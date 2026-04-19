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居屋装修懒人包 破解「厨厕不能动」限制 零改动格局变出最强空间感丨唐耀贤

家居装修
更新时间：06:00 2026-04-19 HKT
发布时间：06:00 2026-04-19 HKT

近年香港新落成的居屋，受惠于标准化模组设计(MIC)，兴建速度虽快，但格局上均是「开门见厨/厕」，而这些区域的墙身大部份涉及结构及防水，或者基于消防条例，厨、厕布局「拆不得」，也「动不得」。在这种强制性的框架下，家私摆位及间房成了每位准业主的难题。以下几个建议方案，希望可以帮到户主在有限空间内实现合法又实用的现代化家居。

居屋装修前注意事项：限制与法规要求

进行居屋装修前，必须充分理解和遵守一系列限制和法规要求，以确保工程合规，以下是一些重点限制事项：

限制事项 

居屋装修注意事项 

结构墙与横梁 

严禁拆改，以免影响楼宇结构安全。 

铝窗及外墙 

不可任意改动，以免违反大厦公契。

厨房门 

因涉及消防安全条例，原则上禁止擅自拆除或更换，这是居屋装修中最严格的限制之一。

装修期限 

绿表申请者须于收楼后60日内将原有公屋交还。意味著居屋装修需在两个月内完成，否则第三个月需缴交三倍占用费。 

在深入探讨不同呎数的布局前，有几项装修逻辑几乎是所有新居屋单位通用的：

在玄关位置，可订造一个高身储物柜靠门口墙身摆放，并以圆角设计，能将杂物集中在进门一侧之余，也避免影响入屋动线。部分单位的厕所通常位于入口位置，建议利用饰面板将厕所门做成隐形门，这能有效化解「开门见厕」的尴尬，也可以令单位视觉上更加美观。

厨房方面，一般居屋面积介乎于263方呎至510方呎，部分中型及大型单位的厨房是置于玄关位，户主可在不改动厨房墙身尺寸下，换上饰面板做成隐形门，外观上更加一致。由于大部分新式居屋都是以「清水楼」交付，一般建议订造厨房吊柜及含台面石的地柜，除了可用尽整个垂直空间，也能将所有厨具、小家电完全隐藏，避免杂物堆放在台面，在视觉上减轻进门后的杂乱感。

最后客厅位置，由于新式居屋交付时不设房间，客厅布局的核心在于平衡空间感及私隐需求。家具建议靠墙排列以保持中央动线畅通，避免视觉挤拥。针对客厅末端的间房处理，最理想是按单位呎数，选择以柜作墙、采用透光式或可活动的间隔，确保在有限的空间能善用单位布局。

不同单位尺寸理想布局

1至2人单位：以柜代墙的极简流动

对于1至2人单位，增强空间感绝对是首要考虑。由于单位面积有限，应避免使用厚重的实体墙间房。建议一组5呎高身衣柜即可划分出睡房，可增加收纳空间之余，窗边的光线也能渗透到客厅。玄关位则选用5呎至6.5呎的高身储物柜连鞋柜，将杂物集中在进门一侧，确保客厅中央保持空旷，再配备4.5呎电视矮柜，让视线能无阻挡地延伸至窗外。

1至2人单位平面图及家私摆位图。
1至2人单位平面图及家私摆位图。

3至4人单位：玻璃间隔及高效收纳的平衡

房间的数量及空间感变得更重要。为了不影响客厅采光，令客厅变成「黑厅」，建议采用玻璃间隔墙、趟门及摆放高身衣柜来划分睡房。单人床房可按需要选择地台床或高架床去增加收纳空间，双人床房可以摆放大型到顶衣柜。玄关位可摆放一个高身储物柜，充分利用每一寸垂直高度，解决家庭成员的储物压力。

3至4人单位平面图及家私摆位图。
3至4人单位平面图及家私摆位图。

4至5人单位：多房布局及储物规划

应以实用柜体为设计核心。建议将房间隔墙改为双面衣柜，供相邻两房共用以节省墙身厚度。客厅利用到顶隐藏门整合电视墙，消除多房布局的凌乱感；睡房则采用 L 型高身床架，将下层空间转化为书枱或收纳柜，确保每位成员有独立作息区域，在不影响天花高度的情况下，最大化善用垂直空间。

4至5人单位平面图及家私摆位图。
4至5人单位平面图及家私摆位图。

突破框架限制 重塑理想家居

综观上述规划，纵使居屋存在诸多规范及限制，透过灵活思维及立体布局，居屋户主依然能在有限的空间中创造不一样的生活氛围。寻找合适的装修公司不仅可为户主解决收纳难题，更可以将原本死板的间格，变成多元性。希望这份指南能协助各位居屋业主，在法规标准及生活品质之间取得完美平衡，为家居打造最理想及舒适的环境。

 

 

唐耀贤
好师傅创办人

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