Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

暴雨触发新装修单位也渗水 窗边墙面「起泡」成重灾区 验楼师吁勿盲目修复 先查3大成因

家居装修
更新时间：06:00 2026-07-09 HKT
发布时间：06:00 2026-07-09 HKT

极端天气渐趋频繁，本港近日亦连场大雨，令不少业主饱受漏水问题困扰，当中窗户的「横阵」位置更成渗水重灾区。有业主表示，经历台风及连场暴雨后，发现上下窗之间的阵位墙身起泡；更有业主大吐苦水，指其单位刚花费数十万元完成全屋装修，尚未正式入伙，阵位墙身已有明显鼓起。《星岛头条》就此请教资深验楼师赖达明（明哥），获回复指缺乏经验的业主切勿盲目修复，必须先准确判断成因并厘清源头，才能对症下药，避免「治标不治本」。

业主A小姐向《星岛头条》表示，去年装修单位时曾更换客厅窗户，原本一直相安无事，惟经历台风及连场暴雨后，发现上下窗之间的阵位出现渗水情况，导致油漆起泡。她曾尝试「自救」，在外墙涂抹透明防水油，并请师傅铲除剥落及起泡的旧漆，重新用砂纸打磨、上底漆与涂刷面漆，结果过了一段时间后依然再度渗水。

事实上，此类情况屡见不鲜。早前亦有业主在Facebook「家居装修分享群」大吐苦水，指单位刚花费数十万元完成全屋装修，尚未正式入伙，阵位便在雨后严重渗水。她表示初期试水一切正常，坦言「还没入住就漏水好烦恼」，更头痛是难以判断属装修施工问题还是大厦外墙老化，不知该由谁负责。帖文引发不少苦主共鸣，有网民留言指自己单位装修至中段，同样发现渗水问题。

验楼师：排查渗水三大方向

对于常见的窗边渗水问题，明哥指出业主可循以下三个主要方向进行排查，以厘清成因及维修责任：

1.新窗施工质素参差

若渗漏集中在窗框周围，极大机会是窗户安装或防水物料出现瑕疵，例如防水胶边施工不妥善而成为渗水缺口，此类维修责任一般由业主承担。

2.窗户组件老化松脱

非全新窗户的防水胶边会随年月变硬或出现裂纹，导致窗扇与窗框之间产生空隙，雨水便会在台风或暴雨下沿空隙渗入室内。

3.外墙破损或裂缝

若渗水位置出现在周边墙身或「阵位」而非紧贴窗框，则需高度怀疑是外墙渗水所致，因外墙属大厦公用部分，业主应尽快通知法团或管理公司跟进。

资深认证验楼师赖达明。
资深认证验楼师赖达明。

短暂试水成效有限

不少业主疑惑为何新装修的防水测试过关，大雨时却依然遭殃。明哥解释，目前市场上常见的防水测试时间普遍只有5至10分钟，而且测试水压大多不足，结果仅能作基本参考。要真正验证新窗户的防水效能，最妥善的做法是在大风大雨的日子进行实地观察。

明哥解释，目前市场上常见的防水测试时间普遍只有5至10分钟，而且测试水压大多不足，结果仅能作基本参考。（参考图片）
明哥解释，目前市场上常见的防水测试时间普遍只有5至10分钟，而且测试水压大多不足，结果仅能作基本参考。（参考图片）

对症下药正确补救

明哥强调，要解决问题，必须先厘清渗水源头。他建议，业主首先检查窗户能否紧闭，若窗扇变形严重便需要更换窗框。其次需检查防水胶边是否破损，及时更换以恢复防水功能。最后是从室内观察外墙有无裂纹，切勿自行维修，必须交由管理公司或法团处理。

他特别提醒，若反复检查仍无法确认漏水源头，建议委托独立第三方公证行调查，透过中立报告厘清责任。

相关文章：公屋座厕喷水如喷泉 住户入伙不足一年叫苦「又不是要洗屁股」专家拆解成因 涉一设计问题

相关文章：外游后洗手盆突「发臭」 倒清洁剂也无法根治 专家拆解3大成因

相关文章：大角咀单幢楼厕所爆喉酿8小时「咸水灾」 波及3层楼兼升降机 楼下全屋淹浸 「索偿额可达百万」

相关文章：低层污水倒灌住户心慌慌 新屋苑平台「垫高层数」减中招风险？专家吁安装一排水法宝

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
香港仔华富邨两女小巴站打交 53岁妇头伤不治 警拘50岁女子涉谋杀。黎志伟摄
香港仔华富邨两女小巴站打交 53岁妇头伤不治 警同日拘50岁女子涉谋杀
突发
7小时前
施南生被传病重正留医  张艾嘉、俞琤赶到医院探望  5月时露面暴瘦需搀扶
施南生被传病重正留医  张艾嘉、俞琤赶到医院探望  5月时露面暴瘦需搀扶
影视圈
9小时前
国泰飞伦敦客机罗马尼亚上空曾失联 北约派战机升空警告 国泰：沿用经批准航道运作
01:25
国泰飞伦敦客机罗马尼亚上空曾失联 北约派战机升空警告 国泰：沿用经批准航道运作
突发
12小时前
「平民美食天堂」葵涌广场变死场？葵广二楼小食档集体消失 网民归咎3大致命死因
「平民美食天堂」葵涌广场变死场？葵广二楼小食档集体消失 网民归咎3大致命死因
饮食
14小时前
施政报告2026懒人包｜长者医疗券加码、重推租置公屋？即睇公布日期/政界消息及倡议
施政报告2026懒人包｜长者医疗券加码、重推租置公屋？即睇公布日期/政界消息及倡议
政情
11小时前
片皮鸭名店霸王山庄全线结业！ 开业23年尖沙咀最后分店失守 1原因黯然退场 网民不舍：好多嘢都好好味
片皮鸭名店霸王山庄全线结业！ 开业23年尖沙咀最后分店失守 1原因黯然退场 网民不舍：好多嘢都好好味
饮食
18小时前
奥运冠军「体操皇后」刘璇晕倒家中  半夜送院半小时呕15次  患一症全身抽搐极吓人
奥运冠军「体操皇后」刘璇晕倒家中  半夜送院半小时呕15次  患一症全身抽搐极吓人
影视圈
11小时前
夫妻3万元平装千呎「毛坯房」不髹油漆不铺砖 建筑废料砌厨房 强调非悭钱 盼展现个人风格
夫妻3万元平装千呎「毛坯房」不髹油漆不铺砖 建筑废料砌厨房 强调非悭钱 盼展现个人风格
家居装修
2026-07-08 06:00 HKT
当局铲平涉事酒店，以示治理决心。Rohit6156585804@X
印度13岁女被拐5天遭逾30男轮奸 官方铲平3涉案酒店向罪犯宣战
即时国际
8小时前
香港资深电影美术指导陆叔远波兰失联多日 入境处：已接获求助并跟进事件
突发
7小时前