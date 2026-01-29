西贡半世纪村屋大翻新 中古绿调贯穿全屋 圆拱设计延续复古美学

在西贡青翠山林的怀抱中，一间屋龄近半世纪、实用面积700平方呎的村屋，经1sec.Left Studio设计师Kason精心改造后，蜕变为结合中古风格与现代机能的理想居所。该村屋由一对中外夫妇及孩子居住，原单位采光不佳、间隔零散，无法充分展现周边自然环境的魅力。户主遂委托设计师进行全面翻新，期望在保留窗外翠绿景致的同时，构筑一个既实用又能体现个人品味的质感生活空间。

开放式厨房互动与景致兼得

设计灵感源自户主的生活习惯与喜好。Kason解释，由于男户主为外籍人士，特别热爱烹饪，因此设计团队将原本位于玄关旁的传统厨房，迁移至面向露台的落地窗前，改采开放式布局，并特意规划出环状动线。厨房中岛与客厅梳化巧妙相连，让男户主在下厨时也能与家人保持互动，不再被孤立于封闭空间内。此外，开放式设计不仅引入了充沛的自然光，更让户主能一边准备餐点，一边欣赏窗外的盎然绿意。

配合户主喜爱品酒的雅兴，厨房一侧除了设有酒架，更隐藏了一张伸缩式枱面；只需取出收纳于中岛内的折椅，此处便摇身一变，成为夫妇二人小酌共饮的浪漫角落。

室内绿植添生机

Kason表示，男户主对色彩接受度高，且钟情于中古风格，因此全屋主调大胆选用了该风格具代表性的绿色系。步入室内，不同区域的墙面运用了层次丰富的绿色：客厅电视墙选用饱和的深绿色，其余墙面搭配柔和的浅绿，厕所墙身则换上清新的薄荷绿，部分收纳柜甚至开放式厨房的墙砖，也分别运用了绿色柜面与墨绿砖材。除了色彩上的呼应，室内随处可见的绿植盆栽，更为这间村屋注入了源源不绝的生机。

拱门设计增添建筑美感

在材质运用上，单位大量搭配中古设计常见的柚木元素，从厨房柜面、电视柜到部分枱面家私皆有体现，营造出既复古又温暖的居家氛围。空间规划上，玄关旁的浴室门与睡房走廊均采用了拱门设计，为原本仅作通道的过渡空间，赋予了让人驻足欣赏的理由。圆润的拱门配合怀旧编织造型吊灯，为整体空间增添了浓厚的复古建筑气息。Kason更善用这两处空间加入收纳柜，在美观与实用之间取得了完美平衡。

梳洗空间延续客厅风格

浴室铺设的复古花纹地砖与玄关地面互相呼应，连贯两个空间的设计语汇。Kason指出，浴室延续了客厅的装饰风格，浴缸外墙砖以薄荷绿色为主调，融入木皮制镜柜与洗手枱，再搭配精致的球形壁灯，成功为梳洗空间注入独特的设计质感。

图片由1sec.Left Studio提供

