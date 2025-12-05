Samsung Galaxy Z TriFold三折机下周韩国开卖！6.5吋手机秒变10吋超薄平板 Tecno G型内折明年夹击挑战HUAWEI
发布时间：11:00 2025-12-05 HKT
自HUAWEI去年首推三折手机Mate XT全球爆红，具实力的厂商为进入这条新赛道，随即加快开发进度，经过一年完全垄断，HUAWEI终于遇上对手，Samsung将于下周五（
Samsung Galaxy Z TriFold三折机下周韩国开卖！6.5吋手机秒变10吋平板
Samsung Galaxy Z TriFold：10吋萤幕+桌面模式
若然Samsung Galaxy Z系大折一直满足不到阁下对大萤幕的追求，现在首款三折大作Galaxy Z TriFold，机身展开后即变成10吋平板，Dynamic AMOLED 2X萤幕（解像度2,160×1,584）比8吋Z Fold7足足大了接近50%，除了方便开启3个全尺寸App同时工作，新作更是首款可独立运行DeX模式的机款，换言之，可在10吋主萤幕直接使用桌面模式，经蓝牙无线连接键盘滑鼠，便可全天候流动办公，毋须外接电脑芒或电视。
G型内折保护性强
有别大家熟悉的三折机HUAWEI Mate XTs，Galaxy Z TriFold采用双转轴G型内折设计，除了10吋主萤幕，同时带有6.5吋机面萤幕（解像度2,520×1,080），方便折合时进行日常操作。此机折合时厚度为
说到效能，Galaxy Z TriFold采用Snapdragon 8 Elite处理器，内置
售价：待定
查询：按此
HUAWEI Mate XTs：升级版支援手写笔
去年抢先发布三折手机的HUAWEI，3个月前再「折」再厉推出升级版Mate XTs ，延续一机多形态特色，有别Galaxy Z TriFold只有6.5吋及10吋两种玩法，可呈现6.4吋单屏、7.9吋双屏及10.2吋全屏共3种形态，应用场景多变，可按睇片、阅读、办公需要自行切换。
除了追加皓白、槿紫新色，Mate XTs处理器由Kirin 9010升级至Kirin 9020，性能提升36%，令HarmonyOS 5系统操作更流畅，储存容量提供
Mate XTs不但预载PC版的WPS Office软件，配合HarmonyOS 5，还带来更多PC级应用体验，如多视窗工作，加上今代支援手写笔，查看文件可立即签署或批改，又或在大萤幕记事绘图，手写笔还可充当遥控，上下挥动即可拉动页面、控制播放。
售价：人民币17,999元（约19,815港元）起
查询：按此
Tecno Phantom Ultimate G Fold：最薄概念作
国产手机Tecno可谓近年后起之秀，先后推出过细折及大折，近期高调宣传正在研发三折概念机Phantom Ultimate G Fold，跟Galaxy Z TriFold一样采用G型内折，并宣称拥有最薄机身，官方指折叠时厚度只有
目前Phantom Ultimate G Fold未有公布规格，只知主萤幕打开为9.94吋，机背加入
售价：待定
文：B1807
图：Samsung、HUAWEI、Tecno