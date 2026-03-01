告别40年阴暗旧楼 青衣夫妇50万筑温暖木系阳光屋 设计师上演「空间魔术」 一奇招增细单位收纳

在寸金呎土的香港，如何将有限的居住空间，打造成兼具实用与美感的安乐窝，是许多业主需要面对的课题。这次介绍的单位位于青衣，已有近40年楼龄，实用面积约370平方呎，屋主为一对夫妇，他们期望以50万元的预算，重新装修刚刚购置的新居，并注入钟爱的日式气息。Hoom Studio设计师Amon接下挑战，透过一系列「偷位」技巧及空间重塑，成功将这个「蜗居」变身为宽敞舒适、明亮通透的木系理想家。

黄铜元素点缀橡木家私

步入单位，随即被温暖阳光及温润的暖黄色调包裹。单位以柔和的日式风格为主轴，设计师Amon应屋主所求，避免过于花巧的设计，主要选用橡木色统一全屋订制家私，营造和谐温暖的感觉。同时，为了满足屋主对金属质感的喜爱，设计师巧妙地在柜门把手、门五金及饭厅墙身的壁灯等细节处，以黄铜元素作点缀，为简约空间增添一抹精致轻奢感。而贯穿全屋风格的，还有屋主早已选定的一盏风扇灯，成为了设计的中心之一。

客饭厅及书房空间重塑

客饭厅是本次设计的一大亮点，由于空间有限，Amon破格地将餐桌置于梳化后方，并以一体化的长凳及L型储物柜取代传统餐椅，既节省空间，亦大大提升收纳量，完美解决了同时摆放梳化与餐桌的难题，让两口子不论在何处都能舒适观看电视。

电视墙的设计更是匠心独运，Amon将整面特色木条子墙向书房后移，以「柜间墙」的形式分隔客厅及书房，并将庞大的L型由地至顶储物柜「藏」于书房内，主要的储物功能设计在墙的背面，即书房一侧。此「偷位」设计不但释放了客厅的活动空间，也维持了视觉上的简洁开扬。

长虹玻璃门引光入室

由于受门板阻挡，单位原本的采光不佳，为了改善单位采光，Amon特意将厨房及书房门换上通透的长虹玻璃门，让日光得以在屋内自由穿梭，全屋感觉更明亮开扬。此外，Amon还将客厅及主人房的大窗台以木材包围，此举一石二鸟，既可作为屋主阅读时的倚靠，保护墙身油漆，亦如画框般将窗外景致框起，为家居增添诗意。地板方面，他采用了具拉阔空间感的人字拼法铺设，比传统铺法更显细致，让原本的单位更显宽阔。

图片由Hoom Studio提供

