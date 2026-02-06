Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

做好验楼 预防胜于补救 专业检查发现问题可省却后期麻烦丨唐耀贤

家居装修
更新时间：06:00 2026-02-06 HKT
发布时间：06:00 2026-02-06 HKT

很多业主在收楼或购买二手单位时，都可能忽略了一个十分重要的步骤 — 验楼。大多数人都认为「看起来没问题就算了」，或者「等出现问题再修」。然而，这样的决定随时会令日后付出沉重的代价。验楼不是可有可无的步骤，而是保护自己权益、未雨绸缪的重要投资。无论是购买新楼、二手楼，还是计划进行装修，一次专业的验楼检查，往往能省却大量的时间、金钱和精力。

新楼收楼 不能忽视的第一步

购买新楼是人生一件大事，甚至可能是一场终身投资，所以新楼必须要进行验楼。很多业主在收楼时可能太兴奋，只进行简单的目视检查就收楼入伙、添置家私等等。然而，新楼交付时往往存在很多看不出来的问题。墙身空鼓、玻璃窗框安装不当、防水施工有缺陷、电路接驳不完善——这些结构性问题在交楼时可能看不出来，但会在日后的居住过程中逐渐浮现。

旧楼与装修前验楼 了解真实状况

至于购买二手楼或计划对旧楼进行装修的业主，验楼同样至关重要。很多人以为只有新楼才需要验楼，而其实旧楼或二手楼在经过前业主或租客长时间使用之后，就会𧗠生出很多隐藏问题。特别是水管老化、电线陈旧、防水失效、结构裂纹、甚至白蚁蛀食等等问题都必然会发生，只要严重程度不一，也不是肉眼能看出来。很多业主在签订置业合约后，在验楼中才发现结构性问题，到时候进行维修的费用可能是想像不到的天文数字。

所以进行装修前的验楼除了可以更精准了解单位的实际状况，更能让户主提前部署装修计划和预算。例如，如果验楼时发现墙身大量空鼓，那就需要在安装入墙家私之前处理好。如果发现渗水或电力问题，就可能要在所有工序开始之前进行全屋打拆及重铺防水层/电线喉管，保证所有电器及家私进场之前完成基建工程。

绝不建议业主自己进行检查

很多业主会问：「我自己仔细看一遍不就行了？为什么要花额外的钱进行专业验楼？」这个问题看似合理，但实践中存在重大差别。首先，业主自己检查通常只能发现表面问题，例如墙壁污渍、地板裂纹、水龙头漏水等。然而，真正的隐藏问题往往在于结构、防水、电力，而这些问题不是肉眼就能发现。

验楼并不是装修师傅的既定责任，户主如果真的想了解清楚准入伙单位的结构情况，就要咨询专业验楼团队。他们会使用专业工具进行检查，例如「空鼓槌」可以识别墙砖空鼓位置，「微波湿度探测机」就可以检测墙身是否有渗水情况，「插座检测器」则可以检验电路是否安全、稳定。这些检查看似简单，但潜藏的隐患如果久久未处理，往后的工程费用可能会以倍数增加。

另外，一份专业的验楼报告会用文字和照片记录，详细列明所有发现的问题，并按照不同项目去分类。户主可以根据报告与发展商沟通，并要求修复结构问题。很多业主正因为有验楼报告的支持，才有充分理据与发展商交涉，避免自己承担维修成本。

其次，验楼报告也是户主制定装修计划的重要参考。根据报告，户主能清楚地知道哪些位置需要优先处理、哪些工程需要通知承办方延迟动工，这能避免在因临时推迟工程而产生的额外费用。

此外，验楼报告可以用于保险索赔。如果您购买了家居保险，报告可作为重要证据。很多保险公司会根据验楼报告来判断哪些损坏是既有问题、哪些是新发生的问题，从而决定赔偿范围。

长期的经济效益

进行一次专业验楼，通常成本在2,000至10,000元之间，取决於单位的大小、检查详细程度，以及楼龄及额外精细检查服务。虽然涉及相当支出，但与潜在的长期成本相比，实在是微乎其微。如果验楼发现防水问题，而您没有及时处理，几年后天花漏水可能需要验楼费用10倍以上的维修开支。
从装修角度来看，准确了解单位状况，能让您在计划装修前更能控制预算，避免突然超支。而优先修复结构性问题可免除对安全及隐患的忧虑，能让户主的装修投资更有价值。

验楼是对自己的负责

验楼绝对不是浪费的投资，而是对自己、对家人、对其他住户负责的表现。无论是新收楼还是购买旧楼，在装修前进行一次专业的验楼检查都能提供准确的结构资讯，从而让户主在投放更多成本去装修前做出更明智的决定和时间表。对于香港这个房屋成本极高的地方，投资数千元进行验楼，来保护数百万的资产，是最值得的投资决定。

唐耀贤
「好师傅」创办人

上车验楼，星岛揾专家帮你手！如果你有新盘验楼、装修分享，请即Email：[email protected]

