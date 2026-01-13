日本神级鞋垫爆红引疯抢！6大款式针对扁平足/拇趾外翻 长期站立/步行唔脚痛 港人：收工冲去睇都卖晒！
发布时间：16:49 2026-01-13 HKT
有部分工种需要长期站立，或于旅游期间难免需要日行数万步，双脚会出现疼痛症状，难免令人感到不适。早前有网民分享日本品牌推出的6款机能鞋垫，声称使用后长时间走路都不会脚痛，有港人趁著在日本旅行时入手，一试后大赞「果然无觉得脚痛」，香港LOG-ON亦有售同款鞋垫，惟推出后火速售罄，有人更表示：「收工冲去睇都卖晒」，即睇详情！
日本神级鞋垫爆红引疯抢！6大款式针对扁平足/拇趾外翻
不少人出于工作、运动或旅游步行关系，或受到扁平足及拇趾外翻困扰，导致双脚不时出现疼痛不适的症状。近日，有港人于日本旅游期间入手一款网友介绍的日本品牌鞋垫，试用1个月后更大赞「果然无觉得脚痛」，同时表示脚部不适情况有所纾缓。
这款鞋垫出自日本品牌Ashimaru，鞋垫售价由¥2420起（约$119），标明为日本制造，用清水即可简单进行清洁，非常方便。此系列共推出6款半足鞋垫，针对不同人士而设，并分成不同硬度以应付不同场合的需要，详情如下：
橙色「DAILY HALF PREMIUM」（乐）
- 硬度为3级
- 适合长时间通勤或从外事外勤销售工作的上班族穿着皮鞋时使用
- 采用较柔软塑胶材质制成，为双足提供支撑，减轻脚底压力及疲劳感
- 能支撑足弓，避免足弓向内弯侧，令双足保持正确姿势
- 减轻扁平足人士因姿势问题导致的腰痛
- 鞋跟高度1.6mm
黄色「ACTIVE HALF PREMIUM」（快）
- 硬度为4级
- 适合运动人士使用，亦可日常穿着
- 有助调整双脚与身体的平衡，有效预防运动伤害并促进放松
- 鞋垫采用玻璃纤维材质，提供强力回弹支撑，适合各种运动鞋
- 减少关节与肌肉负担，提升活动效率
- 鞋跟高度1.6mm
蓝色「PLATINUM HALF PREMIUM」（愈）
- 硬度为4级
- 适合长时间站立工作或高尔夫球爱好者使用的高机能半垫
- 结合玻璃纤维的回弹力，稳定支撑足弓，减轻足部压力与疲劳
- 特别加入白金与电气石成份，有助促进血液循环与身体调理
- 鞋跟高度1.6mm
红色「CARBON HALF PREMIUM」（刚）
- 硬度为5级
- 专为需要强力稳定足部支撑者设计
- 碳纤维支撑结构，适合足部结构需强力修正、体重偏重或运动需求高的人士
- 帮助快速导正足弓与身体平衡，提升步行稳定性
- 鞋跟高度1.6mm
灰色「NAGOMI HALF CUSHION」（和）
- 硬度为4级
- 适合脚掌较宽或拇趾外翻人士使用
- 强化避震功能，融合玻璃纤维材质，有助减轻双膝负担
- 鞋跟高度2.2mm
泥黄色「TAKUMI HALF CUSHION」（匠）
- 适合长期负重及防止脚趾变形的人士
- 加入碳纤维材质，支撑力更升级
- 防止足脚与身体姿势歪斜，提供稳定支撑能力
- 鞋跟高度2.2mm
用家分享用后感：旅行日日劲行路就系靠佢！
对于近期爆红的日本品牌鞋垫，不少用家表示的确有助减轻脚痛症状，「我女扁平足，佢话真系纾缓到，无咁易脚痛！」、「去旅行日日劲行路就系靠佢」、「用紧，着boot同皮鞋真系唔错」、「扁平足人士救星，以前我行15分钟只脚开始痛，用咗之后行成日只系攰，完全唔痛」。
有网友买齐系列款式，「好好着，买晒咁多款，日用款可以旅行长着」。有港人得知香港LOG-ON有售，收工后赶往门市入手，「但都系卖晒」。不过，每款用品使用体验因人而异，有扁平足人士表示不抱厚望，「日本买咗，唔好咁高期望，冇乜用」、「其实咪又系普通足弓垫，日本大把货」。
文:RY
资料及图片来源:Ashimaru、manspocky@Threads、chrisyiu9046@Threads
延伸阅读：港人力推UNIQLO冬日好物！极暖茄士咩HEATTECH「着过返唔到转头」 网民同感：超暖超滑又亲肤！