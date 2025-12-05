Samsung Galaxy Z TriFold三折机下周韩国开卖！6.5吋手机秒变10吋超薄平板 Tecno G型内折明年夹击挑战HUAWEI

自HUAWEI去年首推三折手机Mate XT全球爆红，具实力的厂商为进入这条新赛道，随即加快开发进度，经过一年完全垄断，HUAWEI终于遇上对手，Samsung将于下周五（ 12月12日 ）在韩国率先推出Galaxy Z TriFold，机身展开后即由6.5吋手机变成10吋平板，灵活调度多视窗之余，还可直接使用桌面模式提升工作效率，另一家Tecno亦准备在明年MWC发布三折新作，为市场带来更多选择。

Samsung Galaxy Z TriFold三折机下周韩国开卖！6.5吋手机秒变10吋平板

Samsung Galaxy Z TriFold：10吋萤幕+桌面模式

若然Samsung Galaxy Z系大折一直满足不到阁下对大萤幕的追求，现在首款三折大作Galaxy Z TriFold，机身展开后即变成10吋平板，Dynamic AMOLED 2X萤幕（解像度2,160×1,584）比8吋Z Fold7足足大了接近50%，除了方便开启3个全尺寸App同时工作，新作更是首款可独立运行DeX模式的机款，换言之，可在10吋主萤幕直接使用桌面模式，经蓝牙无线连接键盘滑鼠，便可全天候流动办公，毋须外接电脑芒或电视。

G型内折保护性强

有别大家熟悉的三折机HUAWEI Mate XTs，Galaxy Z TriFold采用双转轴G型内折设计，除了10吋主萤幕，同时带有6.5吋机面萤幕（解像度2,520×1,080），方便折合时进行日常操作。此机折合时厚度为 12.9m m，跟Mate XTs相若，打开后最薄处为 3.9m m，重量 309g 。若说G型内折好处，就是主萤幕收折后做到完全紧贴收起，没有任何外露，保护性更全面。为加强耐用度，Galaxy Z TriFold用上钛合金边框及Armor FlexHinge双铰链，机面萤幕亦加入Corning Gorilla Glass Ceramic 2强化玻璃，并支援IP48防水防尘。

说到效能，Galaxy Z TriFold采用Snapdragon 8 Elite处理器，内置 16G B RAM及最高1TB储存容量，运行One UI 8，预载Galaxy AI已升级至多模态Gemini Live，能即时理解萤幕内容及语音提问，而电池容量达 5,600m Ah，较Z Fold7多出 1,200m Ah，支援45W有线及15W无线快充。影拍表现一如Z Fold7，拥有 200M P广角主镜、 12M P超广角、 10M P远摄三镜组合。这部话题作将于 12月12日 率先在韩国开卖，售价有待公布，市场预计入场费3,594,000韩元左右（约19,000港元），稍后将登陆内地及其他地区。

售价：待定

HUAWEI Mate XTs：升级版支援手写笔

去年抢先发布三折手机的HUAWEI，3个月前再「折」再厉推出升级版Mate XTs ，延续一机多形态特色，有别Galaxy Z TriFold只有6.5吋及10吋两种玩法，可呈现6.4吋单屏、7.9吋双屏及10.2吋全屏共3种形态，应用场景多变，可按睇片、阅读、办公需要自行切换。

除了追加皓白、槿紫新色，Mate XTs处理器由Kirin 9010升级至Kirin 9020，性能提升36%，令HarmonyOS 5系统操作更流畅，储存容量提供 256G B、 512G B及1TB三个版本。至于机背3镜头悉数用上RYYB感光元件，全面提高进光量，还加入了红枫原色镜头，面对不同复杂光源，也能拍出自然原色效果。

Mate XTs不但预载PC版的WPS Office软件，配合HarmonyOS 5，还带来更多PC级应用体验，如多视窗工作，加上今代支援手写笔，查看文件可立即签署或批改，又或在大萤幕记事绘图，手写笔还可充当遥控，上下挥动即可拉动页面、控制播放。

售价：人民币17,999元（约19,815港元）起

Tecno Phantom Ultimate G Fold：最薄概念作

国产Tecno正研发全球最薄的三折手机Phantom Ultimate G Fold，预计明年MWC正式亮相。

Phantom Ultimate G Fold也是采用保护性强的G型内折设计。

机背加入0.3mm钛纤维保护，并用上高强度钢材转轴。

官方宣称Phantom Ultimate G Fold展开时最薄处仅3.49mm。

国产手机Tecno可谓近年后起之秀，先后推出过细折及大折，近期高调宣传正在研发三折概念机Phantom Ultimate G Fold，跟Galaxy Z TriFold一样采用G型内折，并宣称拥有最薄机身，官方指折叠时厚度只有 11.49m m，比Galaxy Z TriFold的 12.9m m及Mate XTs的 12.8m m，还要薄逾 1m m，展开时最薄处仅 3.49m m，到明年3月MWC通讯展正式亮相，相信会引起不少回响。

目前Phantom Ultimate G Fold未有公布规格，只知主萤幕打开为9.94吋，机背加入 0.3m m钛纤维保护，铰链用上 2,000M Pa高强度的钢材料，另设自锁机制防意外开合。至于电池容量为 5,000m Ah，预计用上MTK或高通旗舰处理器，后置3镜头，而多得双铰链的多角度悬停，可在拍摄时带来灵活构图。

售价：待定

文：B1807

图：Samsung、HUAWEI、Tecno