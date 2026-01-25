日本和式碰上工业风 50万翻新天水围旧楼 设计师巧用空间增多一房

今次参观的单位位于天水围颂画阁，实用面积525平方呎。屋主为一对90后夫妇，育有一对子女。为了让这间楼龄逾20年的旧居焕发新生，夫妇二人斥资约50万元进行翻新。男户主因职业与电单车相关，对工业风格情有独钟；而整体家居氛围则期望保持舒适与温馨。Hoom Studio设计师King巧妙地以温润的「和式木元素」为画布，并以型格的「工业风」家私与金属细节作点缀，将两种截然不同的风格揉合，为一家四口打造出层次丰富且功能完善的理想居所。

东方禅意融合黑白光影

甫入客厅，映入眼帘的是大面积留白的墙身与浅色木地板，奠定了纯净自然的空间基调。设计师在此基础上，巧妙地植入男户主喜爱的工业元素。

饭厅位于客厅一侧，选用了黑色的圆形餐桌与餐椅，金属质感彰显出工业风的硬朗个性。为了平衡这份冷峻感，餐桌上方悬挂了一盏白色的和纸灯笼吊灯，其散发的柔和光晕瞬间为用餐区注入了温馨暖意。

抬头仰望，天花板上特意加设了黑色横梁灯槽。King解释，这不仅是以现代手法重现和式木建筑的结构美，更在视觉上营造出强烈的框架感与东方意境。客厅窗边的黑色百叶窗亦是亮点之一，既呼应了工业风主题，又具备实用的光线调节功能，配合简约的白色布艺梳化与木质框架，完美诠释了极简生活的哲学。

化结构缺陷为设计亮点

单位的改动巧思主要集中在电视墙区域。原图则仅有两房，设计团队大胆地将电视墙后方的空间重新规划，增辟出一间新睡房，满足一家四口的居住需求。

面对新间隔造成的结构凸出问题，设计师并未选择遮掩，而是顺势而为，在电视墙旁设计了一道木质屏风作为视觉延伸。这不仅弱化了结构上的突兀感，更强化了和风的雅致格调，成功将原本的「缺点」转化为全屋的「焦点」。

此外，电视墙后方的洗手间入口设计亦尽显匠心。团队舍弃了传统掩门，改用轨道隐藏的「幽灵路轨」趟门。King 指出，「若采用传统趟门，门框需延伸至横梁，势必破坏横梁线条的完整性；而幽灵路轨能让门扇与横梁形成俐落的分隔，更能突显和式空间讲究的结构秩序之美。」

和式趟门作窗帘

步入主卧室，和式风格的演绎更为极致。最令人印象深刻的是窗户的处理，设计师摒弃了常见的布艺窗帘，转而采用和式趟门（障子门）设计，不仅提供了极佳的遮光效果，当阳光穿透时，更能营造出独有的东方禅意与光影层次。

床头两侧配置了黑色金属壁灯，与厅区的工业元素遥相呼应。床头板采用了融入榫卯概念的凹凸结构设计，细节之处尽显工艺质感。配合地台床与榻榻米元素的运用，主卧室展现出一种低调内敛、贴近地面的生活方式，营造出极致放松的睡眠氛围。

图片由Hoom Studio提供

