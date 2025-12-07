细单位变出独立空间靠间墙 石膏板轻巧价格低 一类砖不防火 四大材质优缺点全面睇｜唐耀贤

「间墙」是现代家居设计中最常见的空间改造方案。在香港有限的住宅面积中，间墙基本作用是增加独立空间区域，将开放式户型分割成不同用途的房间，满足居住需求。它亦可用于玄关过渡，增强家居的层次感及私密性。

除了创造独立空间，间墙还具有实用的功能性，例如对靠近街道的单位有隔音降噪作用；或分隔厨房等工作区域，减少湿气和油烟扩散，有助于保护家私及结构。根据不同的功能需求、预算限制及设计考量，户主可选择砖墙、石膏板、玻璃或柜体等多种间墙方案。下文将逐一探讨其优缺点。

间隔墙常见物料包括砖（红砖、砂砖及轻砖）、石膏板、玻璃及以柜间墙， 不同物料的特性不同。

1.砖造间墙

砖墙是最传统且最稳固安全的间墙物料，虽施工成本较高，但在防潮、隔音、承重及防火等方面表现最为理想。因此，砖墙大多用于湿气和油烟较重的厕所和厨房，对隔音要求较高的睡房，或需要悬挂重物的区域。

常见间墙砖种类

1.砂砖

砂砖是目前市场上最受欢迎的间墙物料，价钱中等。在防潮、隔音及承重能力方面表现相当不俗，防火性能虽略逊于轻砖，但仍优于其他轻质建材。

红砖不能作间隔防火墙

轻砖是防火建材，密度最低。然而，按照规范施工标准，轻砖应采用专用胶砂并进行防潮处理，严格遵循规程反而会使成本提高。轻砖隔音效果不俗，但因承重能力较弱，不适合悬挂重物。

至于红砖密度最高，但由于物料较重，部分旧楼或结构较弱的单位不允许使用，市场已渐趋式微。红砖结构脆弱，受碰击后容易碎裂，而且施工繁复，砌砖前必须先将红砖浇湿，否则会吸干水泥砂浆的水分，导致墙面日后龟裂。更重要的是红砖未能符合防火测试标准，屋宇署要求英国的BS 476和 BS EN 1364-1国际标准。所以，切记不要将红砖当作间隔防火墙使用。

砖墙主要存在两大缺点，其一为占用空间较多，轻砖及砂砖墙厚度约75至150毫米。其二泥水施工必然产生大量粉尘及污染，故较适合全屋翻新工程进行。

2.石膏板间墙

旧日香港「板间房」多采用木板间墙，但因其易于受潮发霉，现已逐渐被石膏板取代。石膏板墙厚度约75至150毫米，造价相对较低，常用于空间受限或预算考量的项目。其次，由于施工工艺简单、污染少，适合在已有人居住或家具已入场的单位进行改动，因此在商业办公空间应用更广。

石膏板承重能力有限

石膏板表面适于油漆施工，完成度高且不易产生裂纹，同时易于造型，可满足复杂形状及设计需求（如灯槽、假天花）。不过，石膏板承重能力有限，不适合悬挂重物。其防潮、隔音及防火性能均逊于砖墙。虽然可配合木板、隔音棉等辅助材料改善效能，但整体性能仍不及砖墙。

3.玻璃间隔

玻璃间隔近年越来越流行，属于半开放式空间设计，既能增强空间感及采光，又能保留实用功能区分，相比全开放设计更具灵活性。如要增加私密性，可选用隔音或磨砂玻璃，或配合窗帘使用，而配搭趟门设计更适合需频繁开放空间招待宾客的户主。

在常见间墙方式中，玻璃间隔成本最高，主要因为手工复杂且收口工序繁琐。

玻璃框架内可预埋电线，相比砖墙施工更便于日后维修保养。另外，与石膏板类同，玻璃间隔施工工程污染少，适合在办公空间或有人居住的单位进行施工。不过在常见间墙方式中，玻璃间隔成本最高，主要因为手工复杂且收口工序繁琐。

4. 订造柜间墙

用储物柜、衣柜或书柜作为间隔墙，其好处在于能将间隔与储物功能合二为一，节省费用的同时，能最大化利用空间，达到一墙两用的效果。

柜门颜色若与墙面统一，可营造无缝接合效果，适合简约风格；亦可透过色彩变化将其转化为空间视觉焦点。若要突显线条简洁感，可采用隐藏门设计，有助于视觉上的空间伸延感。

用储物柜、衣柜或书柜作为间隔墙，其好处在于能将间隔与储物功能合二为一。

柜体间墙主要缺点为隔音较差，还需特别留意「收口」工序（指柜与墙身缝隙的施工）的成本，因不同收口工艺费用差异甚大。如柜体宽度允许，采用趟门可减少掩门数目，避免开门时与其他家具碰撞。

选择间墙方案应综合5方面考量

1.功能需求优先

对防潮、隔音、承重要求高的空间（厨厕、睡房）应首选砖墙。

2.空间与预算限制

空间受限或预算紧张，可考虑石膏板或柜体间墙。

3.施工条件

进行全屋翻新，可考虑有较大尘土污染的砖墙。若单位需有人居住或家具已在场，则应考虑污染少的石膏板或玻璃间隔。

4.结构安全

任何间隔改动前，必须确认墙身是否为主力墙（结构墙），主力墙绝对不能拆除或改动。

5.防火功能

若有防火需求，可考虑采用砂砖、轻砖或石膏板，切记不要使用红砖。

唐耀贤

「好师傅」创办人