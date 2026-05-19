西半山千呎宅摒弃收纳至上 设巨型展示柜化身私人艺廊 打造专属音乐区

家居设计并非一成不变，而是随着居住者的人生阶段与生活态度而进化。今次我们参观的单位位于西半山，实用面积约1100呎，为3房间隔，由Hei Design操刀本次装修设计。特别的是，该单位十年前亦是由同一设计师为户主设计；十年过去，户主期望告别昔日「功能至上、用尽空间收纳」的模式，选择斥资85万元，将新居蜕变为展现个人品味与热情的「生活艺廊」，见证生活态度的升华。

巨型展示柜 化身私人艺廊

甫入单位，客饭厅的浓厚艺术气息令人眼前一亮。映入眼帘的是玄关一面大型圆拱全身镜，设计师巧妙地在镜后嵌入灯带，柔和光线为带有天然石材质感的镜框打上一圈温暖光晕，既实用又充满仪式感。镜旁一道由垂直木条组成的特色墙，上面设有几何造型的挂钩，将功能与美学无缝结合。

饭厅空间的灵魂落在一张圆形云石餐桌上，配以造型典雅的餐椅；上方一盏华丽的环形水晶吊灯，为用餐区注入一丝奢华气息。设计师指出，整个客饭厅最大的设计亮点，在于一组由玄关一直延伸至客厅的巨型储物及展示柜。它打破传统以储物为主的设计思维，靠近饭厅的一侧被打造成玻璃饰柜，户主珍藏的精美瓷器、碗碟在此得以完美展示，不仅免却了将珍藏埋藏于实门后的浪费，更让饭厅瞬间化身为户主的专属艺廊，每一件藏品都成为点缀空间、营造呼吸感的元素。

客厅打造音乐三角区

客饭厅还设置了钢琴演奏区，设计团队大胆地打破常规，以钢琴所在的音乐区取代传统的梳化背墙。设计师透露，户主极度热爱音乐，对他们而言，这个空间「不只是用来住，而是用来感受」。透过该布局，无论身处客厅还是饭厅，悠扬的琴声都能萦绕耳边；当琴声响起，原本冰冷静态的空间仿佛瞬间被注入了丰沛的情绪与生命力。

人字木地板 睡房增添温暖

为了在视觉上巧妙区分不同的生活空间，主人房的铺设细节上亦下足功夫。有别于客饭厅的空间处理，睡房区域特别采用了人字形木地板铺法。这种经典的铺排方式，不仅在细节上展现出低调的奢华，更为私人休息空间增添了一份温暖与典雅的感觉。

主人房的设计核心，落在一面带有几何纹理的特色墙上，配以宽大的软垫床头板，营造出沉稳而富有质感的睡眠区。设计师善用长长的窗台，沿窗打造了一列与墙身衣柜同色系的木质地台，既能储物，亦可作为休憩角落，让户主尽览窗外的城市景致。床侧的大型衣柜采用了半透明的灰黑色玻璃门，其透光特性既能方便户主寻找衣物，亦在视觉上减轻了高身柜体的压迫感，令空间更显深邃。最后，天花一盏线条流利、由无数水晶串珠组成的艺术吊灯，成为整个空间的点睛之笔，在统一的格调中，注入一份精致的艺术感。

图片由Hei Design提供

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