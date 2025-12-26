油漆工程指南：铲底、材料与验收｜唐耀贤

对油漆工程有认识的人，大概听过「铲底」一词，也知道铲底油漆会比较昂贵。但选择「铲底」或「不铲底」，除了价钱之外，工程时间、使用寿命、影响家私摆位等等因素都需要考虑到。下文将详细解析油漆工程的核心步骤、成本差异及验收标准。

油漆工程的标准工序

完整的油漆工程涵盖五个主要步骤，每个步骤都会直接影响最终效果。首先是铲底，意指将墙身旧乳胶漆及松浮底灰移除。一般情况下，油漆师傅会先以化白水将墙身弄湿，再用漆铲铲去旧油，这个步骤能确保新油漆有附著力的基础。

完成铲底后，师傅会涂上防潮底漆（司拿或光油，英语为Sealer / Varnish），以巩固灰层，并防止潮湿。接著就进入批灰阶段，这工序需分三次进行，每次都要让灰层充分干透，才能确保墙面平整无凹陷。

墙面批灰完成后，需要进行打磨清洁，用砂纸打磨墙身至平滑状态，清洁所有灰尘，为上油漆做准备。最后一步是涂上乳胶漆，同样要分三次进行，先上底油，干透后再上两层面油，这样才能达到最佳的色泽及保护效果。

铲底 VS 不铲底：价格相差一倍

根据香港装修市场数据，铲底与不铲底的工程成本存在天壤之别。铲底油漆每平方呎约35至40元，工序上包括铲底、防潮油、批灰、打磨、三层乳胶漆。相比之下，不铲底油漆仅约15至20元每平方呎，主要原因是当中只包括清洁、修补及涂上乳胶漆。

以单位面积480平方呎计算，髹油面积约1,440平方呎（480呎 X 3层油漆）。铲底油漆成本约50,400至57,600元，不铲底就约21,600至28,800元，价钱相差超过一倍。虽然这个差异对于整个装修预算有显著影响，但切忌因小失大，因为铲底对于表面平整（家私能否贴墙而建），日后防潮功能等都有观感及环境上的影响。所以户主必须在前期就与承办方确认清楚。

即使同为铲底，不同单位的工价也可能相差近倍。其中一个因素就是楼底高度。香港的公屋楼底约8呎高，私楼则9至11呎不等，同时也要了解墙身状况的复杂度。铲底应「铲到实」为止，发现纸巾灰等老化问题时可能需要铲得更深，这可能产生额外费用，因此预算时应预留弹性空间。

水性与油性油漆的选择

油漆一般分为水性和油性两大类。水性油漆以水稀释，油性油漆则以天拿水、松节油等溶剂稀释。当代市场以水性为主导，因为它施工方便、快干、气味温和、毒性低、环保性佳，现代乳胶漆全属水性产品，也成为室内装修的主流。

然而，油性油漆仍有其独特优势。漆膜坚硬耐磨、光泽饱满、附著力强、耐水耐候性佳，且能提供更佳的视觉效果，适合高保护性或工艺要求高的表面，如户外金属、木材等。但油性油漆气味刺鼻（含VOC有害物质）、易燃、干燥慢、漆膜硬脆易黄变，也不易修补，对人体和环境较不友善。虽然耐久性和硬度好，但因环保及安全考量，室内使用逐渐被水性油漆取代。

艺术漆能造出立体花纹效果，用于营造特色墙面。价钱较贵，需要特殊工具与熟练工人施工。

油漆工程时间

油漆工程的施工周期取决于多个因素。一般而言，完整的油漆施工周期约为5至10天，但这个时间表会因应不同情况而有所调整。单位面积越大，施工所需的时间自然越长；若采用传统手刷方式上漆、在潮湿或通风欠佳的环境施工、抑或需要进行补土、批土及整修等额外工序，都会显著延长整个工程的工期。

值得特别关注的是油性油漆的使用问题。由于油性油漆施工后会产生甲醛残留，建议业主在完工后等候5至7天方才入住，以便有足够时间让有害物质充分散发，从而保护家人的身体健康，避免长期接触甲醛带来的潜在危害。另外建议在适当的温度和湿度下施工，有助油漆尽快干燥和固化，从而提高颜色的饱满度。

光泽度的选择及空间应用

油漆的光泽度可分为光面、半光哑面、哑面和蛋壳面四种。一般而言，越不反光的油漆越能隐藏墙身瑕疵，但清洁较困难，亦较不耐磨，这是选择时的权衡点。

在一般住宅单位，客饭厅、房间的墙身和天花通常选用哑面，其阴影效果令视觉上更加舒适，营造到温暖氛围。而厕所、厨房等湿润度高区域，就会选择蛋壳或半光哑面，耐磨性更好，也便于日常清洁维护。木器及家具的光泽度选择则根据整体风格决定，可选光面突显质感，也可选哑面呈现低调风格。

油漆完工后的验收标准

根据《香港装修指引》的验收标准，检查油漆色彩应在距离墙身1米处观察，颜色应均匀一致无色差。油漆完成后可能会受光线影响与色板有些微差异，这属正常现象，无需过度担心。

表面质量是验收的重点。墙面不应有明显扫痕、沙眼、污迹、泪痕等瑕疵。需注意的是，部分深色乳胶漆容易出现扫痕，此为材料特性所致，并非施工不当。

裂纹与收口也必须检查。一般而言，全新髹油后的墙身不会出现裂纹，但新砌墙、新开电线坑、以及木与木或木与墙身的夹口位置属于特殊情况。由于这些部位在干燥过程中会出现自然收缩，因此在髹油后数月内出现收水裂纹属于正常现象。建议业主等待3至6个月，待材料完全干燥稳定后，再通知承办方一次过修补。若墙角已加批灰胶角，必须成90度直角。墙身与地脚线、灯槽、天花线、门框等收口应顺直。

保养期与后期维护

完工后承办方通常提供3至12个月保养期。保养范围包括因材料或工艺出现的缺陷，但不包括人为损坏、意外或恶劣天气导致的损毁，或者非承办方负责的工程项目。这点在签约时应清楚沟通，避免日后争议。

至于日常墙身油漆维护，户主可以定期使用微湿抹布擦拭灰尘及微细污迹，避免使用强酸碱清洁剂，以免损害漆膜。由于油漆属于会老化及受天气及湿度影响的物料，一般都建议5 – 10年左右重新涂刷一次，以免发生褪色、剥落、龟裂、变黄、发霉等问题，保持美观及结构完整。

计划进行油漆工程前应按楼龄、预算、时间及天气综合决定，也要与承办方确认是否铲底、铲到到什么程度、油漆层数、对特殊墙身的处理方案。完工后可自行或寻找验收专业团队按验收标准逐项检查，在保养期内及时向承办方反馈问题。油漆工程看似简单，但细节决定后续工程时间及费用，所以前期有充分沟通及后期严格把关，才可确保油漆效果理想。

