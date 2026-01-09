Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

UNIQLO以外保暖衣推介！港人力赞Baleno出品够暖兼「靓到可单穿」：好出色！

时尚购物
更新时间：15:15 2026-01-09 HKT
发布时间：15:15 2026-01-09 HKT

近日香港气温急降，寒冷天气下保暖内衣成为市民必备单品。其中，日本连锁品牌UNIQLO的保暖衣Heattech占据市场主流，几乎人人都有一件。近日，有网民却「反其道而行」推介另一连锁品牌Baleno的保暖上衣，大赞质地厚实，保暖效果优秀，而且设计「靓到可以单穿」，日常只需加上薄外套及羽绒已足够应付所需，直言「着开UNIQLO Heattech嘅我，我今次都转軚！」

港人大赞Baleno保暖上衣厚实+款靓 实测「真系会发热」：好出色！

最近香港受寒流影响，天文台更一度发出霜冻警告，不少市民外出时都要做足保暖措施。有网民在社交平台发文分享，早前入手一款来自Baleno的「暖姜Tee系列」保暖上衣，形容其质地厚实、保暖度高，表示「佢有暖姜技术，唔知点解真系会发热」，称在寒冷天气下只需加上薄外套及羽绒已经足够，「呢几日都系净系着佢加多件薄外套，再加多件羽绒，热嘅时候除羽绒，冻嘅时候就着返件羽绒」，大赞「好出色，好适合而家咁冻」。

此外，楼主表示这款保暖衣的款式时尚，「啲色仲要几靓」，就算「单穿」外出都没有问题，笑言「着开UNIQLO heattech嘅我，我今次都转軚。」又提醒现时品牌正进行「买一送一」优惠，$169即可入手两件保暖上衣，平均每件约$85，性价比极高！

翻查资料，这款保暖上衣是属于Baleno的「暖姜Tee系列」，而非其保暖衣系列，楼主亦有在留言区补充：「呢件唔系Heattech系有坑纹嘅保暖衫，无包装的！ 佢有个牌写住有暖姜技术」。据官方社交平台的商品介绍，「暖姜Tee系列」采用暖姜纤维新型面料，有保暖蓄温，吸湿发热功能，同时具备天然抗菌效能。

延伸阅读：消委会保暖内衣｜15款保暖内衣越洗越暖最平$99 Uniqlo/Bossini/鸡仔唛上榜

网民：我宜家都只买佢！

帖文一出，随即引来大批网民留言，有不少人表示品牌出品向来不俗，「Balano同Giordano有啲嘢都真系唔错，大推Balano保暖」、「Baleno质地靓D软熟D，又够暖，我宜家都只买佢」、「可以试下Baleno extra warm heattech，试过去0度地方著都好暖」；有用家更笑言保暖效果「太好」，「今日著Baleno，系室内热到顶唔顺除咗」、「呢几日都著咗Baleno打底，下晏有太阳好热要除褛」，又提醒可以趁季尾优惠入手，「季尾买超抵，有一年全家人扫咗十几件。」

除了Baleno和Uniqlo，有网民亦推介其他品牌的保暖衣，「其实AEON保暖内衣正价比都好高。啱啱去完北海道实测，AEON而家卖紧$120两件𠮶只厚地peacefit warm系会热到出汗！」、「著咗好多年马莎个啲橙色依只都好暖，今年个价佢重平咗」、「如果想香港制造大家记得揾利工民、鸡仔唛」。

来源：Threads、Baleno

同场加映：著HEATTECH保暖3大攻略 网民力推边款最舒服？过期要睇呢个位...

 

最Hit
47岁女星不敌癌魔病逝！去年停用抗癌药 最后帖文曝光夫妻生活
47岁女星不敌癌魔病逝！去年停用抗癌药 最后帖文曝光夫妻生活
影视圈
17小时前
71岁「TVB富贵绿叶」身形再度暴瘦惹人忧 曾自爆与子疏离惨被嫌弃？
71岁「TVB富贵绿叶」身形再度暴瘦惹人忧 曾自爆与子疏离惨被嫌弃？
影视圈
6小时前
艺人真面目大揭秘 网民热议「最有礼貌及无礼貌艺人」钟柔美钟嘉欣齐上榜 张曼玉任达华获赞
艺人真面目大揭秘 网民热议「最有礼貌及无礼貌艺人」钟柔美钟嘉欣齐上榜 张曼玉任达华获赞
影视圈
19小时前
寻秦记丨邓一君身形暴胀走晒样 转行多年因兄弟古天乐复出客串 曾被张国荣力赞无助星途
寻秦记丨邓一君身形暴胀走晒样 转行多年因兄弟古天乐复出客串 曾被张国荣力赞无助星途
影视圈
2026-01-08 10:00 HKT
韩国飞香港一载客284人客机飞行途中机舱内起火。 韩亚航空FB
韩亚航空惊魂｜飞香港载284人客机舱内起火 因「尿袋」自燃惹祸
即时国际
6小时前
佳宝食品开年优惠！一连4日全场8折 必抢$18.8起卷纸/美国肥牛/金象米/北海道带子/鲍鱼
佳宝食品开年优惠！一连4日全场8折 必抢$18.8起卷纸/美国肥牛/金象米/北海道带子/鲍鱼
生活百科
2026-01-08 14:40 HKT
太子「荳蔻年华」开新店！获王祖蓝推介爆红 必试$6红豆糕/芝麻卷/腊肠卷 网民期待：月尾去新舖！
太子「荳蔻年华」开新店！获王祖蓝推介爆红 必试$6红豆糕/芝麻卷/腊肠卷 网民期待：月尾去新舖！
饮食
5小时前
国家补贴2026｜港人凭回乡证都用到！买iPhone 17到手价平香港近$800 11大类数码/家电最多减¥2000
国家补贴2026｜港人凭回乡证都用到！买iPhone 17到手价平香港近$800 11大类数码/家电最多减¥2000
时尚购物
22小时前
《中年好声音2》单亲唱将惊传离开TVB？ 两度发文称万分舍不得：继续努力唱
《中年好声音2》单亲唱将惊传离开TVB？ 两度发文称万分舍不得：继续努力唱
影视圈
4小时前
长者自助餐2026｜20大星级酒店Buffet推介！$167/起任食龙虾/生蚝/片皮鸭 乐悠咭全年有折
长者自助餐2026｜20大星级酒店Buffet推介！$167/起任食龙虾/生蚝/片皮鸭 乐悠咭全年有折
饮食
2026-01-07 16:37 HKT