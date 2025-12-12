HTC VIVE Eagle AI眼镜抵港开卖！整合Gemini外游随身翻译、视觉识物明年追加广东话 国产夸克/理想新作同步登场

AI眼镜可谓今年最爆红智能产品之一，且引来科技巨头争相开发，可是敢引入本地开卖的少之又少，幸好HTC赶及圣诞外游高峰前，为用家带来头炮VIVE Eagle，旅行时只要戴上眼镜，就可利用Google Gemini充当随身翻译员，帮你读出日文菜单内容，又或识别博物馆内的名画，想要捕捉眼前美景，说一声「Hey VIVE，拍照」即大功告成，那怕双手拿满战利品，仍不会错过动人时刻。

HTC VIVE Eagle AI眼镜抵港开卖！整合Gemini外游随身翻译、视觉识物

VIVE Eagle：半透明镜框重 49g

跟大部分AI眼镜一样，VIVE Eagle也是采用粗框设计，始终需要空间容纳零件及电池，而 49g 重量要比夸克、理想同类眼镜略重几克，但未至于影响佩戴舒适度。外观上，VIVI Eagle算是最抢眼一款，除了提供红、啡、灰、黑四色，还用上半透明设计，一对镜臂隐约透视内部组件，一看便知不是普通眼镜。

声控拍照 降噪通话

既是AI眼镜，VIVE Eagle左边镜框上方安装了 12M P镜头，影相拍片右方LED会自动亮起提示别人正式拍摄。除了连按右边镜臂的快速键，亦可直接声控，简单说出「Hey VIVE，拍照」，即可以第一身视角将风景定格并传到手机。影相拍片以外，VIVE Eagle也是一副开放式耳机，串流听歌兼可免提通话，多得隐藏在鼻梁架的指向性收音咪及智能环境噪音过滤技术，在嘈杂环境亦能清晰收音，而耳机则靠准确传音大大减低漏情况。

外游随身翻译员

当然，VIVE Eagle最大卖点是开放式AI架构深度整合包括Google Gemini等大型语言模型，只需说出指令如「Hey VIVE」就可以跟AI助理自然对话，如搜寻附近评分最高的咖啡店、记录日常生活琐碎事，最实用是外游可以充当翻译员，面对一个字都看不明的餐牌，只要直接按下左边镜臂的AI键，AI即时利用镜头分析餐牌内容，然后逐个菜式翻译读给你听，换个场景，在美术馆看到一幅名画，同样按一下AI键，AI又会读出画作的名称及出自哪位画家，犹如私人导游，旅游体验完全提升至另一层次。

明年更新支援广东话

目前VIVE Ealgle支援超过40种语言，港人热门旅游地方的语言都包括在内，但翻译中文暂时只支援普通话，官方指明年上半年将在加入广东话，届时一切对话都会变得更亲切。话说回来，VIVE Ealgle采用Snapdragon AR 1 G en1晶片，内置 4G B RAM及 32G B储存容量，支援WiFi 6E及蓝牙5.3，电池容量达 235m Ah，待机最长36小时，听歌亦有4.5小时续航。

售价：$3,988

查询：按此

Quark G1：可拆式电池无间断续航

除了HTC，阿里巴巴旗下夸克（Quark）亦准备在内地推出AI眼镜G1，有别已开卖的AR眼镜S1，G1没有内置显示器，功能跟VIVE Eagle相若，透过自家通义千问大模型，除了跟AI对话，亦可利用 12M P镜头识别物件、翻译、管理行程等等，更厉害的地方是G1深度整合阿里生态，可以连结支付宝、淘宝、高德地图等应用。

Quark G1同样用上Snapdragon AR1 Gen1晶片，内置2GB RAM及32GB容量，连接方面支援蓝牙5.4及WiFi 7，而为让用家可以不断电连续使用，G1一对镜臂尾部其实是模组化电池，可以随时拆除其一更换，配合额外购买的MiniBag充电盒流动充电，可将原来9小时综合使用时间无间断延长。

售价：人民币1,899元（约2,050港元）起

查询：按此

理想Livis：遥控同厂电动车

内地电动车品牌理想同样踩过界，开发首款AI眼镜Livis，采用瑞士EMS超轻材料的镜框跟VIVE Eagle一样用上半透明设计，重量只有 36g ，标准配置为蔡司防蓝光镜片，处理器则用上恒玄科技BES2800BP晶片，并整合理想同学智慧体，官方指语音对话精准度达88%，并支援视觉识物对答、待办事项安排等功能。

假如座驾是理想车款，还可经Livis遥控电动车操作，如查询充电状态、调节车厢温度，以打开尾门、升降车窗等等。至于附送眼镜盒支援无线充电，直接放到车内的无线充电板即可充电。

售价：人民币1,999元（约2,204港元）起

查询：按此

文：B1807

图：B1807、Quark、理想