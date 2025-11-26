九龙城AEON清货大减价！内衣、家居裤一律$10 玩具/文具/12蚊店低至半价

在零售业市况低迷下，香港多间连锁超市纷纷调整营运策略。AEON九龙城广场分店于近月屡次传出结业传闻，惟官方一直未有公布进一步消息。近日，有网民就发现该店正推出全场清货优惠，涵盖家居服、玩具、文具等精品，低至$10起即可入手，为港人带来难得的平价购物机会。

AEON九龙城广场店清货优惠！打底衫/玩具/文具/12蚊店低至$10

AEON九龙城广场店超市/百货/Living Plaza大特价

近日，Facebook专页「Aeon Channel」接连贴出多个AEON九龙城广场分店优惠，当中包括超市、百货、Living Plaza等部门，似乎是为清货做准备。

据现场照片所见，AEON自家品牌「TOPVALU」的凉感内衣和家居裤由原价$79减至$10，款式及尺码亦齐全。而文具精品及玩具更低至全场半价，盲盒、Sanrio公仔、迪士尼儿童玩具、幪面超人模型、Opanchu Usagi 底裤兔联名精品等，深受大人细路欢迎的货品均以超抵价发售。

AEON：12月1日起作休整，不排除不再重开可能性

AEON九龙城广场分店自上个月开始已暂停「AEON DAY」及「周三新鲜日」等多项常规促销活动，并在店内张贴全场清仓特卖的告示，引来各方揣测。网路上更不时流传结业消息，有人指九龙城广场即将拆卸重建，导致业主逆市加租，迫使AEON离场。不过，AEON在接受《星岛头条》记者查询时，仅表示指该分店将于12月1日起作休整，目前尚未确定具体复业日期，且不排除不再重开的可能性。

资料来源：Aeon Channel