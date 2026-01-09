UNIQLO以外保暖衣推介！港人力赞Baleno出品够暖兼「靓到可单穿」：好出色！

近日香港气温急降，寒冷天气下保暖内衣成为市民必备单品。其中，日本连锁品牌UNIQLO的保暖衣Heattech占据市场主流，几乎人人都有一件。近日，有网民却「反其道而行」推介另一连锁品牌Baleno的保暖上衣，大赞质地厚实，保暖效果优秀，而且设计「靓到可以单穿」，日常只需加上薄外套及羽绒已足够应付所需，直言「着开UNIQLO Heattech嘅我，我今次都转軚！」

港人大赞Baleno保暖上衣厚实+款靓 实测「真系会发热」：好出色！

最近香港受寒流影响，天文台更一度发出霜冻警告，不少市民外出时都要做足保暖措施。有网民在社交平台发文分享，早前入手一款来自Baleno的「暖姜Tee系列」保暖上衣，形容其质地厚实、保暖度高，表示「佢有暖姜技术，唔知点解真系会发热」，称在寒冷天气下只需加上薄外套及羽绒已经足够，「呢几日都系净系着佢加多件薄外套，再加多件羽绒，热嘅时候除羽绒，冻嘅时候就着返件羽绒」，大赞「好出色，好适合而家咁冻」。

此外，楼主表示这款保暖衣的款式时尚，「啲色仲要几靓」，就算「单穿」外出都没有问题，笑言「着开UNIQLO heattech嘅我，我今次都转軚。」又提醒现时品牌正进行「买一送一」优惠，$169即可入手两件保暖上衣，平均每件约$85，性价比极高！

翻查资料，这款保暖上衣是属于Baleno的「暖姜Tee系列」，而非其保暖衣系列，楼主亦有在留言区补充：「呢件唔系Heattech系有坑纹嘅保暖衫，无包装的！ 佢有个牌写住有暖姜技术」。据官方社交平台的商品介绍，「暖姜Tee系列」采用暖姜纤维新型面料，有保暖蓄温，吸湿发热功能，同时具备天然抗菌效能。

网民：我宜家都只买佢！

帖文一出，随即引来大批网民留言，有不少人表示品牌出品向来不俗，「Balano同Giordano有啲嘢都真系唔错，大推Balano保暖」、「Baleno质地靓D软熟D，又够暖，我宜家都只买佢」、「可以试下Baleno extra warm heattech，试过去0度地方著都好暖」；有用家更笑言保暖效果「太好」，「今日著Baleno，系室内热到顶唔顺除咗」、「呢几日都著咗Baleno打底，下晏有太阳好热要除褛」，又提醒可以趁季尾优惠入手，「季尾买超抵，有一年全家人扫咗十几件。」

除了Baleno和Uniqlo，有网民亦推介其他品牌的保暖衣，「其实AEON保暖内衣正价比都好高。啱啱去完北海道实测，AEON而家卖紧$120两件𠮶只厚地peacefit warm系会热到出汗！」、「著咗好多年马莎个啲橙色依只都好暖，今年个价佢重平咗」、「如果想香港制造大家记得揾利工民、鸡仔唛」。

来源：Threads、Baleno