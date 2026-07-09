暴雨触发新装修单位也渗水 窗边墙面「起泡」成重灾区 验楼师吁勿盲目修复 先查3大成因

极端天气渐趋频繁，本港近日亦连场大雨，令不少业主饱受漏水问题困扰，当中窗户的「横阵」位置更成渗水重灾区。有业主表示，经历台风及连场暴雨后，发现上下窗之间的阵位墙身起泡；更有业主大吐苦水，指其单位刚花费数十万元完成全屋装修，尚未正式入伙，阵位墙身已有明显鼓起。《星岛头条》就此请教资深验楼师赖达明（明哥），获回复指缺乏经验的业主切勿盲目修复，必须先准确判断成因并厘清源头，才能对症下药，避免「治标不治本」。

业主A小姐向《星岛头条》表示，去年装修单位时曾更换客厅窗户，原本一直相安无事，惟经历台风及连场暴雨后，发现上下窗之间的阵位出现渗水情况，导致油漆起泡。她曾尝试「自救」，在外墙涂抹透明防水油，并请师傅铲除剥落及起泡的旧漆，重新用砂纸打磨、上底漆与涂刷面漆，结果过了一段时间后依然再度渗水。

事实上，此类情况屡见不鲜。早前亦有业主在Facebook「家居装修分享群」大吐苦水，指单位刚花费数十万元完成全屋装修，尚未正式入伙，阵位便在雨后严重渗水。她表示初期试水一切正常，坦言「还没入住就漏水好烦恼」，更头痛是难以判断属装修施工问题还是大厦外墙老化，不知该由谁负责。帖文引发不少苦主共鸣，有网民留言指自己单位装修至中段，同样发现渗水问题。

验楼师：排查渗水三大方向

对于常见的窗边渗水问题，明哥指出业主可循以下三个主要方向进行排查，以厘清成因及维修责任：

1.新窗施工质素参差

若渗漏集中在窗框周围，极大机会是窗户安装或防水物料出现瑕疵，例如防水胶边施工不妥善而成为渗水缺口，此类维修责任一般由业主承担。

2.窗户组件老化松脱

非全新窗户的防水胶边会随年月变硬或出现裂纹，导致窗扇与窗框之间产生空隙，雨水便会在台风或暴雨下沿空隙渗入室内。

3.外墙破损或裂缝

若渗水位置出现在周边墙身或「阵位」而非紧贴窗框，则需高度怀疑是外墙渗水所致，因外墙属大厦公用部分，业主应尽快通知法团或管理公司跟进。

资深认证验楼师赖达明。

短暂试水成效有限

不少业主疑惑为何新装修的防水测试过关，大雨时却依然遭殃。明哥解释，目前市场上常见的防水测试时间普遍只有5至10分钟，而且测试水压大多不足，结果仅能作基本参考。要真正验证新窗户的防水效能，最妥善的做法是在大风大雨的日子进行实地观察。

明哥解释，目前市场上常见的防水测试时间普遍只有5至10分钟，而且测试水压大多不足，结果仅能作基本参考。（参考图片）

对症下药正确补救

明哥强调，要解决问题，必须先厘清渗水源头。他建议，业主首先检查窗户能否紧闭，若窗扇变形严重便需要更换窗框。其次需检查防水胶边是否破损，及时更换以恢复防水功能。最后是从室内观察外墙有无裂纹，切勿自行维修，必须交由管理公司或法团处理。

他特别提醒，若反复检查仍无法确认漏水源头，建议委托独立第三方公证行调查，透过中立报告厘清责任。

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