黄大仙800呎单位变空中之城 巧用高楼底创储物奇迹 假天花可藏8个大箧

如何将有限的居住空间发挥到极致，是每个家庭的必修课。今次我们参观的单位位于黄大仙，实用面积约800呎，3房间隔，由Viz Design的设计师操刀。户主为一家四口，他们告别青衣旧居，搬入这个新单位，期望拥有一个更简洁、开阔及收纳功能强大的生活环境。设计师巧妙利用3米楼底优势，不仅满足了户主对「无杂物」生活的想像，更打造出一个兼具实用与美学的「空中之城」，整个装修工程花费约60万元。

假天花一物三用

甫入单位，客饭厅的宽敞感令人眼前一亮。设计师指出，此处最大的设计亮点，在于饭厅上方一道贯穿的假天花。它看似简单的装饰，却身兼三职：首先，完美隐藏了冷气机；其次，其内部是一个巨大的储物柜，足以轻松收纳全家多达8个旅行用的大型行李箱；最后，它在视觉上划分了空间，成为独特的设计焦点。

客饭厅的灵魂落在一幅巨大的白色电视墙上。这面墙并非虚有其表，它本身就是一组庞大的隐藏式储物柜，甚至可以将整部电视完全收纳其中，关上门后即化身成一幅极简风格的背景墙，瞬间将客饭厅的空间感拉阔延伸。设计师透露，原本计划在此挂上一幅大型艺术品，但户主一家更钟情于目前的简洁留白，为未来的生活留下更多想像空间。

睡房升高半空 尽览窗外山景

单位内两间子女房空间有限，设计师果断地向高空发展。通过降低房门高度，并将整个床铺平台「升至半空」，巧妙地在房间下半部开辟出集书桌、衣柜及活动空间于一身的多功能区域。如此一来，无论孩子是在床上休息，还是在书桌前学习，都能透过窗户欣赏到开扬的山景，丝毫不浪费天然的景观优势。

为保持空间的整洁，设计师在细节上也下足功夫。例如，通往阁楼床的楼梯，其本身就是一个实用的衣柜；书桌上亦设有隐藏式暗格，可将所有电线、拖板等杂物完美收纳。两间房的布局完全一致，仅以墙身和楼梯的颜色作区分——绿色代表儿子房，紫色属于女儿房，在统一中展现个性。

主人房善用窗台 打造悬浮睡床

主人房的设计同样贯彻了「善用空间」的原则。设计师将睡床直接建于长长的窗台之上，打造出一个犹如悬浮平台的休息区，下方则是容量可观的油压储物地台。床边设置了半透明玻璃衣柜，其透光特性让空间感更显深邃开阔。考虑到男户主有在家办公的需求，设计师亦在床边规划了一张办公桌，满足了工作与休息的双重需要。

为了令全屋风格更显一致，走廊的设计也别出心裁。设计师将通往各房间的门制作成「暗门」，门身与墙壁采用相同的饰面和线条，融为一体，营造出俐落、和谐的视觉效果。

图片由Viz Design提供

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