Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

装修纠纷烂尾频生 工程展开前5大保障攻略 助业主更安心丨唐耀贤

家居装修
更新时间：06:00 2026-02-27 HKT
发布时间：06:00 2026-02-27 HKT

置业装修本是喜事，但装修纠纷及工程烂尾的新闻频频出现，令业主在计划装修时都提心吊胆。如果不想巨额装修费付诸东流，除了要慎选装修师傅，更重要的是业主自己也要做足功课，在工程开始前了解如何保障自身权益，避开常见陷阱。想确保梦想家园能如期安心完工，以下 5 大保障攻略可以帮业主远离装修烂尾。

 延伸阅读：做好验楼 预防胜于补救 专业检查发现问题可省却后期麻烦

1. 师傅：第一次会面的重要性

由于装修工程期长达三个月至半年，所以装修团队能够理解您的需求和期望至关重要。业主可从装修公司「班底」和其过往案例，去寻找合适的团队。具备丰富经验的装修师傅，都有能力预判施工难点，沟通起来也更有默契，减少与业主之间的误解及出错。

2. 品质：标准指引 客观验收标准

施工品质方面，大多数都不会对装修工程验收有专业知识背景，面对复杂的水电、泥水工程，一般都无法判断是否达标。此时，由法律界与工程界共同制订的《香港装修指引》便能发挥关键作用，这套指引为业主提供了客观的施工与验收的标准说明，有助双方在共同基础上，建立高效的合作关系，同时也可让户主在面对验收细节时，拥有一套客观的判断准则，确保施工质量达标。

延伸阅读：油漆工程指南：铲底、材料与验收

3. 付款：按工程进度分期付款

签约时，业主须加紧留意付款安排。坊间经常出现一些报价单是以日期收款，这代表无论工程进度如何，业主都需要在指定日子缴交款项，这方面对业主而言是毫无保障。另一方面，业主亦须避免在工程初期支付过高比例的款项。根据《香港装修指引》中「报价单样本」说明，款项应与工程进度挂钩，每一期支付款项都应该阶段工序完成，并由业主或验收团队验收后，同意工序达标的基础上才付款给师傅。这既能确保装修团队按部就班地完成工程，也能防止因大部分款项过早付清而令客人处于被动的局面。

4. 时间：遵守合约上的完工时间

业主在签约时，应要求在合约中清楚列明「确实完工日期」，而非采用「工作天数」等模糊字眼，以防因假期定义不清或天气影响而导致完工日期无从考究。此外，为加强对工程进度的约束力，合约内最好具体加入「延误索偿条款」。若装修公司无合理原因而未能于约定日期完工，须承担相应的补偿责任。这不仅是对业主权益的保障，更能促使施工方在安排工序时更加严谨及守时。

5. 沟通：专业配对及沟通桥梁

考虑到业主直接面对师傅时，可能因术语隔阂或担心关系僵化而感到压力，善用专业的配对平台能提供额外的沟通保障。例如好师傅装修配对平台特别为业主设立专属的WhatsApp群组支援，由专业的装修顾问及工程客服组成的第三方团队，不仅能以专业身分即时解答报价单或工序上的疑难，更能作为中立的桥梁排解业主与师傅间的沟通误会。

新年过后是装修的旺季，不少师傅正忙于处理年前积压的订单，如果想在理想日子开工，建议大家要提早规划并预约师傅排期。好师傅有过百队师傅团队可供配对，均通过超过30项严格审查，确保在手工达标的同时，亦具备良好的契约精神及沟通能力。

唐耀贤
好师傅创办人

延伸阅读：2026装修攻略 施工季节全解构 选对月份可悭钱兼慢工出细货

延伸阅读：细单位变出独立空间靠间墙 石膏板轻巧价格低 一类砖不防火 四大材质优缺点全面睇

延伸阅读：解构香港装修陷阱 业主3招自保

延伸阅读：装修工序不能乱来 或致5大常见问题 掌握正确流程免后患｜唐耀贤

延伸阅读：装修纠纷每年平均逾170宗 3大应对策略增保障 切忌一次过付款

延伸阅读：单位历火劫 损毁评估不容忽视 家居装修理赔 必需标准报价单

延伸阅读：居家安老首重安全「长者屋」6大装修设计要点 减少意外风险

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

最Hit
港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生
港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生
生活百科
2026-02-25 15:35 HKT
向华强证身家不留儿子 附加「禁移民美国」条件 郭碧婷做遗产管理人 细仔向佑：不公平
向华强证身家不留儿子 附加「禁移民美国」条件 郭碧婷做遗产管理人 细仔向佑：不公平
影视圈
10小时前
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
01:21
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
生活百科
2026-02-25 17:00 HKT
5上将遭罢免全国人大代表，包括原海陆空主帅。
5上将遭罢免全国人大代表 包括原海陆空主帅
即时中国
9小时前
英国将严格执行电子旅行授权计划。(法新社)
英国ETA︱周三起严格执行 包括港澳台旅客出发前申请否则禁入境
即时国际
2026-02-25 16:20 HKT
朱玲玲二仔恋情浮面？霍启山绯闻女友娜然现身中环 传已融入霍家地位获肯定
朱玲玲二仔恋情浮面？霍启山绯闻女友娜然现身中环 传已融入霍家地位获肯定
影视圈
10小时前
湿疹新配方！港大研发湿疹新配方全线断货 购买渠道/补货日期/每月设限购？
保健养生
18小时前
香港贸发局推「创业快线」计划 助本地初创踏上成功大道
创科资讯
12小时前
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
影视圈
2026-02-25 19:30 HKT
90年代「性感艳星」谷底反弹晋升官员  火红低胸裙骚S形身材宣布喜讯  曾遭家暴历痛苦低潮
90年代「性感艳星」谷底反弹晋升官员  火红低胸裙骚S形身材宣布喜讯  曾遭家暴历痛苦低潮
影视圈
12小时前