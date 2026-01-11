39万改造九龙湾428呎新盘 工业风融合精品酒店氛围 善用走廊空间 巧藏储物智慧

今次参观的单位位于九龙湾，实用面积428方呎。屋主为一对80后夫妇，虽然购入的是新盘，但入伙后发现原装间隔与空间规划未能满足需要，不仅收纳空间不足，实用性亦欠奉。两人决定斥资39万元进行全屋大改造。Deco Farmer Studio设计师Heiman针对户主需求，大胆将原本的两房格局打通成一房，并运用独特物料，为这对夫妇打造了一个充满质感、融合工业风与精品酒店氛围的型格家居。

增设多功能吧枱

Heiman以「Iconic」为设计主题，透过家私布局与空间重组，增加单位实用性与美感。单位原装采用开放式厨房设计，但日常备餐位置略显不足，所以在厨房与客厅之间加设了一组高身吧枱，不仅大幅增加了煮食备餐的空间，平日亦可作为餐桌或居家办公的工作区，实现一物多用。吧枱下方更暗藏储物柜，并选用立体砖砌成实墙支撑，既解决收纳需求，亦增添了视觉上的层次感。

特色艺术墙身 单车展示变型格焦点

客厅焦点落在一整幅充满质感的艺术漆墙上，墙身带有独特的生锈纹理，营造出浓厚的工业气息。考虑到男户主热爱骑单车，Heiman巧妙地将这面特色墙设计为单车展示区，既解决了单车体积大难收纳的问题，更将心头好化为家中的艺术装置。与之呼应的是靠墙储物柜，柜面采用仿金属胶板，触感光滑却拥有金属冷冽的视觉效果，令整体空间设计一气呵成。

走廊增设冻柜 尽用每一吋空间

新楼原装雪柜容量一般较小，Heiman笑言原装雪柜只有一个小冰格，「连一块牛扒都放不下」。为满足户主的生活需求，他利用走廊空间，嵌入了一个冰柜，上方空间则用来陈列威士忌或作日常摆设。走廊末端更增设了玻璃展示柜，专门放置户主收藏的手办模型，将原本单调的通道变成了展示长廊。

客厅弃主灯 营造慵懒Lounge风

客厅弃用传统主灯，改用风扇灯配合渗光灯槽，光线柔和而不刺眼，营造出惬意放松的氛围。Heiman更特意挑选了一张矮身梳化，让户主在客厅休息时，能有一种在精品酒店 Lounge休息的慵懒感。梳化下方则设置了地台储物柜，在不影响空间感的前提下，进一步增加了收纳量。

两房改一房 空间更宽敞

原本单位为两房间隔，Heiman直接将其打通改为一房，令主人房显得更宽敞舒适。除了利用地台清晰划分衣帽间与睡眠区，更巧妙地将地台高度升高至与窗台平齐，将窗台纳入室内空间，营造出落地大玻璃的开扬视觉效果。

床头墙身采用了带有雾化效果的特色胶板，与客厅的单车墙遥相呼应。为提升居住体验，墙面和天花板均采用了意大利绒面及水泥感特色漆，质感细腻；房内更安装了投影机，让户主躺在床上便能享受影院级的视听娱乐，完美复刻精品酒店的高级氛围。

图片由Deco Farmer Studio提供

相关文章：80后夫妇79万改造色彩家居 单车展示区吸睛 客厅暗藏飞镖靶

相关文章：70万打造大埔千呎豪宅新居 母子空间各具风格 一个设计巧妙化解「五门归心」

相关文章：150万翻新何文田60年旧楼单位 复古格调藏巧思 一个改动解决五口之家争厕所难题

相关文章：潮玩夫妇60万打造小天地 大量LED灯带凸显收藏品 配合日式木器更通透

相关文章：70万翻新九龙塘近半世纪旧楼 648呎三房改两房 扩大客饭厅 满足音响发烧友情侣

相关文章：渗水旧楼变日式田园风新居 重点解决采光问题 设计师：业主美学要求高

相关文章：回流夫妇85万重塑毕架山大宅 钟爱黑白对比元素 书房加设一物增亲子互动

相关文章：退休夫妇88万翻新美孚新邨 称「人生最后一次装修」筑安心养老宅 一个设计方便轮椅畅行

相关文章：68万改造400呎蜗居变宠物乐园 巧分4区毛孩畅玩不打扰 起居室特设猫咪通道

相关文章：居屋变身动漫迷Dream House 潮玩如艺术品展示 增隐形空间收纳近千款模型

相关文章：北角40年旧楼90万翻新 打造小朋友游乐区 设绳网及滑竿满足攀爬喜好

相关文章：$95万翻新天后四口之家 750呎两房变三房满足女儿 一类艺术工艺最烧钱

相关文章：新婚夫妻68万 改造600呎安乐窝 工业风遇上胡桃木 巧妙灯装横梁增空间感

相关文章：回流夫妇75万改造美孚新邨 假天花错觉改善楼底矮 碍眼结构墙变艺术区

相关文章：退休夫妇24万轻装修白石角新居 神主牌位设计简约融入玄关 书房特设地台扩充收纳量

相关文章：惜书之人75万空间大改造 走廊墙暗藏书柜 特色趟门为女儿改用磁石板

相关文章：旧居55万大翻新 梗厨改半开放式 玻璃屏风具通透感 电视柜化身猫跳台