咁高期望，冇乜用」、「其实咪又系普通足弓垫，日本大把货」。

文:RY

资料及图片来源:Ashimarumanspocky@Threads、chrisyiu9046@Threads

延伸阅读：港人力推UNIQLO冬日好物！极暖茄士咩HEATTECH「着过返唔到转头」 网民同感：超暖超滑又亲肤！

 

 

 

最Hit
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
生活百科
2026-01-12 12:41 HKT
乐悠咭优惠2026｜长者专享！15大餐饮、超市、购物折扣 百佳减$5/KFC免费啡茶/惠康95折
乐悠咭优惠2026｜长者专享！15大餐饮、超市、购物折扣 百佳减$5/KFC免费啡茶/惠康95折
生活百科
2026-01-12 13:47 HKT
乐悠咭长者点心放题半价！尖沙咀5星级酒店2小时放题 任食20+款点心/甜品/粉面
乐悠咭长者点心放题半价！尖沙咀5星级酒店2小时放题 任食20+款点心/甜品/粉面
饮食
2026-01-12 16:28 HKT
曾志伟卸任变甩绳马骝？跟辣妹高难度热情互动画面曝光 内地会合谭咏麟包厢狂欢
00:58
曾志伟卸任变甩绳马骝？跟辣妹高难度热情互动画面曝光 内地会合谭咏麟包厢狂欢
影视圈
3小时前
何伯何太涉互殴案，两人申法援均遭拒，押后3月17日再讯。
01:29
何伯何太涉互殴案 两人申请法援均遭拒 押后3.17再讯
社会
4小时前
崔碧珈情绪崩溃受辱爆喊 友人撑：性方面好保守 《东周刊》独家爆大只佬Rocky真面目
崔碧珈情绪崩溃受辱爆喊 友人撑：性方面好保守 《东周刊》独家爆大只佬Rocky真面目
即时娱乐
7小时前
00:53
天水围嘉湖山庄7旬翁向妻淋液后服药 波及女友人 3人俱送院
突发
5小时前
换新钞2026｜汇丰中银渣打2.3起可兑换新钞 一文睇清最新安排 1.27起可网上预约
00:56
换新钞2026｜汇丰中银渣打2.3起可兑换新钞 一文睇清最新安排 1.27起可网上预约
投资理财
49分钟前
40岁「人父巨星」忽然暴瘦脸颊凹陷 身形突现两问题  网民忧心健康亮红灯
40岁「人父巨星」忽然暴瘦脸颊凹陷 身形突现两问题  网民忧心健康亮红灯
影视圈
6小时前
巴士扣安全带世纪难题？网民「夸张教学」斗法「一秒神技」 集思广益拆解实际挑战｜Juicy叮
巴士扣安全带世纪难题？网民「夸张教学」斗法「一秒神技」 集思广益拆解实际挑战｜Juicy叮
时事热话
6小时前