AI家居设计教学一文看清 减少与设计师争执 附6大热门风格Gemini提示词

传统家居设计高度依赖专业知识与技能，对一般大众而言，单凭一张平面图实在难以具体勾画出梦想中的家，并难以向设计师准确传达心中的构想。随著Google Gemini AI正式对香港区用户全面开启免费使用，可将AI应用于家居布置，不仅能大幅提升前期沟通效率，更重要的是能将抽象构想具象化，有效减少设计过程中的不确定性与潜在争执。

大众到底可如何操作？以下为大家整理了两个超实用的Gemini家居设计教学：

方法一：新手入门（直出风格图）

最简单直接的方法，就是上传你家中的单位实景照片，并输入简单的指令，例如「请将这张客厅照片分别改为3个风格：日式简约风/工业风/奶油白风格，并分别生成效果图，不要改变窗户位置、房间构图及拍摄角度」。Gemini就能迅速产生相应的效果图片，可直接比较哪个风格最符合心水。

方法二：进阶玩法（图片反向提示 Image Prompt）

如果在网上看到心仪的装修参考图，但不知道该如何描述，可以利用这个「反向操作」技巧精准还原：

1.先拆解风格：上传心仪的参考图片，输入指令「请给我这张室内设计照片的提示语（Prompt）」。

2.套用至自家单位：获得系统生成的提示词后，上传你自己单位的照片，再输入指令「目前这是我家客厅照片，请依照以上提示语帮我替换，并产生成效果图，不要改变窗户位置、房间构图及拍摄角度」。

范例示范：

6大热门风格提示词（Prompt）

大家可直接复制以下提示词范本，配合自家单位的照片，在Gemini中生成不同风格的装修提案，记得保留最后一句核心限制：

1. 奶油原木风

目前这是我家客厅照片，请依照提示语帮我替换，并产生成效果图。要求如下：

风格： 奶油风结合原木风，轻法式温柔细节点缀。氛围： 温柔治愈、通透明亮，低饱和松弛感，无厚重压抑感。布局： 右侧落地式原木电视柜（高低柜组合）及原木餐边柜；中央无主灯客餐一体过渡区；沙发区配奶白色直排布艺沙发+圆形原木茶几及藤编休闲椅。配色： 奶白色、浅橡木色为主，避免高饱和亮色。材质： 浅橡木实木地板、奶白色柔光乳胶漆、小面积哑光黄铜五金。特殊要求： 保留自然采光，加轻薄纱帘；无主灯设计。质量需达照片级渲染。不要改变窗户位置、房间构图及拍摄角度。

奶油原木风。

2. 轻法式复古风

目前这是我家客厅照片，请依照提示语帮我替换，并产生成效果图。要求如下：

风格： 轻法式结合复古风，弱化繁复雕花。氛围： 浪漫慵懒、复古精致，有老洋房的温柔质感。布局： 右侧法式弧形矮电视柜；中央法式圆形实木餐桌+绒布餐椅；沙发区配焦糖色绒布弧形沙发+雕花实木茶几。配色： 暖米白、焦糖色为主，哑光墨绿点缀。材质： 复古拼花胡桃木地板、暖米白微肌理艺术涂料。特殊要求： 增加挂画、蕾丝桌旗等软装层次感；复古胶片质感光影。不要改变窗户位置、房间构图及拍摄角度。

轻法式复古风。

3. 现代简约轻奢风

目前这是我家客厅照片，请依照提示语帮我替换，并产生成效果图。要求如下：

风格： 现代简约为主，融入低奢金属细节。氛围： 高级通透、简约大气，冷调中带暖。布局： 右侧悬浮式岩板电视柜及无拉手餐边柜；沙发区配浅灰色科技布直排沙发+大理石圆形茶几。配色： 浅灰色、奶白色为主，玫瑰金/枪灰色金属点缀。材质： 哑光瓷砖/实木地板、科技布、岩板。特殊要求： 电视挂墙预留隐藏电线位；极简无主灯设计，强调线条感；高级冷感光影。不要改变窗户位置、房间构图及拍摄角度。

