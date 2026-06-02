雀鸟排气管筑巢致抽油烟机失灵 住户擅移走违法随时罚10万 专家教处理及防鸟对策

每年春末夏初属于雀鸟繁殖期，市民不时会遇上野生雀鸟在家中外墙或隐蔽处筑巢。近日有公屋住户发现家中抽油烟机传出异常声响，其后煮食时满布油烟，经检查惊觉排气管内有雀鸟筑巢。住户将鸟巢移走后才获渔护署告知，若巢内有鸟蛋或幼鸟，此举随时触犯法例。《星岛头条》就此向香港野生雀鸟保育关注组召集人王学思查询，为市民提供正确的处理方法。

居住于公屋低层的事主何女士（化名）向记者表示，早前开动抽油烟机时已隐约听到怪声，但未有深究。直至近日情况恶化，抽油烟机开至最大依然失去抽风功能。她预约维修师傅上门拆开排气管后，才惊觉喉管内塞了一个结构完整的鸟巢。

何女士在师傅协助下移走鸟巢，随后致电1823查询后续处理，却获渔护署职员告知，若自行移走内有鸟蛋或幼鸟的雀巢，有机会触犯法例。她对此感到无奈，表示当时从喉管外只见到一堆树枝，根本无法判断里面是否有鸟蛋。

香港野生雀鸟保育关注组召集人王学思表示，本港所有野生鸟类（白鸽除外）及其鸟巢、鸟蛋均受香港法例第170章《野生动物保护条例》严格保护。在雀鸟繁殖期间，市民不得干扰、移走、损害或销毁牠们使用中的雀巢及鸟蛋。如干犯法例，一经定罪最高可被判罚款十万元及入狱一年。

常见雀鸟筑巢黑点

她指，不同品种的雀鸟因应习性，会有不同的筑巢选址偏好。市民若看见雀鸟以鸟啄担住植物或昆虫飞往以下位置，便很大机会是正在筑巢或育雏：

八哥、鹊鸲、领角鸮及麻雀：偏好在抽油烟机排气管筑巢。

白鸽：较常在冷气机位筑巢。

珠颈斑鸠：喜欢在地面层近天花的构筑物，例如灯及水管上。

家燕及小白腰雨燕：多见于唐楼或村屋骑楼底。

红耳鹎：偏好在约一米高的园景盆栽中筑巢。待幼鸟离巢后方可清理

对于不太了解鸟类习性的市民，王学思表示，若发现排气管内有雀巢，建议先以电邮详述情况并附上相片，经1823向渔农自然护理署查询。基于人道理由及法例保护，一旦开动抽油烟机可能会将幼鸟吹出管道外跌死，因此建议住户在幼鸟未离巢前，暂时改以打开窗户疏导油烟。

她指，由孵蛋至幼鸟长大离巢的时间因鸟种而异，小型雀鸟如麻雀约需一个月，而较大型的领角鸮则需近两个月。除了小白腰雨燕外，香港大部份鸟种的幼鸟长大后便不再需要使用鸟巢，届时市民便可自行或聘请清洁公司清除。

即看4种防鸟措施：

为免雀鸟日后再次在排气管内繁殖，王学思建议市民在安装喉管时，直接加装防鸟网、铁网、风帽及风罩作为永久防御装置，这做法不但对雀鸟伤害性较低，也能有效防患未然。

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