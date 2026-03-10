素人分享家居布置 意外受热捧 弃特定风格 随心添置质感家品「软装才是注入灵魂关键」

香港寸金尺土，不少业主装修时总想将空间「用尽」，于全屋度身订造入墙柜，希望一次到位；然而，有年轻业主反其道而行，透过适当留白与精心挑选的家品灯具，塑造出贴近自然且静谧低调的生活空间，并认为相比起追求特定风格，不如跳出既有框架，从认识自我开始，逐步探索出专属的理想家居。

日式复古基调 猫咪有专属房间

从事文职的Melo接受《星岛头条》访问时表示，于7年前成功「上车」，购入实用面积559方呎的单位，为切合实际生活节奏，将三间房间规划为睡房、衣帽间及一间专属于两只爱猫的「猫房」。该单位以沉稳的黑胡桃木色及黑色为主调，加入小量其他色彩点缀，再以木材、陶瓷、藤编与布艺等丰富材质堆叠层次，为空间带来温暖与安定感。

从极简底妆 逐步添置灵魂软装

Melo搬入单位后，不时在社交平台帐号分享家居日常，其独特品味意外吸引大批同好，更有人向她请教布置心得。Melo坦言，家中现在面貌是多年来慢慢累积而成。回想当初置业时年纪尚轻，她对「家」的轮廓尚未清晰，加上预算有限，故决定以「极简」为装修基调，放弃入墙系统柜，为未来的可塑性留白。

随着历练与审美观日渐成熟，Melo逐步购入古道具、艺术品与灯具，每一次添置并非刻意规划，而是随心而行的结果，「很多时候是添置了一件器物后，才灵机一触想到下一步的改变。」她形容，硬装犹如家居的「底妆」，后续添置的软装才是为空间注入灵魂的关键。

最爱睡房地台床 吊灯改挂床尾

单位布置灵感大多源于Melo过往的日本旅行经历，以及网上各式家居分享的揉合。至于家品来源甚广，涵盖本地古道具店、日本旅行时邂逅的家品店，以及Creema等网购平台。

谈到最满意家中哪一个部份，Melo选择了睡房及地台床。吊灯并非置于天花板中央，而是悬挂在床尾上方。打破常规之余，也令她感觉像「置身船上」，安稳而不张扬。

若说家中有故事的物件，第一件是客厅的一盏藤编吊灯，「这是我中学时和爸爸一起买的，从原生家庭带过来。」尽管后来添置了不少设计师灯具，但这盏灯在她心中始终无可取代，「我往后的审美也似乎和这盏藤编吊灯一脉相承，带有侘寂味道。」

另一件珍藏则是她初入职场时，斥资2,000多元购入的日本手作线香座。

另一件珍藏则是她初入职场时，斥资2,000多元购入的日本手作线香座。「那时经济能力有限，但对『美』有著深深追求。」她在香港一间日本选物店的社交平台看到店主分享后念念不忘，数月后鼓起勇气询问购买途径。巧合的是，店主当时正身在京都，且店内刚好剩最后一个，「彷如命中注定。」

从灯光入手 提升家居质感

Melo估计全屋软装花费约8至10万港元，单是各款灯具已占约2至3万元，原因在众多软装之中，她最在意灯光配置，更视之为提升家居质感最关键的一环，「有暗光，才会有暖黑。」她特别引用日本唯美派作家谷崎润一郎所著《阴翳礼赞》当中的一句话：「美，不存在于物体之中，而存在于物与物产生的阴翳的波纹和明暗之中。」

若预算有限又渴望提升家居质感，Melo建议可先从灯光入手，透过不同形态及照射方向的灯具（如吊灯、座地灯、桌灯等），在各处营造高低错落的层次；不应依赖一盏极亮的主灯来照明，因为这会令空间变得一览无遗且扁平乏味。此外，她亦推介使用智能灯胆以调节灯具的冷暖光暗，2700K或以下的色温能为空间带来放松的氛围。

除家品外，Melo亦喜欢以绿植点缀空间。作为两只猫的「奴才」，她在挑选植物时格外谨慎，以宠物友善为大前提。她精心挑选了小豆树、太平洋面包树等对宠物安全的品种，再根据摆放高度与风格进行搭配。

Melo建议，大家毋须急于一开始便将空间填满，因真正的生活需求会随居住时间渐渐浮现，而且具质感的家具向来可遇不可求，「保留一定的空间，才能令设计灵光乍现。」

受访者Threads及Instagram