现代简约轻奢风。

4. 新中式简约风

目前这是我家客厅照片，请依照提示语帮我替换，并产生成效果图。要求如下：

风格： 新中式结合现代简约，保留东方意境。氛围： 雅致宁静、禅意松弛。布局： 右侧新中式实木餐边柜及电视柜；后方放简约实木方桌+圈椅；沙发区配浅米色棉麻布艺沙发+带茶盘实木茶桌。配色： 浅米色、胡桃木色为主，朱砂红、墨青色点缀。材质： 胡桃木实木地板、宣纸质感艺术涂料。特殊要求： 增加陶瓷摆件及禅意绿植；禅意静谧光影。不要改变窗户位置、房间构图及拍摄角度。

新中式简约风。

5. 侘寂风奶油感

目前这是我家客厅照片，请依照提示语帮我替换，并产生成效果图。要求如下：

风格： 侘寂风为主，融入奶油风温柔低饱和。氛围： 慵懒松弛、有岁月的温润质感。布局： 右侧侘寂风微水泥餐边柜及做旧实木电视柜；开放式厨房旁微水泥餐桌+藤编餐椅；沙发区配米白色亚麻弧形沙发+水泥原色茶几。配色： 米白色、水泥原色为主。材质： 浅橡木做旧地板、米白色微水泥艺术涂料。特殊要求： 软装以棉麻、羊毛为主，搭配手工感摆件；保留轻微材质肌理感。不要改变窗户位置、房间构图及拍摄角度。

侘寂风奶油感。

6. 日系无印原木风

目前这是我家客厅照片，请依照提示语帮我替换，并产生成效果图。要求如下：

风格： 日系无印风结合微禅意（Zen）。氛围： 宁静温润、极简自然，充满生活气息。布局： 右侧落地式原木格栅电视柜及和风木质餐边柜；中央保留大面积活动留白；沙发区配低矮亚麻色沙发+实木矮茶几。配色： 象牙白、原木色为主，苔藓绿点缀。材质： 浅色实木地板、纯白乳胶漆、竹藤编织。特殊要求： 窗户配木百叶窗或亚麻纱帘；隐藏式收纳为主；强调木质真实纹理光影。不要改变窗户位置、房间构图及拍摄角度。

日系无印原木风。

举一反三：让Gemini帮手写专属Prompt

除了上述6个风格外，你也可以让Gemini仿写其他风格的提示词。步骤非常简单，先复制以上任何一个提示词结构，再输入指令「请参考以上提示词结构，帮我写一个北欧简约风格（或其他你想要的风格）的提示词，只需输出提示词，先不要生成图片。」这样就能根据个人喜好，无限拓展出更多专属风格。

当然，从专业室内设计师的角度来看，AI生成的设计图在尺寸比例和承重等物理限制上未必完全准确，但它的真正价值在于启发灵感。作为非专业人士，我们可以利用AI将脑海中的设计概念具体呈现，化作与设计师沟通的最佳桥梁。如要落实具体的装修细节及施工方案，最好还是交由专业室内设计师把关及落实构思。

相关文章：「AI执屋」恐取代收纳师 4步生成效果图 记者实测具不同风格

延伸阅读：港男称$3000 DIY翻新房间 打造专属「宅男天堂」电竞氛围兼备多功能

相关文章：素人分享家居布置 意外受热捧 弃特定风格 随心添置质感家品「软装才是注入灵魂关键」

相关文章：白光黄光不同色温影响大 随时增加近视风险 运用得宜可提高食欲？附色温选择贴士

相关文章：6大低成本招数增家居品味 最平不需百元 拣选吊灯有妙法

相关文章：告别黑白灰 2026家居配色趋势 3大自然色系成主流 设计师分享搭配实用公式