情侣300呎蜗居变身日式温泉旅馆 弃梳化转用榻榻米地台 2招化解「五门归心」

是次参观的单位位于西营盘，实用面积约300平方呎。屋主为一对刚置业的90后情侣，他们希望在这有限的空间内，既能发挥最大实用效能，又能注入两人钟情的日式美学。为此，二人斥资约52万元，委托Design L Studio进行全屋设计。设计师Jacky以「和风木系」为主调，透过创新的空间规划，成功为这对年轻情侣设计出日系理想居所。

重整动线 化解「五门归心」格局

Jacky指出，单位原则有「五门归心」的问题，一进门，两间房门、厨房门、厕所门与大门全数朝向客厅，导致整体空间感混乱且压抑。为彻底解决问题，Jacky大刀阔斧重新规划动线。

首先，他将两房改为「房中房」设计，住户需先进入主人房，再通过趟门到达衣帽间及书房，形成一个连贯的私人领域。其次，厕所入口改由厨房进入。经此改动，客厅的门大幅减少，经此改动，为客厅释出了更多完整的墙面，使空间更显开阔。

榻榻米地台 巧创日式生活区

面对仅约300平方呎的有限空间，若强行摆放传统梳化及电视柜，只会令空间更见局促。Jacky提出一个大胆的方案：弃用传统家具，改以日式榻榻米地台构建生活区。他笑言「既然屋主向往日式风格，何不将日本温泉酒店的休闲体验搬到家中？」

现在，甫进大门踏上两级阶梯，便进入客厅的地台区。这片区域可坐可卧，背靠墙身即可充当座位，对面则设有电视，洋溢浓厚的和室氛围。地台侧边更巧妙整合了固定式饭桌，满足用餐需求。

这组地台设计更暗藏强大的收纳机能，向大门的一侧设计为鞋柜，方便出入更换；向内的一侧则为上掀式储物格，完美解决小户型最头痛的储物收纳难题。

深浅木色分区 营造层次与禅意

材质运用上，木元素贯穿全屋，但设计师细心地利用色调深浅来划分功能区。客厅采用浅色木材，保持视觉明亮开阔；而主人房与书房则转用深色木系，营造沉稳静谧的睡眠环境。

Jacky透露，屋主本身偏爱深色木系的沉稳风格，但若全屋使用会令小单位显得压迫，因此就将深木色集中在睡房和书房，营造内敛的禅意，客厅则保持明亮开阔。

单位内灯光布局亦别具匠心。客厅中央悬挂一盏特色吊灯作为焦点，周边辅以灯槽及射灯，营造出温暖而富层次的光影效果。睡房同样采用地台床设计以增加储物空间，配搭全屋的深色窗帘及木质细节，与整体的日式风格相互呼应，让屋主每晚也能享受如置身京都旅馆般的写意时光。

图片由Design L Studio提供

