匹克球热潮衍生噪音恶梦 奥运站业主批选址天台 打波声响到30楼「长期烦躁想卖楼」

源自美国车库的休闲运动匹克球（Pickleball）近年旋风式席卷中港两地，不少名人明星如张曼玉及容祖儿等都是「波友」，然而匹克球热潮背后却隐藏著扰民隐忧。有奥运居民向《星岛头条》反映，受到附近球场发出匹克球「噪音」轰炸，导致无法放松，长期精神紧绷烦躁，更萌生卖楼念头。

击球声直冲30楼

匹克球规则简单易上手，加上属社交运动，成为新兴消闲娱乐活动，本地私营球场由去年数间激增至现时约20间。然而与网球不同，匹克球使用实心球拍，击球时会产生尖锐、短促且高频的「咚咚」声。

港铁奥运站周边有不少大型屋苑。

奥运站上盖屋苑业主陈小姐（化名）向记者透露，上月中有邻近会所在天台增设4个户外匹克球场并开始试业，自此令她饱受困扰，「我住喺三十几楼，啲打波声竟然都响到上嚟！」从陈小姐所拍摄的影片所见，其单位可以俯瞰球场，当时4个场地同时有球员进行活动，击球声密集且清脆，节奏极快。

从陈小姐所拍摄的影片所见，其单位可以俯瞰球场，当时4个场地同时有球员进行活动，击球声密集且清脆。（业主拍摄影片截图）

陈小姐批评场地选址天台，未有周全考虑对邻近居民的噪音影响，「球场朝9晚10、一星期开足7日，只要有人订场就会有声。现时已有4个户外场，仲话会加开多3个。」她指，由于匹克球是新兴运动，十分受欢迎，加上场地位于市区核心，几乎晚晚爆场，令噪音问题变得持续且密集。

针对噪音问题，陈小姐曾向场地负责人反映，对方虽表示已添置植物协助吸音，但她直言「完全感觉唔到有效果！」这种不规律的高频噪音令她无法在家放松，长期处于焦虑与精神紧绷状态。即使她关紧全屋窗户、拉上厚窗帘，甚至播放音乐，仍无法隔绝击球声，令她长期焦虑，「屋苑管理处都有帮手沟通下，但如果一直解决唔到，最终只能够卖楼搬走。」

网民怒轰：周末想睡晏啲都唔得

事实上，陈小姐的投诉并非单一事件。有马鞍山居民在社交平台抱怨「住2X楼都觉得好响！羽毛球场好好地做乜要俾人打Pickleball？以前打羽毛球啲人根本唔会咁嘈。」

网民对此亦议论纷纷，有人直言「你听到嘅系噪音，佢哋听到嘅系钱声」、「Weekend想睡晏啲都唔得，星期日无装修声换咗Pickleball声，谂起都惨。」亦有人投诉球员的尖叫声同样扰民，「未计啲人打波系到叫，咁嘈嘅运动根本就应该强制系室内 」。

新加坡接逾700宗投诉 强制缩短场地时数

匹克球的噪音争议已成全球现象，据英国《卫报》及BBC报道，不少匹克球球场均选址于现有的网球俱乐部或住宅区附近的闲置土地。随著这项运动在富裕社区迅速普及，在缺乏适当隔音设施或距离民居太近的情况下，居民与球会之间的对立日益加剧。有受噪音影响的居民形容，那种声音「就像子弹从身边飞过一样」，尖锐且具穿透力。

针对这项新兴运动的副作用，各国已纷纷出策。加拿大多伦多市政府计划规管市内匹克球运动，对球场实施噪音限制。至于卑诗省维多利亚（Victoria）有匹克球运动员因受噪音投诉，被禁止进入部分网球场。

新加坡媒体报道，2024年1月至2025年8月，社区事务署共接获701起与组屋区匹克球噪音有关的投诉。马林百列（Marine Parade）居民因匹克球爱好者不分昼夜的噪音干扰，睡眠质量受到严重影响。当地市镇理事会已采取限制措施，将场地的使用时间调整为早上8时30分时至晚上8时30分，并在现场张贴告示，提醒用户降低声量。

匹克球的商业潜力已被市场察觉，不少投资者开始布局场馆。香港旅馆老板Jensen正在观塘筹备匹克球馆，选址于港铁站附近的商业大厦，面积约5,000呎，规划两个球场、半个练习场和一个休息区。不过他表示，「香港找场地很难，需要大面积和高楼底，我们花了两个月才找到合适地点。」