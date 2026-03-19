告别石屎森林 150万圆澳洲田园梦 大角咀700呎旧楼大翻新 变身绿意轻奢写意居

在寸金尺土的香港，要实现一个充满异国风情的家居梦想并非易事。今次参观大角咀一个实用面积约700呎的旧楼单位，业主陈太花费150万元，成功将澳洲的田园风光带回香港。负责这次改造的Hei Design设计师Kathy透露，陈太曾在外国居住，对开阔写意的田园风格情有独钟，因此设计团队巧妙地以「绿色」作为贯穿全屋的设计灵魂，并选用温润的木材与复古元素，将自然气息与典雅风格完美融合。

客厅具法式轻奢韵味

甫入单位，客饭厅开阔的空间感随即映入眼帘。全屋铺设了温暖的浅木色人字拼花地板，为家居注入自然暖意。墙身及大型储物柜均采用了柔和的奶油白色，并以精致的法式线板（Wall Molding）勾勒点缀，从电视墙一直延伸至走廊大柜，线条简洁利落，不但提升了空间的立体感，更为现代简约的风格增添一丝法式轻奢的古典韵味。

客厅布局实用与美感并重，电视墙旁的到顶高柜与悬浮式电视柜，采用了奶油白与浅木色的搭配，既满足了庞大的收纳需求，保持家居整洁，亦显得轻盈而不压迫。设计师在开放式层架摆放了精致的装饰品及绿色植物，为空间注入生活气息。

设计师善用窗台位置，将其打造成舒适的卧榻，配上柔软的抱枕，成为户主享受日光、阅读休憩的悠闲角落。

清新田园风厨房成焦点

饭厅旁的半开放式厨房绝对是全屋的设计亮点，设计师大胆选用了近年极受欢迎的鼠尾草绿色（Sage Green）作为橱柜主色，搭配复古的金色把手，清新脱俗。墙身铺设了缤纷的花卉图案墙砖，与地下的方格地砖相映成趣，洋溢著写意的田园气息。厨房与饭厅之间以吧台作分隔，既保持了空间的通透感，亦增加了备餐及互动的区域，完美融入客饭厅的整体设计。

在工程尾声曾出现一段小插曲，设计团队为厨房高处的储物柜加装了图则上没有的门把。起初业主亦有疑虑，但设计师解释，这是考虑到柜身较高，若没有门把，身材娇小的陈太每次开门都需费力踮脚。

延续墨绿色营造静谧雅致

睡房的设计延续了全屋的绿色主题，但用色更为沉稳。床头背景墙髹上了静谧的墨绿色，并以直纹饰面增加了墙身的立体感和质感。墙上装有一盏设计简约、线条流丽的黄铜壁灯，散发出柔和光晕，与墙色形成高雅对比。床头两侧配备了简洁的奶油白色床头柜，搭配柔软舒适的布艺床靠，营造出一个静谧安逸、极具格调的休憩空间。

图片由Hei Design设计团队提供

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