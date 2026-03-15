网店夫妻60万建木系安乐窝 打通两房拓多功能空间 主人房秒变专业摄影棚

对于都市人而言，一个舒适且多功能的安乐窝至关重要。今次介绍的单位位于将军澳中心，为实用面积465方呎的单位。户主夫妇委托Page Interior Design的设计总监Kay，期望以60万元的预算，将单位改造成既能满足日常生活、招待朋友，又能兼顾其服装生意需求的多功能空间。

拆墙引光 打造开放式明亮厨房

甫入室内，即被浅木色与纯白色基调所营造的明亮、温润氛围所包围。整个设计的核心，在于「引光」与「柔化」。单位原来的厨房空间狭小且光线不足，为此，设计团队作出了大胆的改动。他们拆除原有墙壁，改为一个设有大面积玻璃的半开放式厨房。这一改动不仅成功将客厅的自然光引入厨房，更将玄关区域无缝地融入厨房，使整个空间感倍增，视觉上更显通透。设计师采用了简洁的木色系设计，配合假天花和路轨灯，让户主可随意调节灯光效果，营造不同氛围。

弧形线条贯穿 窗台化身多功能休闲区

为贯彻柔和的日式风格，设计师在全屋巧妙运用弧形线条，从玄关特色墙，延伸至墙身与柜体的收边，流畅的曲线削弱了空间的棱角感，让整个家散发著温润气息。电视背景墙尤其匠心独运，特别选用了带有细腻纹理的灰色艺术漆，并在内凹的弧形设计之上，配搭简洁的木质地柜，在不同光线的映照下，呈现出丰富而沉稳的光影层次。

最吸睛的，莫过于在客厅被木材完全包裹的巨大窗台，它不仅是一个坐卧区，更像一个阳光满溢的独立「部屋」，成为了全屋的灵魂所在。设计团队用木材订造了一个大型框架，将全屋的窗台包裹起来，不仅美化了原本不起眼的窗台石，更将其转化为一个宽敞的休闲地台。最令人惊喜的是，该区域还内藏一个隐藏式晾衫架，完美解决了室内晾晒衣物的难题。

两房合一 主人房兼备摄影工作间

为了给予户主更宽敞的休息及工作空间，设计师将两间睡房打通，合并成一间大主人房。房门位置经过调整后，得以在房内打造一整幅深度足够的纯色大衣柜。该衣柜不仅提供大量的储物空间，其简约的设计更可充当户主服装生意的「布景板」，方便随时拍摄产品照。此外，房内的窗台同样被改造成书桌和化妆桌，并以圆角设计增加安全性与舒适感，处处体现了细腻的巧思。

日式禅风浴室 细节尽显心思

浴室方面，设计亦同样充满惊喜。Kay介绍，团队特意选用带有凹凸条纹的日式禅风磁砖，并在渗光镜柜的映照下，突显其独特质感。为解决洗衣干衣的问题，一个高柜被垂直设置，巧妙地容纳了洗衣机和干衣机，甚至还包含一块可伸缩的置物烫衫板。洗手盘旁的储物柜内，除了收纳各类瓶罐，更设有一个隐蔽的纸巾出口，将实用与美观融为一体。

图片由Page Interior Design提供

相关文章：新婚夫妇重塑何文田旧居 95万筑日系森林木屋 改间隔为工人姐姐打造专属空间

相关文章：退休夫妇筑愉景湾清新度假居 设计师巧改间隔引景入室 千呎大宅化身「会呼吸的家」

相关文章：情侣50万筑婚后爱巢 西半山旧楼变法式轻奢屋 设计师揭1招悭近半装修费

相关文章：告别40年阴暗旧楼 青衣夫妇50万筑温暖木系阳光屋 设计师上演「空间魔术」 一奇招增细单位收纳

相关文章：九龙城20年旧楼变「小京都」 新婚夫妇65万筑和风爱巢 一招解决厕所收纳难题

相关文章：千呎豪宅只留1间房 回流夫妇斥37万圆梦 打造日式禅意海景居

相关文章：30年珍藏酸枝家私成主角 沙田退休夫妇「以回忆筑巢」 打造温润禅意安乐窝

相关文章：3人2猫奶油风之家开箱 80万大翻新 空中天桥实现人宠共融 打造酒店级「三分离」卫浴

相关文章：温润木色筑杏花邨两房爱巢 60万打造手作人梦想家 浴室「偷位」变出收纳空间

相关文章：情侣300呎蜗居变身日式温泉旅馆 弃梳化转用榻榻米地台 2招化解「五门归心」

相关文章：荃湾近半世纪旧楼变身日系小宅 圆拱玄关位成最强打卡位 L形大柜解决储物难题

相关文章：西贡半世纪村屋大翻新 中古绿调贯穿全屋 圆拱设计延续复古美学

相关文章：日本和式碰上工业风 50万翻新天水围旧楼 设计师巧用空间增多一房

相关文章：情侣掷百万装修千呎「西斜户」 融合日式与实用元素 管理阳光是一大挑战

相关文章：葵涌旧楼变孟菲斯国度 78万玩转几何美学 大胆撞色营造视觉张力

相关文章：39万改造九龙湾428呎新盘 工业风融合精品酒店氛围 善用走廊空间 巧藏储物智慧

相关文章：80后夫妇79万改造色彩家居 单车展示区吸睛 客厅暗藏飞镖靶

相关文章：150万翻新何文田60年旧楼单位 复古格调藏巧思 一个改动解决五口之家争厕所难题

相关文章：潮玩夫妇60万打造小天地 大量LED灯带凸显收藏品 配合日式木器更通透

相关文章：70万翻新九龙塘近半世纪旧楼 648呎三房改两房 扩大客饭厅 满足音响发烧友情侣

相关文章：渗水旧楼变日式田园风新居 重点解决采光问题 设计师：业主美学要求高

相关文章：退休夫妇88万翻新美孚新邨 称「人生最后一次装修」筑安心养老宅 一个设计方便轮椅畅行

相关文章：68万改造400呎蜗居变宠物乐园 巧分4区毛孩畅玩不打扰 起居室特设猫咪通道

相关文章：居屋变身动漫迷Dream House 潮玩如艺术品展示 增隐形空间收纳近千款模型

相关文章：新婚夫妻68万 改造600呎安乐窝 工业风遇上胡桃木 巧妙灯装横梁增空间感

相关文章：回流夫妇75万改造美孚新邨 假天花错觉改善楼底矮 碍眼结构墙变艺术区