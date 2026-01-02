Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

CES 2026｜Geeks Loft智能耳机Perisphere隐藏滑动式显示器 沉浸视听兼拍3D片挑战XR/AR眼镜

更新时间：12:00 2026-01-02 HKT
发布时间：12:00 2026-01-02 HKT

科技界开年盛事CES 2026下周在美国拉斯维加斯揭幕，瞩目新作包括Geeks Loft首款整合显示功能的智能耳机Perisphere，可以由Headphone摇身变成新兴头戴装置，以虚拟大萤幕观感睇片打机，甚至在听歌模式轻松捕捉第一身视角3D影像，完全跳出耳机只限听歌的用途，创新概念有能力挑战XR、AR眼镜。

Geeks Loft智能耳机Perisphere隐藏滑动式显示器

Geeks Loft Perisphere：混合式头戴装置

韩国Geeks Loft针对VR、AR及XR眼镜的先天不足及应用局限，花多年时间研发突破享乐范畴的智能耳机Perisphere，并将于明日亮相CES 2026电子展，新作看似与一般头戴无线耳机无异，却破格装有旋转式显示器，可以随时变身成头戴装置，营造沉浸式视听娱乐空间。

1,080p画质+9.1声道音效

日常使用，Perisphere可看作为一副主动式降噪耳机，经蓝牙连接各种流动装置，并能把音讯升频至9.1声道的空间音效，至于所用驱动单元、编码格式，官方尚未公布。至于可随时从头顶拉下来的眼罩式显示器，装有双1,080p画质的面板，视野范围约53度，最高亮度1,500nits，在火车或候机室可提供一个私人空间，让你不受打扰以大萤幕观感观看YouTube或玩游戏，由于以WiFi连接，完全不用线缆连接，一样做到实时串流。

双镜头捕捉3D影像

除了沉浸式视听娱乐，这个显示器其实还装有两对5MP镜头，当以耳机模式戴着听歌逛街，你可以第一身角度影相及拍摄3D片，甚至即时将画面分享至另一副Perisphere，哪怕对方身处异地，一样看到你眼前的美景或动人时刻。为迎接AI年代，Perisphere也可靠运算法及软件，以语音跟用家互动，令耳机化身AI助理入口，再非单纯播歌工具。

售价：待定

Luma Cyber：Cyberpunk限量版

为吸引Game迷尝试透过XR眼镜的虚拟巨幕探索游戏世界，Viture联手CD Projekt Red推出限量版Luma Cyber XR眼镜，以纪念游戏《Cyberpunk 2077》面世5周年。新作以Luma Pro及Luma Ultra为蓝本，外形套用Cyberpunk的科幻元素，镜框及镜臂以半透明设计，并加入霓虹配色及电路等细节。

152吋巨芒体验

Luma Cyber沿用Luma Ultra显示规格，内置Sony制的Micro OLED面板，配合Viture专利光学技术，可营造出犹如152吋超大萤幕，1,920×1,200p画质较全高清略高一些，支援120Hz更新率及拥有1,500nits亮度。

可调近视度数

有别大部分同类眼镜，Luma Cyber属戴眼镜人士友好的款式，事关内置可调至-4D的近视度数设定，近视不太深的用户可以直接佩戴使用，不用另配度数镜片，使用起来更方便，并能即时体验Viture研发的Immersive 3D模式，借由为2D内容加入景深层次，营造具空间感的视觉效果，支援Windows、Android、iOS及Mac平台的游戏、电影及各类应用程式。

售价：549美元（约4,273港元）

查询：按此

RayNeo Air 4 Pro：率先支援HDR10

专攻AR眼镜的国产雷鸟RayNeo，早前推出了市场首款支援HDR10高动态显示格式的Air 4 Pro，透过自家研发的Vision 4000画质晶片，还可以把SDR内容即时转成HDR，令对比与高光细节更贴近智能电视效果。

B&O调音独立DAC

Air 4 Pro采用跟TCL合作研发的孔雀光引擎2.0，以及第5.5代Micro OLED双层萤幕面板，可以呈现相当于130吋画面效果，并支援120Hz更新率，除了1,200nits峰值亮度、98% P3广色域，还拥有手机级3,840Hz高频调光护眼。画质提升之余，新作在音效也下了工夫，不但在纤幼镜臂内装上4个发声单元及独立DAC，并找来Bang & Olufsen负责调音，主打人声清晰，同时保留3D环绕声，配合导音鳍结构，把声音尽量送向用户耳道，减少漏音情况。

售价：人民币1,699元（约港1,890元）

查询：按此

 

文：B1807

图：Geeks Loft、Viture、RayNeo

 

