CES 2026｜LG、SwitchBot齐推家用机械人 视觉识别+理解指令主动执屋家务清零

在今年CES 2026电子展中，识得帮你做家务的新产品，不再是扫地机械人专利，而是入得厨房出得厅堂的的家用机械人，如LG CLOiD及SwitchBot onero H1，不但从煮早餐、洗衫折衫、开机洗碗，为实现「零家务」踏出一步，还能透过AI分析家居环境、理解用家指令，主动决定下一步开边部机、该怎样做，再不用等你来揿掣。

LG、SwitchBot家用机械人CES 2026即场执屋专做家务

LG CLOiD：双臂各有7轴关节+5指

发展智能家居、家电多年的LG，终于在今届CES带来首款人型机械人CLOiD，由头、躯干及滚轮底盘组成的结构明显是为分担家务而来，头部是AI中枢，装有萤幕、喇叭、镜头及感测器，一对长臂各有7轴关节及5指，可模仿人类手臂旋转及伸展，每只手指均可独立驱动，稳稳拿起茶杯或开门，底盘融合自家吸尘机械人及自驾技术，重心低、稳定度高，即使碰撞也不易翻倒。

预载自家Physical AI

CLOiD智能技术来自自家Physical AI，结合Vision Language Model（VLM）及Vision Language Action（VLA），先以镜头视觉识别现场环境，再连同用家指令一起转为具体动作，例如「帮我准备早餐」，会理解成打开雪柜、取出牛奶、开焗炉、烘面包等一连串步骤。

智能家居行动中枢

从CES现场示范所见，CLOiD在真实比例的厨房中，可以自行打开洗碗碟机，把碗碟逐一取出，接着放回厨柜，过程中同时担当「智能家居行动中枢」，透过ThinQ平台控制焗炉、洗衣机、冷气等，达至真正全屋自动化。厂方强调CLOiD不只是手板眼见工夫，更会主动编排家务优先次序，例如先处理湿掉的衣服，再折干衣，还帮你管理容易忘记的琐碎小事，如淋花。说到推出日期及售价，由于CLOiD仍处于开发阶段，未有进一步透露。

售价：待定

SwitchBot onero H1：滚轮底盘移动自如

乍看之下，来自内地的家用机械人SwitchBot onero H1，有人笑说身躯像拉长了的空气清新机，再配上一张机械人脸。跟CLOiD一样，onero H1为稳定自如移动，同样以滚轮底盘代替双足，全身合共具备22个自由度，主要集中在双臂及上半身，目标是做到「抓、推、开、收」这几个最常见的家务动作，如抓起不同衣物、开门、推回抽屉、将碗碟放进厨柜。

多组镜头+感测器

onero H1采用OmniSense VLA（Vision Language Action）模型，由头部、手臂、手掌，甚至腹部都塞进多组Intel RealSense镜头及感测器，实时感知物件距离、形状及受力状态，配合深度感知与触觉回馈，减少打烂杯碟，抓破衣服等意外，并在一次次家务中持续学习，令动作越来越顺手。

官网即将开放预售

由于大模型融合视觉、语言及动作3种能力，令onero H1可以将镜头所见的情景及用家口中的指令，转化成一连串连贯动作，例如「帮我执拾客厅」，机械人先分析眼前状况，再决定先后次序和动作细节，而不是只执行事前编写好的程序。SwitchBot表示onero H1即将在官网开放预售，但暂未公布具体售价及上市日期，只强调是一款「平而近人」的AI家用机械人。

文：B1807

图：LG、SwitchBot

