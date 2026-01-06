2026装修攻略 施工季节全解构 选对月份可悭钱兼慢工出细货丨唐耀贤

踏入2026年，不少业主已摩拳擦掌准备为家居改头换面。许多人认为装修只关乎材料与工艺，其实选对时间开工同样关键。香港位处亚热带，四季气候分明，不同月份不单影响温度与湿度，更牵涉到装修师傅与物流公司的档期、传统长假期，以至物料供应和运输时间。懂得按月份特性规划工程，不单能令装修更顺利，亦能保障施工质量，以下为大家拆解全年「装修时间表」！

1月至2月：锁定「笮年单」

农历新年往往是家庭装修的分水岭。踏入1月，不少业主会选择在这个时段与装修公司签订「笮年单」，以便在过年后能时启动工程。这类订单旨在年前落实设计图及合约，锁定施工档期，待农历新年假期后（通常于初八至初十「开炉」）立即动工。而为了锁定生意，装修公司往往会推出较具吸引力的优惠，因此若打算在1月或2月装修，绝对是一个极佳的议价时机。

3月至4月：慢工出细货 应对「回南天」

每年3月至4月，香港会迎来「回南天」现象，温暖潮湿的空气遇上冷表面，室内易有水汽凝结。这段时期，油漆及泥水铺设等工序的干燥速度较慢，可能令施工期稍为延长，一般需要多预留10至14天。

然而，由于这并非赶工旺季，装修公司的档期相对松动，团队能投放更多时间处理精细工序。若单位涉及较多复杂设计细节，且没有急切入住需求，这段时间反而能让师傅「慢工出细货」，亦有更多承办方可供选择。

5月至9月：施工黄金期 赶工首选

5月至9月是传统的装修黄金期，虽然气温较高及有雨水，但因为日照亦长，对油漆挥发、防水层干燥及木工制作均有利。作为装修旺季，工人的工作节奏明快，完工周期可能比其他月份更短。

更重要的是，这五个月内只有4天公众假期，物料供应链运作顺畅，不像年底般易受长假期阻延，唯一变数是台风及暴雨季节。如果本身已经有确定的构思及设计，能让承办方短期内动工，这五个月是最理想的开工时段。

10月：赶农历新年入伙的最后冲刺

踏入十月，业主们都想赶及农历新年前完工入伙，但必须留意一个关键——订造家私的货期。

若工程涉及大量订造家私，就必须考虑到年底厂房订单爆满的情况。鉴于家私公司会收到海量的订单，十月开工可能面会临交货期较长的情况，需提早确认家私图纸及预留生产期，特别是入墙家私；若到货延误将直接拖慢其他工序，最坏情况可能要延至年后才能完工。因此，10月动工必须有严谨的时间管理。

11月至12月：局部翻新 趁「收炉」前换新装

年底是工厂和师傅最繁忙的时期，特别是内地工人准备回乡过年，生产与施工档期均极为紧张。

这段时间最适合进行局部翻新或轻装修，例如更换现成家私、翻新厨厕或客厅墙身，尽量避免涉及繁复的水电泥水工程。这类工程周期短，有经验的团队完全可以在农历新年前完工。部分公司为了在「收炉」前多做一单生意，有时会提供惊喜优惠价，让业主以高性价比为家居换新装。

总结：淡旺季各有优势 规划最重要

从上述分析可见，装修没有绝对的最佳月份，关键在于根据业主的实际需求、预算和入伙时间，建议可提前2至3个月开始规划。如果是全屋大装，建议选在年中或年初跨年进行。至于局部翻新， 年底是不错的选择。有经验的施工团队懂得因应季节特性（如防潮、物流安排）调整施工方法，将天气影响减至最低。只要提前部署并与承办方充分沟通，无论何时开工，都能打造出理想安乐窝。

唐耀贤

「好师傅」创办人