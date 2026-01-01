百佳超市2026最新优惠！大派高达$166优惠券 门市网购都适用 买粮油杂货/日用品

百佳优惠｜新一年开始，不少市民都希望能够精明消费，节省日常开支。连锁超级市场百佳超级市场刚踏入2026年，立即推出「2026全城激赏」，为易赏钱App会员大派一系列门市及网购优惠券，门市最多减$26，网购更减高达$100，让顾客悭得更多。

百佳超市最新「2026全城激赏」优惠！全线门市减最多$26

连锁超级市场百佳即日起至1月31日推出全新的「2026全城激赏」优惠，易赏钱App会员于全线百佳、FUSION、TASTE、food le parc或GREAT FOOD HALL门市分店，单次消费满$100即可减$6。如单次消费金额达$360或以上，折扣更高达$20。无论是选购新鲜蔬果、急冻肉类，还是粮油杂货、应节糖果小食，都可尽享著数。

网购送货自取都有折 减最多$100+免运费

对于追求方便快捷的都市人来说，百佳网上商店「PNS网购」提供的优惠同样吸引。在一月期间，PNS网购平台推出多项优惠，满足不同顾客的需要。

1. 网购送货服务

于PNS网购平台落单并选择送货服务，买满$500并输入优惠码「JANHD1」，即可享92折优惠，最高可节省$100。即使消费未满$500，只要买满$350，亦可输入「JANFREE1」享用免费送货服务，节省运费。

2. 网购店取服务：

顾客如想享受网购的便利，同时节省等候送货的时间，可选择网购店取服务。订单满$250，输入优惠码「JANCNC1」，即可减$20。

3. 快趣送服务：

如选用即买即送货的「快趣送」服务，亦有优惠。订单满$250，输入「JANHDE1」同样可减$20，新鲜食材及日用品火速送到府上。

如何优惠领取及使用？

易赏钱App会员如要享用以上优惠，方法非常简单。顾客只需下载及登入「易赏钱」手机App，打开百佳的「月月赏」专页并领取心仪的电子优惠券。如在门市使用，付款前在App内的会员二维码页面向上滑动，拣选「门市优惠券」，再向收银员展示该优惠券的二维码即可。而在网上使用的话，在PNS网购平台结帐时，于指定栏目输入对应的优惠码，系统便会自动计算折扣。

百佳超市「2026全城激赏」优惠

适用日期：即日起至1月31日

适用优惠平台：全线百佳、FUSION、TASTE、food le parc或GREAT FOOD HALL门市分店；PNS网购（送货／店取／快趣送）

官方详情：＞＞按此查看＜＜

备注：所有优惠受条款及细则约束，详情请参阅官方公布

资料来源︰ 香港百佳超级市场