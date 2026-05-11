飞蚁大军涌现多区民居 忧脱翅会变白蚁？专家教预防及消灭秘诀

本港多区市民近日在社交平台上大吐苦水，直指家中涌现大量飞蚁，引发一阵「飞蚁恐慌」。对于一众住户而言，最担心的莫过于飞蚁大军入屋脱翅后演变成白蚁，随时将家中的木制建材及家私蚕食殆尽。一旦不幸被筑巢，不仅大批家具需要弃置，甚至可能要拆屋重新装修，绝对得不偿失。《星岛头条》特别整理了飞蚁出现原因、飞蚁与白蚁之间的关联，以及6大预防及消灭飞蚁秘诀 ，帮助大家应对这种在香港夏季常见的虫害问题。

本港多区均有飞蚁涌现

综合社交平台网民分享，昨晚本港多区均有飞蚁涌现，包括荃湾、沙田、大埔、元朗、屯门、启德、蓝田及柴湾等。有屯门居民直呼「成屋都系」，有马鞍山街坊更形容战况激烈：「几十只喺蚊网出边好似丧尸咁想冲入嚟，另外几十只成功突围而出，有蚊网都冲到入屋！」

不少人指出，即使长期紧闭门窗依然防不胜防。有住户无奈称，平时已装有窗网，晚上更已将门窗紧闭及开启冷气，却惊见飞蚁从冷气机缝隙潜入，只能急忙用胶纸封死所有罅隙「顶住先」，但地板上仍不时出现漏网之鱼。另一位24小时长开冷气的街坊亦大叹飞蚁生命力顽强，竟能突破露台玻璃门潜入屋内。

有住户在长期关闭门窗的房间内连续发现数只飞蚁，担忧地表示：「唔知系咪出入开门时飞咗入房，好惊仲有未发现嘅已经变咗白蚁！」亦有网民指「有一只但未捉到，好惊入咗柜。」有人更崩溃直呼：「飞蚁真系好恐怖，有冇人明？」

拆解「大水蚁」习性 为何雨天特别多？

飞蚁又称之为「大水蚁」，主要是出现于大雨前后而得名。事实上，每年春夏之间，特别傍晚时份，就会有大量蚁群在空中飞舞，而且会扑向灯光，飞进民居，甚至脱掉双翅，对居民造成一定滋扰。

香港昆虫学会会长饶戈指出，一个成熟的白蚁巢到了春季，就有相当数量的幼蚁发展成有翅成虫，成熟的有翅成虫会先留在巢内，等待合适的天气条件才会集体分飞离巢。一般是摄氏20度以上、相对湿度达80%以上、气压急速下降至一个大气压以下；这正正就是构成下雨的天气条件。分飞离巢后，飞蚁降落地面，雄虫追逐雌虫，待接触后，不久四翅由肩缝处脱落，接着开始寻觅隐身场所，建立新居。

最爱阴暗潮湿地

飞蚁最常见使用两种途径入侵房子，第一，通过水泥裂缝、排水管、水管等地方入侵室内；第二透过分飞入侵，从巢穴飞出，寻找合适的地方建立新的蚁群，会在阴暗和潮湿的木制品繁殖。

若然看到家中出现飞蚁，先不用太过紧张，可确认是哪一种飞蚁种类，如果是身体颜色偏黑色的土白蚁，通常不会在家中寄居，土白蚁的习性生活主要是在户外，只是被光源吸引而来。如果是颜色偏向乳白色的家白蚁，就建议驱赶，同时也要检查家中的木制家品。

飞蚁分类

类型 生活环境 体色（飞行阶段） 危害程度 土白蚁（Subterranean） 潮湿土壤 偏黑色或深褐色 高，破坏结构木材 家白蚁（Drywood） 干燥木材，毋需土壤 偏乳白色 高，损坏家具、门框

土白蚁（图片来源：台湾环境部）

家白蚁（图片来源：台湾环境部）

如果家中环境潮湿，这些装潢很可能变成牠们的巢穴，当发现了白蚁的兵蚁与工蚁，则代表家里已经被飞蚁筑巢，要尽快找到巢穴位置，使用白蚁药或请专业灭虫公司处理。

灭虫公司如何对付入屋飞蚁巢穴？

在处理飞蚁过程中，灭虫公司首先会评估这些蚁类是从外界飞入还是已在家中繁殖。如果判断为外来飞蚁，则相对简单，通常只需使用喷枪喷洒消毒剂即可。然而，若发现家中存在飞蚁巢穴，则需在巢穴处打孔，注入专门的白蚁药水，以期望能够一举根除整个蚁群。若处理失误，可能会导致白蚁群体大量涌出，数量甚至可达千只之多。

专家教路 6招预防及消灭飞蚁

在飞蚁活动频繁的季节，除虫专家建议可采取以下6大防御及消灭措施：

1. 紧闭门窗或加装窗纱

预防飞蚁入屋的有效隔绝方法是紧闭门窗或加装窗纱 。如果发现出现零星飞蚁，可以先关门窗以预防白蚁飞入屋；相反倘若发现家中有成群白蚁出没，或可能是有白蚁筑巢，需要找专人来处理 。

2. 转用黄光灯或即时关灯

飞蚁拥有强烈的趋光习性，白光灯的色温和光波波长较接近月光，而飞蚁会以月光作导航，因此白灯极易吸引牠们靠近 。转用黄光灯能减低吸引牠们飞入屋的机会 。若发现飞蚁在家中出没，即时关闭室内灯光亦可让牠们自行飞走 。

3. 设置「水盆陷阱」

在家里开一盏强光灯，然后在灯下放置一盆水，加入清水及少量洗洁精 。飞蚁会被水盆反射的灯光误导而掉进陷阱浸死 。想更有效的话，可以先关窗、拉上窗帘，并关上非必要的光源，令入屋的飞蚁能更集中飞往水盆 。

4. 洗洁精与水混合喷洒

可预先准备一个喷雾瓶，将洗洁精与水混合 。洗洁精是一种有效的消灭飞蚁药剂，能附著在牠们的身体上，使之脱水而死 。

5. 保持家居干爽

环境潮湿会令白蚁繁殖速度大增，飞蚁脱掉翅膀后亦会立刻寻找阴暗潮湿的角落产卵 。故此在家中应多开抽湿机保持环境干爽，即使有飞蚁入屋都可以大大减低其成功筑巢的机率 。

6. 修葺家中角落及边缘缝隙

如果飞蚁已经进入室内，则必须防止其筑巢繁殖。墙脚线、厕所门脚、厕所洗手盆下的木柜或厨房锌盘等潮湿暗角，是飞蚁繁殖的绝佳地点 ，因此必须多加留意这些角落是否有出现漏水，并及时使用英泥或玻璃胶等修葺填补裂缝。此外，定期使用吸尘器清理房间角落，能进一步防止飞蚁停留。

资料来源：台湾环境部、英国自然博物馆文章

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