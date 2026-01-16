设计师拆解「地台床垃圾论」 订造前先问3件事 加设1装置将难用变「好用」

不少人都希望家居具备充足的储物空间，地台床亦因此在香港相当普遍。然而，这件被喻为「港式世纪发明」的家具近日却引发激烈讨论。有用家在社交平台大吐苦水，狠批地台床是「人生买过最后悔、最垃圾的家私」，更列出亲身体验的「四宗罪」，劝喻准买家三思。​对此，资深室内设计师接受《星岛头条》访问时表示，购入或订造地台床之前，用家应先评估杂物量及体力，最重要是使用习惯，反思这种储物模式是否切合需要，以免不能善用地台的优点。

力数地台床4大缺点 收纳变负担

「地台床」即是以地台升高的方法，以收纳柜从地面架高形成床架，再于上方摆放床褥。鉴于近年香港新楼盘大多楼底较高，升高地台既不影响视野，又能增加储物空间，因此十分受欢迎。

不过，有用家发出帖文并附上图片，列出地台床4大缺点，更直言当初想法太天真。首先是取物如搬山。她指， 一张床褥动辄10公斤，取物极其困难，除非是十分急于取用物品，否则根本不想抬起，结果导致自己完全忘记地台下收纳了甚么。

其次是设计不友善， 由于抬起床褥不便，即使有杂物也不会即时收纳，令储物功能形同虚设，「每次放东西进去都有巨大的心理压力。」

该住户又发现经不起搬屋考验，重组后结构脆弱，睡觉时甚至会听到吱吱声。最终令她无法忍受的是试图抬起时「闪亲腰」，因此决定「含泪警世」。

Deco Farmer Studio设计师Heiman表示，地台床的出现是为解决储物需求。

用家意见两极 「如杂物无底洞」

帖文迅即引不少地台床用家共鸣，有人对其实用性深感怀疑，「地台床推广了这么多年，真心想问清洁时一格格擦拭不累吗？万一有蟑螂或虫子躲进去，简直是噩梦。」；有人更形容为「无底洞」，认为放进去的东西这辈子都不会再拿出来，已计划拆掉，回归传统床架，既能增加楼底高度，家私摆放也更灵活；亦有人精警总结「地台床真系『睇落好用，用过想喊』嘅经典。」

不过亦有用家为地台床平反，称多次搬屋仍沿用地台床，「唔觉有咩问题」。有意见指出，地台床本就适合存放换季衣物、行李箱、甚至圣诞树等非日常用品，「一年先开一两次」反而更合逻辑；只要做好分类与管理，收纳与取用未必如想像中困难。​

设计师：应据用家自身需求设计

Deco Farmer Studio设计师Heiman表示，地台床的出现是为解决储物需求。对于有小孩或杂物极多的家庭而言，若无法细屋换大屋，地台床是增加储物空间的方式，「这是一场取舍与妥协，而非纯粹的装潢选择。」

他进一步指出，坊间不少「难用」个案，关键在于没有从用家自身需求出发。部分业主直接找传统装修师傅施工，未必清楚地台与连接用楼梯需符合人体工学的重要性，「设计楼梯时，师傅好多时按惯例一律做300毫米高，令上落床及取物变得吃力。」

Heiman强调，订造地台床前必须先厘清用家体能与使用习惯，并综合楼底高度、住户身高等因素，再商讨最合适的地台高度，以免因地台过高而造成压迫感与不便。为兼顾安全与舒适，他建议楼梯级高度宜介乎185毫米至225毫米，深度则约 180毫米至250毫米，让上落更贴近人体步幅。

针对储物取物困难，Heiman建议加入有油压装置的支撑杆于床板内，便可轻松抬起；另一方面，油压装置能减缓床板下降速度，避免有重量的床板跌落发生意外。

至于地台床上会有不同大小的门板，而门板与门板之间一定存在间隙，容易藏污纳垢，他坦言该部分属「物理限制」，原因在于常用木板原材料有固定标准尺寸（2440 毫米乘 1220 毫米），除非地台面积小于该尺寸，否则必然需要拼接而产生缝隙，并非单纯设计失误。

