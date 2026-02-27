装修纠纷烂尾频生 工程展开前5大保障攻略 助业主更安心丨唐耀贤

置业装修本是喜事，但装修纠纷及工程烂尾的新闻频频出现，令业主在计划装修时都提心吊胆。如果不想巨额装修费付诸东流，除了要慎选装修师傅，更重要的是业主自己也要做足功课，在工程开始前了解如何保障自身权益，避开常见陷阱。想确保梦想家园能如期安心完工，以下 5 大保障攻略可以帮业主远离装修烂尾。

1. 师傅：第一次会面的重要性

由于装修工程期长达三个月至半年，所以装修团队能够理解您的需求和期望至关重要。业主可从装修公司「班底」和其过往案例，去寻找合适的团队。具备丰富经验的装修师傅，都有能力预判施工难点，沟通起来也更有默契，减少与业主之间的误解及出错。

2. 品质：标准指引 客观验收标准

施工品质方面，大多数都不会对装修工程验收有专业知识背景，面对复杂的水电、泥水工程，一般都无法判断是否达标。此时，由法律界与工程界共同制订的《香港装修指引》便能发挥关键作用，这套指引为业主提供了客观的施工与验收的标准说明，有助双方在共同基础上，建立高效的合作关系，同时也可让户主在面对验收细节时，拥有一套客观的判断准则，确保施工质量达标。

3. 付款：按工程进度分期付款

签约时，业主须加紧留意付款安排。坊间经常出现一些报价单是以日期收款，这代表无论工程进度如何，业主都需要在指定日子缴交款项，这方面对业主而言是毫无保障。另一方面，业主亦须避免在工程初期支付过高比例的款项。根据《香港装修指引》中「报价单样本」说明，款项应与工程进度挂钩，每一期支付款项都应该阶段工序完成，并由业主或验收团队验收后，同意工序达标的基础上才付款给师傅。这既能确保装修团队按部就班地完成工程，也能防止因大部分款项过早付清而令客人处于被动的局面。

4. 时间：遵守合约上的完工时间

业主在签约时，应要求在合约中清楚列明「确实完工日期」，而非采用「工作天数」等模糊字眼，以防因假期定义不清或天气影响而导致完工日期无从考究。此外，为加强对工程进度的约束力，合约内最好具体加入「延误索偿条款」。若装修公司无合理原因而未能于约定日期完工，须承担相应的补偿责任。这不仅是对业主权益的保障，更能促使施工方在安排工序时更加严谨及守时。

5. 沟通：专业配对及沟通桥梁

考虑到业主直接面对师傅时，可能因术语隔阂或担心关系僵化而感到压力，善用专业的配对平台能提供额外的沟通保障。例如好师傅装修配对平台特别为业主设立专属的WhatsApp群组支援，由专业的装修顾问及工程客服组成的第三方团队，不仅能以专业身分即时解答报价单或工序上的疑难，更能作为中立的桥梁排解业主与师傅间的沟通误会。

新年过后是装修的旺季，不少师傅正忙于处理年前积压的订单，如果想在理想日子开工，建议大家要提早规划并预约师傅排期。好师傅有过百队师傅团队可供配对，均通过超过30项严格审查，确保在手工达标的同时，亦具备良好的契约精神及沟通能力。

唐耀贤

好师傅创办人