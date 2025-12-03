Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

POCO F8 Ultra高性能娱乐旗舰评测！S8 Elite Gen 5跑分近400万独有Bose 2.1声道低音炮 亲民售价4千多元起

更新时间：12:05 2025-12-03 HKT
发布时间：12:05 2025-12-03 HKT

今年升级至Snapdragon 8 Elite Gen 5的新一代性能旗舰，开卖时间较去年早，甚至火速出现高性价比版本，且看POCO F8 Ultra，凭顶级处理器加上LiquidCool水冷散热，《安兔兔》跑分逾391万，更首度配备Bose调音的2.1声道喇叭，低音炮加持下，打机睇片临场感大增，这样的高性能娱乐组合仅4千多元即可入手，抵玩程度暂无对手。

POCO F8 Ultra：预载HyperOS 3

今年3月才发布F7系列，短短8个月后，POCO即带来接班人F8系列，产品周期快得惊人，当中F8 Ultra是目前第2款采用Snapdragon 8 Elite Gen 5的行货旗舰机款，还率先预载基于Android 16的HyperOS 3系统，再加上Bose 2.1声道音效，果真卖点多多。

丹宁牛仔蓝最抢眼

F8 Ultra机身备有黑色、丹宁2种配色，后者类似牛仔裤布料的蓝色，表面用上第3代纳米皮，触感特别，还有抗黄、抗污、抗指纹的特性，别树一格之余，还更耐用。

超级岛动态资讯

F8 Ultra外观上最大亮点是用上6.9吋1.5K AMOLED大萤幕，支援120Hz更新率及超声波指纹，峰值亮度达3,500nits之余，还应用了自家HyperRGB显示技术，除了色彩准确，画面清晰度媲美2K萤幕，耗电量却比后者低，而多得HyperOS 3，一如其他品牌，新作可通过萤幕上方的超级岛（Hyper Island）功能，即时显示播歌、计时、录音等动态资讯，并可快速进行设定。

S8 Elite Gen 5+3D冰封循环散热

如上文所说，F8 Ultra采用了新一代Snapdragon 8 Elite Gen 5处理器，内置最高16GB RAM及512GB储存容量，配合面积达6,700mm²的3D冰封循环冷泵散热，以12GB+256GB版运行《安兔兔》测试，跑分成绩为3,911,153，性能吊打不少高阶旗舰。说到电量，F8 Ultra内置6,500mAh电池，较上代增加1,200mAh，且支援100W有线及50W无线快充。

打机智能充电分离

如此性能配合狂暴引擎，再加上VisionBoost D8显示晶片增强画质，减少游戏掉帧情况，游戏闯机固然爽快，为让Game迷长时间打机，不会因边打边充电令机身过热，新作支援智能充电分离，有别传统单纯绕过电池直接供电，而是优先为系统供电，再根据手机温度、负载状态向电池充电，考虑周到。

Bose 2.1声道喇叭

如钟情手机喇叭听歌，但市面上没有一款满足到阁下，尤其低音，可以考虑配首度备Bose 2.1声道喇叭的F8 Ultra，机身两侧装有一对上下对称、采用超线性全频单元的喇叭，还在机背镜头模组旁加入独立低音单元，组成手机首见的2.1声道立体声，开发过程中Bose团队全程参与并负责调音，音效模式中还找到「经典」与「均衡」2种由Bose订制的EQ，前者兼具人声清晰及低频饱满的特性；后者听感平滑，三频平衡度更高。

250mm²低音炮

多得这颗发声面积达250mm²的低音炮，令F8 Ultra的低频表现远超其他手机，尤其60Hz至200Hz频段经强化，低频下潜力更震撼。喇叭系统支援15级细致调音，针对不同音量进行分级补偿与校准，确保每级音量听感自然一致。

Light Fusion 950广角主镜

影拍方面，F8 Ultra装有50MP三镜组合，当中广角主镜用上1/1.31吋Light Fusion 950感光元件，动态范围达13.5EV，另有具备5倍光学变焦、等效115mm的潜望式远摄，支援度10倍无损变焦，以及拥有102度视角的超广角。

售价：$4,799（12GB+256GB）

           $5,299（16GB+512GB）

查询：按此

F8 Pro：S8 Elite加持更抵玩

同期推出的还有F8 Pro，同样玩到Bose音效，只差没有低音炮，处理器用上Snapdragon 8 Elite，内置最高12GB RAM及512GB ROM，预载系统也是最新的HyperOS 3，HyperRGB AMOLED萤幕相对细一点，6.59吋大小其实更好握手，电池容量为6,210mAh，并装有50MP三镜组合，定价更为亲民，三千多元即有交易。

售价：$3,499（12GB+256GB）

      $3,899（12GB+512GB）

查询：按此

 

文、图：B1807

 

