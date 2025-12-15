Analogue、ModRetro复古游戏主机致敬N64！专用晶片升级4K画质流畅打机 全面进化无线手掣+HDMI输出

黑胶唱盘、菲林相机、卡式带播放器一一回归，事实游戏界也掀起复古潮，第三方厂商如Analogue及ModRetro，为让Game迷留住美好的打机回忆，不约而同带来可以重温N64游戏卡匣的复古主机，当年多人对战的经典场景不但可提升至4K画质，流畅度在新一代FPGA晶片加持下更是有增无减，前提是你的游戏架上仍保留着这些N64卡匣，否则入手后先要到二手市场寻宝。

Analogue、ModRetro复古游戏主机致敬N64！专用晶片升级4K画质打机流畅

Analogue 3D：重现CRT显示效果

美国初创公司Analogue刚推出的复古主机Analogue 3D，可让Game迷重返任天堂N64开创的3D游戏时代，在4K大电视重温《超级玛利奥64》、《GoldenEye 007》等神作，由于用上Altera Cyclone 10G X 220K LE晶片，可利用现场可程式化闸阵列（FPGA），模拟原来N64硬件3D核心运算并实时增强，由于不用模拟器，游戏运行流畅，且支援Expansion Pak自动识别及超频模式，并兼容所有原装N64游戏卡匣。

Analogue 3D设有HDMI、USB-C、2组USB-A及SD卡槽，支援1,080p及最4K解像度输出，最有趣是独有「原始显示」模式，能模拟CRT「大牛龟」电视的扫描线及磷光效，原汁原味呈现当年打机情怀。至于无线手掣则跟8BitDo合作，保留原版C键及D-Pad布局，Hall Effect摇杆防止漂移，玩家亦可透过机身4个手掣插口，直插原装控制器重现多人对战的N64精髓。

售价：270美元（约2,100港元）

ModRetro M64：升频4K高画质

由VR头盔Oculus创办人Palmer Luckey成立的ModRetro，专注于开发怀旧游戏主机及配件，除了去年复刻Game Boy的Chromatic，一如Analogue 3D，即将带来致敬N64主机的M64，外形相对跳脱，尤期外壳用上半透明设计，且备有绿、紫及白3种颜色。除了主机本身，按键布局近乎相同的「三叉㦸」手掣也用上半透明造型。

M64同样无需模拟器，直接插入游戏卡匣即可打餐饱，新作也用上FPGA晶片，配合高速记忆体，可把游戏画面升频至4K，不论是《超级玛利奥64》或《萨尔达传说》，均有流畅游玩效果。M64机背设有HDMI、3组USB-C及microSD卡槽，可经USB-C直接供电，以及透过WiFi进行更新，兼容全区NTSC及PAL游戏。目前，官方尚未公布M64的售价及发售日期，但网站已开放登记，登记后可在正式推出时优先选购。

售价：待定

AYANEO Pocket VERT：高阶版GB手提机

一直以来，不少厂家都在复刻Game Boy，只是口碑一般，而专攻手提游戏机的国产Ayaneo，决定为发烧Game迷做一部高阶版GB手提机，最快本月底出货的Pocket VERT，似乎参考了高级DAP，竟用上CNC一体成型铝合金机身，机面额外加装玻璃保护，机背一对肩键亦用上钻石型切割，加上出色造工，完全不像市面上大部分用料普通的复古手提机。

Pocket VERT装有3.5吋方形LCD萤幕，户外亮度450nits，解像度1,600×1,440，像素密度达到615ppi，比手机还要高，能将昔日点阵式Game Boy画面10倍放大。此机运行Android 14系统，预载自家AYASpace模拟器，支援畅玩一系列Game Boy、Game Boy Advance等手提机经典作，并提供AI翻译，而 6,000m Ah大电量续航持久之余，多得内置主动风冷散热，长时间打机亦不会烫手。

售价：待定

Atari 2600+：Pac-Man特别版

为庆祝游戏《食鬼》（Pac-Man）诞生45周年，美国老牌游戏商Atari推出Atari 2600+ Pac-Man Edition特别版套装，以1977年经典Atari 2600型号为基础，机身换上Pac-Man黄色为主调，卖相抢眼，面板还加入了一众角色来点缀。

Atari 2600+特别版兼容Atari 2600及Atari 7800的游戏卡匣，随机附送《Pac-Man: Double Feature》游戏卡匣，虽然主机外形复古，连接还是升级至HDMI，支援16:9或4:3显示比例切换，同时改用USB-C供电，以及透过 2.4G Hz蓝牙连接CX-40+无线手掣。

售价：169美元（约1,320港元）

文：B1807

图：Analogue、ModRetro、Ayaneo、Atari