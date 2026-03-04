业主装修后厕所对正楼下厨房 30年邻居感恶心 「觉得头顶有人如厕」最终交法院裁决

装修时擅自改动图则，随时惹上官非。内地一对相识30年的楼上楼下邻居，因楼上业主在装修时将厕所改建在楼下厨房的正上方，令楼下住户每逢用膳便觉得「头顶有人如厕」，恶心到难以下咽。双方多次交涉不果，最终闹上法庭。法院近日裁定，即使未有漏水，楼上业主亦须将厕所还原。

30年邻居因装修反目

内媒报道，案中主角周先生（化名）与柳先生（化名）为楼上楼下邻居，30年前他们获公司分配大连市沙河口区西南路某屋苑的单位，周先生住2楼，柳先生住3楼，两家关系一直和睦。

3年前，周先生发现家中厕所天花板漏水，上门了解时发现柳先生家刚刚完成大装修。最令周先生震惊的是，柳先生竟将原本的厕所完全拆除，并向北面露台方向移位，改建成一个长约2.1米、宽约1.35米的新厕所，而这个新厕所的位置，正正位于周先生家厨房的上方。

楼下住户：有时食饭要入睡房

对于漏水问题，柳先生坚称装修时已重做防水工程，认为是周先生家中的喉管老化所致。不过，最令周先生无法接受的是厕所位置的改动，他抱怨「每次在厨房食饭，一想到楼上有人在头顶用厕所，就觉得很不舒服，有时只能端著饭碗去睡房食。」

周先生认为，柳先生擅自改变单位结构，不仅影响楼宇安全，更严重滋扰其正常生活。他要求对方还原厕所位置，但遭拒绝。在多次交涉无果后，周先生决定委托律师，入禀大连市沙河口区人民法院，要求柳先生将厕所恢复原状。

法院判决强制还原

法院受理案件后，委托专业机构进行现场勘察。经过24小时蓄水测试，确认柳先生家中的新厕所并无漏水。但勘察报告指出，柳先生确实改变了厕所位置，并轻微改动了主去水喉，这可能会导致分支喉管漏水，而周先生家的墙身及天花板亦确实留有水渍。

法院审理后指出，根据内地《民法典》规定，民事活动不得违背公序良俗，相邻权利人应以方便生活、公平合理的原则处理相邻关系。法院认为，即使柳先生的新厕所没有漏水，但考虑到厕所与厨房在功能上的巨大差异，将厕所建在他人厨房上方，不仅违反相关建筑规范，更违背了公序良俗，严重影响了周先生的正常生活。

最终，法院于上月25日作出一审判决，判周先生胜诉，并下令柳先生须于60日内将厕所还原至原则设计位置。

在港改动结构 或影响按揭申请

在香港，不少业主希望令家居具备个人风格和更切合居住需要，所以很多时在收楼后都会「砍掉重练」，将全屋大翻新，有人更会考虑风水等原因将厨厕互调。

然而，原则上厨厕对调牵涉结构改动，在开始工程前，业主必须聘请合资格人士进行评估，并向屋宇署呈交建筑图则申请，获得批准后才可施工。若擅自改建，即属违规，一经发现业主需自费还原，损失不菲之余，更有机会因而负上刑责。

另外，结构改动亦可能构成潜在的按揭危机。曾有买家打算购入一个居屋单位，支付细订后，银行派估价师上门视察后，发现单位曾经进行大改造，包括将厨厕对调。最后，银行拒绝批出按揭，数十万订金血本无归。因此，无论是业主还是准买家，都应留意单位内的厨厕对调是否已获屋宇署批准，以免银行因风险考量而拒批按揭。

